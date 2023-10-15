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بايدن: نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري

10/15/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة، لافتا إلى أن واشنطن تتحدث مع مصر عن إنشاء ممر إنساني في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتوجه بايدن بالقول إلى إيران قائلا: رسالتي إلى إيران ألا تعبر الحدود وأن لا تصعد من الحرب.

وفي معرض كلامه أكد بايدن أنه يتعين القضاء على حماس تماما ولكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

واعتبر بايدن أن نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري وأن إسرائيل تملك أفضل القوات المقاتلة.

ورأى الرئيس الأميركي أن تهديد الإرهاب في أميركا زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وذكر جو بايدن في وقت سابق أن الأغلبية من الفلسطينيين لا علاقة لهم بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، فيما يتنقل وزير خارجيته بين عدد من الدول العربية وإسرائيل في محاولة لوقف التصعيد الذي ينذر باشتعال المنطقة.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بهجمات حماس"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون نتيجة لهذه الهجمات. وكالات

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