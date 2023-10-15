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قوة الضغط الناعم في مواجهة المدافع

10/15/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في المقال السابق، كتبنا عن شخصية نتنياهو الملتبسة في الإقليم والعالم.
لكن نتنياهو مبدع حد الامتياز في عالم العلاقات العامة، وهذا كان له أثره في توظيف تلك المهارات للتأثير على المجتمع الدولي والعالم الغربي تحديدا.
في حربه الدموية الأخيرة على غزة وقع نتنياهو في عثرات وأخطاء لا يجب تفويت الفرصة في اصطيادها وفضحها نظرا لأنها كشفت أدوات الدجل الناعم التي يتبعها في الترويج لحربه الدموية وقلبه للحقائق واستخدام التضليل في تحقيق ما يريد.
أخطاء نتنياهو هي أخطاء إسرائيل، وفيها توجه لإقناع قيادات العالم "الذي يدعي التحضر" لترسيخ وجهة نظر كاذبة كحقائق لا يمكن دحضها، وإلى حد كبير كانت هناك ترسانة إعلامية تصدق ما يقال، ومن ضمنها وسائل تواصل اجتماعي يتحدث البعض عن عبث متعمد في إعداداتها.
نتنياهو يدرك حقيقة أساسية أن تلك الدول حكوماتها منتخبة، والأحزاب التي تخوض الانتخابات فيها تعتمد على رأي عام يقرأ ما يجده أمامه ويبني أحكامه على ما يتم تلقيمه عبر كل الوسائل المتاحة.
تلك هي القوة الناعمة التي رافقت القوة النارية في حرب إسرائيل على المدنيين في غزة.
وكل ما رأيناه من ازدواجية معايير كان أساسه حضورا فاعلا للتضليل الممنهج مقابل فراغ إعلامي للطرف الآخر، الطرف العربي في فضاء الإعلام الغربي واستعصاء الوصول إلى المتلقي الغربي، المكون الأساسي للرأي العام الذي ينتهي صوته في الانتخابات حكومات تسمع ما يقوله نتنياهو وحكومته وإعلامه.
في إعلامنا العربي، هناك قراءات لتحولات المواقف العربية، وأعترف هنا أني متفاجئ بأداء قنوات عربية فضائية توقعت منها أقل من ذلك بكثير، لكنها عكست سياسات الدول الراعية لها وعلى رأسها الموقف السعودي عبر إعلامه وقنواته العربية الإخبارية.
ألا يعكس هذا بالضرورة حيوية الفرصة لتوحيد موقف سياسي إقليمي موحد يجمع الدول العربية المتضررة من كل هذا التطرف والتضليل والعدوان الإسرائيلي الذي كان أكبر تجلياته أن يحمل وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بلينكن رسالة إلى العواصم الإقليمية فحواها فكرة اليمين الإسرائيلي المتعلقة بالتوطين؟ فكرة إعادة إنتاج النكبة والتهجير بكل وقاحة؟
الملك عبدالله الثاني في أوروبا ضمن جولة مكوكية مكثفة لدول أساسية ومؤثرة في مواقفها، وخاضعة للتأثير "النتنياهوي" في سياساتها تجاه الأحداث الأخيرة.
هل هنالك تنسيق عربي مسبق جرى تحضيره في اتصالات الساعات الأخيرة بين القيادات الإقليمية؟
هل يمكن تحويل تلك المأساة الدموية بكل ما فيها من تداعيات إلى فرصة انطلاق جديدة لحضور إقليمي فاعل وقوة مؤثرة ناعمة تحمل الرسائل المشتركة وتكشف على الأقل معطيين مهمين:
- خطورة سكون الوضع الراهن – ما قبل أحداث غزة- وتوقف العملية السلمية عند حدود المزاج اليميني الإسرائيلي المسؤول الحقيقي عن وقف العملية السلمية منذ سنوات، وبالضرورة المسؤول الجذري عن كل الإحباط المولد للعنف في غزة والضفة.
- كشف حجم التضليل الإسرائيلي في العدوان الأخير من خلال كشف الحقائق كما هي، وإعادة الأزمة إلى جذرها الأساسي: الاحتلال.
لقد كشفت جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية مدى هشاشة الأسواق العالمية في بنيتها التقليدية القديمة وضرورة تحديث البنى التي تحتاج إقليم الشرق الأوسط بكل دوله ضمن منظومات تكاملية اقتصادية فاعلة.
هل يمكن أن يكون ذلك أحد أسلحتنا الإقليمية الفاعلة في العالم ليدرك أن الاستقرار هو مفتاح الوصول إلى كل ذلك، ومفتاح الاستقرار زوال التطرف الذي لا يمكن أن يكون باستمرار الإحباط في المنطقة، وهذا الإحباط أساسه وجود الاحتلال وغياب أي أفق للسلام؟

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