الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة تواجه مستشفيات غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.
وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد حركة "حماس" إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون أي شروط، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني على وجه السرعة ودون أي عراقيل. وكالات
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