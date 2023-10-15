ممارسات صديقة للبيئة والمجتمع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجاح الممارسات الصديقة للبيئة في المؤسسات يعتمد على متابعتها من خلال فريق عمل مختص مدعوم من رأس الهرم أو رئيس مجلس إدارة، و ضمن الخطة الاستراتيجية لكل وزارة او جهة حكومية او شركة خاصة او عامة او عائلية، والتي تشمل بنوداً خاصة بمحاربه التغير المناخية وتبني الممارسات الصديقة للبيئة ضمن مؤشرات أداء ربعية، يصدر بها تقرير سنوي.
الدعم من اعلى الهرم ليس نهاية القصة، بل يقع على عاتق كافة العاملين كل في اختصاصه، تبني الممارسات الخاصة بالاستدامة. فعلى سبيل المثال قسم الموارد البشرية مسؤول على مستوى الأعمال المكتبية من حيث تقليل استخدام الأوراق واتباع الطباعة على الوجهين ووسائل النقل النظيفة والجماعية، وإجراءات التحول الى السيارات الكهربائية، وتقليل الفاقد من المياه، وزياده الرقعة الخضراء، واتباع وسائل ري مقننة للهدر، وزياده استخدام الطاقة المتجددة بدلاً للوقود الاحفوري.
مثال آخر على مستوى البنوك بجانب تكثيف الإقراض الميسر للمشاريع الخضراء التي تتبنى الطاقة المتجددة، ورفع الفائدة على المشاريع الضارة بالبيئة وذات البصمة الكربونية العالية، تستطيع البنوك المركزية اطلاق الدينار الرقمي الصديق للبيئة الذي يمكن أن يصيد عصفورين.
اولاً: يعمل بكفاءة في تتبع النفقات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي انجاز المعاملات الحكومية بما يقلل الفساد حيث يمكن تتبع تاريخ وتسلسل أي عمليه ماليه خاصة المعاملات الحكومية بشفافية بينما النقد الورقي يشكل حاضنة الفساد الرئيسية.
ثانياً: تمنع العملات الرقمية التهريب الضريبي بنفس الجودة، وبالتالي تردع من تسول له نفسه تلقي الرشوة أو ممارسة أي نوع من الفساد.
ثالثاً: يقود الى الحفاظ على حياة آلاف الأشجار التي تقطع لإصدار العملات الورقية.
وبالنتيجة تحمي وتقلل هذه الممارسة من الفساد، وتساهم في تقليل استهلاك الوقود حين تقل مراجعة الدوائر الحكومية، وبالنتيجة تسهيل حياة المواطنين.
جانب المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي أقرت لها القوانين في دول كثيرة بحيث تحدد نسبة من تلك الأرباح لدعم المجتمعات المحلية من الشركات تكون ما بين 1 % إلى 2 %، لم لا يتم تبنيها في الأردن وقد بلغت أرباح 169 شركة مدرجة في بورصة عمان عام 2022 حسب إفصاحات للبورصة 421 مليون دينار؟.
بعض الشركات والمؤسسات في الأردن تعمل بهذا الاتجاه وفق منظور تطوعي، مما يستدعي اصدار تشريع ملزم بدفع نسبة قليلة من صافي أرباحها يساهم في حل مشكلات التعليم والصحة والفقر، بما يحقق دعم الفئات المستحقة مع حفظ كرامتهم.
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