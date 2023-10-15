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الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة تواجه مستشفيات غزة

10/15/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد حركة "حماس" إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون أي شروط، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني على وجه السرعة ودون أي عراقيل. وكالات










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