بالفيديو.. حريق كبير في شمال لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الاثنين باندلاع حريق كبير عند جسر حارة البرانية في طرابلس شمالي البلاد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو للحريق الهائل، حيث تُسمع المناشدات لإطفاء الحريق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في منطقة التبانة بطرابلس، حيث التهمت النيران بسطات الباله الموجودة على جسر "أبو علي" في حارة البرانية. وكالات
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