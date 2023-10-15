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ممارسات صديقة للبيئة والمجتمع

10/15/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








نجاح الممارسات الصديقة للبيئة في المؤسسات يعتمد على متابعتها من خلال فريق عمل مختص مدعوم من رأس الهرم أو رئيس مجلس إدارة، و ضمن الخطة الاستراتيجية لكل وزارة او جهة حكومية او شركة خاصة او عامة او عائلية، والتي تشمل بنوداً خاصة بمحاربه التغير المناخية وتبني الممارسات الصديقة للبيئة ضمن مؤشرات أداء ربعية، يصدر بها تقرير سنوي.
الدعم من اعلى الهرم ليس نهاية القصة، بل يقع على عاتق كافة العاملين كل في اختصاصه، تبني الممارسات الخاصة بالاستدامة. فعلى سبيل المثال قسم الموارد البشرية مسؤول على مستوى الأعمال المكتبية من حيث تقليل استخدام الأوراق واتباع الطباعة على الوجهين ووسائل النقل النظيفة والجماعية، وإجراءات التحول الى السيارات الكهربائية، وتقليل الفاقد من المياه، وزياده الرقعة الخضراء، واتباع وسائل ري مقننة للهدر، وزياده استخدام الطاقة المتجددة بدلاً للوقود الاحفوري.
‏مثال آخر على مستوى البنوك بجانب تكثيف الإقراض الميسر للمشاريع الخضراء التي تتبنى الطاقة المتجددة، ورفع الفائدة على المشاريع الضارة بالبيئة وذات البصمة الكربونية العالية، تستطيع البنوك المركزية اطلاق الدينار الرقمي الصديق للبيئة الذي يمكن أن يصيد عصفورين.
اولاً: يعمل بكفاءة في تتبع النفقات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي انجاز المعاملات الحكومية بما يقلل الفساد حيث يمكن تتبع تاريخ وتسلسل أي عمليه ماليه خاصة المعاملات الحكومية بشفافية بينما النقد الورقي يشكل حاضنة الفساد الرئيسية.
ثانياً: تمنع العملات الرقمية التهريب الضريبي بنفس الجودة، وبالتالي تردع من تسول له نفسه تلقي الرشوة أو ممارسة أي نوع من الفساد.
ثالثاً: يقود الى الحفاظ على حياة آلاف الأشجار التي تقطع لإصدار العملات الورقية.
وبالنتيجة تحمي وتقلل هذه الممارسة من الفساد، وتساهم في تقليل استهلاك الوقود حين تقل مراجعة الدوائر الحكومية، وبالنتيجة تسهيل حياة المواطنين.
جانب المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي أقرت لها القوانين في دول كثيرة بحيث تحدد نسبة من تلك الأرباح لدعم المجتمعات المحلية من الشركات تكون ما بين 1 % إلى 2 %، لم لا يتم تبنيها في الأردن وقد بلغت أرباح 169 شركة مدرجة في بورصة عمان عام 2022 حسب إفصاحات للبورصة 421 مليون دينار؟.
بعض الشركات والمؤسسات في الأردن تعمل بهذا الاتجاه وفق منظور تطوعي، مما يستدعي اصدار تشريع ملزم بدفع نسبة قليلة من صافي أرباحها يساهم في حل مشكلات التعليم والصحة والفقر، بما يحقق دعم الفئات المستحقة مع حفظ كرامتهم.

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