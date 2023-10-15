قوة الضغط الناعم في مواجهة المدافع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في المقال السابق، كتبنا عن شخصية نتنياهو الملتبسة في الإقليم والعالم.
لكن نتنياهو مبدع حد الامتياز في عالم العلاقات العامة، وهذا كان له أثره في توظيف تلك المهارات للتأثير على المجتمع الدولي والعالم الغربي تحديدا.
في حربه الدموية الأخيرة على غزة وقع نتنياهو في عثرات وأخطاء لا يجب تفويت الفرصة في اصطيادها وفضحها نظرا لأنها كشفت أدوات الدجل الناعم التي يتبعها في الترويج لحربه الدموية وقلبه للحقائق واستخدام التضليل في تحقيق ما يريد.
أخطاء نتنياهو هي أخطاء إسرائيل، وفيها توجه لإقناع قيادات العالم "الذي يدعي التحضر" لترسيخ وجهة نظر كاذبة كحقائق لا يمكن دحضها، وإلى حد كبير كانت هناك ترسانة إعلامية تصدق ما يقال، ومن ضمنها وسائل تواصل اجتماعي يتحدث البعض عن عبث متعمد في إعداداتها.
نتنياهو يدرك حقيقة أساسية أن تلك الدول حكوماتها منتخبة، والأحزاب التي تخوض الانتخابات فيها تعتمد على رأي عام يقرأ ما يجده أمامه ويبني أحكامه على ما يتم تلقيمه عبر كل الوسائل المتاحة.
تلك هي القوة الناعمة التي رافقت القوة النارية في حرب إسرائيل على المدنيين في غزة.
وكل ما رأيناه من ازدواجية معايير كان أساسه حضورا فاعلا للتضليل الممنهج مقابل فراغ إعلامي للطرف الآخر، الطرف العربي في فضاء الإعلام الغربي واستعصاء الوصول إلى المتلقي الغربي، المكون الأساسي للرأي العام الذي ينتهي صوته في الانتخابات حكومات تسمع ما يقوله نتنياهو وحكومته وإعلامه.
في إعلامنا العربي، هناك قراءات لتحولات المواقف العربية، وأعترف هنا أني متفاجئ بأداء قنوات عربية فضائية توقعت منها أقل من ذلك بكثير، لكنها عكست سياسات الدول الراعية لها وعلى رأسها الموقف السعودي عبر إعلامه وقنواته العربية الإخبارية.
ألا يعكس هذا بالضرورة حيوية الفرصة لتوحيد موقف سياسي إقليمي موحد يجمع الدول العربية المتضررة من كل هذا التطرف والتضليل والعدوان الإسرائيلي الذي كان أكبر تجلياته أن يحمل وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بلينكن رسالة إلى العواصم الإقليمية فحواها فكرة اليمين الإسرائيلي المتعلقة بالتوطين؟ فكرة إعادة إنتاج النكبة والتهجير بكل وقاحة؟
الملك عبدالله الثاني في أوروبا ضمن جولة مكوكية مكثفة لدول أساسية ومؤثرة في مواقفها، وخاضعة للتأثير "النتنياهوي" في سياساتها تجاه الأحداث الأخيرة.
هل هنالك تنسيق عربي مسبق جرى تحضيره في اتصالات الساعات الأخيرة بين القيادات الإقليمية؟
هل يمكن تحويل تلك المأساة الدموية بكل ما فيها من تداعيات إلى فرصة انطلاق جديدة لحضور إقليمي فاعل وقوة مؤثرة ناعمة تحمل الرسائل المشتركة وتكشف على الأقل معطيين مهمين:
- خطورة سكون الوضع الراهن – ما قبل أحداث غزة- وتوقف العملية السلمية عند حدود المزاج اليميني الإسرائيلي المسؤول الحقيقي عن وقف العملية السلمية منذ سنوات، وبالضرورة المسؤول الجذري عن كل الإحباط المولد للعنف في غزة والضفة.
- كشف حجم التضليل الإسرائيلي في العدوان الأخير من خلال كشف الحقائق كما هي، وإعادة الأزمة إلى جذرها الأساسي: الاحتلال.
لقد كشفت جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية مدى هشاشة الأسواق العالمية في بنيتها التقليدية القديمة وضرورة تحديث البنى التي تحتاج إقليم الشرق الأوسط بكل دوله ضمن منظومات تكاملية اقتصادية فاعلة.
هل يمكن أن يكون ذلك أحد أسلحتنا الإقليمية الفاعلة في العالم ليدرك أن الاستقرار هو مفتاح الوصول إلى كل ذلك، ومفتاح الاستقرار زوال التطرف الذي لا يمكن أن يكون باستمرار الإحباط في المنطقة، وهذا الإحباط أساسه وجود الاحتلال وغياب أي أفق للسلام؟
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