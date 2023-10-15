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بالفيديو.. حريق كبير في شمال لبنان

10/15/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الاثنين باندلاع حريق كبير عند جسر حارة البرانية في طرابلس شمالي البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو للحريق الهائل، حيث تُسمع المناشدات لإطفاء الحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في منطقة التبانة بطرابلس، حيث التهمت النيران بسطات الباله الموجودة على جسر "أبو علي" في حارة البرانية. وكالات






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