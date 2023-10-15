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الأردن مبتدأ وهم الخبر.. الإعلام.. والتغطية مستمرة

10/15/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في موضوع الأخبار اليومية من يتابع انحدار جودة الإعلام المرئي، وشوشرة عدد من الإذاعات الصباحية، وضعف مصداقية بعض أو أغلب المواقع الإخبارية الإلكترونية، وتشابه الأخبار والفيديوهات والقصص والمجاملات على مجموعات الواتس أب المنتشرة، يبدأ جديا بالسعي لحماية عقله بالبحث عن مخرج يحترم واقعه، عن إعلام أكثر وعياً ومسؤولية، منصة أكثر صدقاً ومهنية، صوت واضح نقي، اتجاه غايته الخبر كما هو من مصدره بصورة وتعليق وعنوان يصف مفهوم الجودة للخبر ونقله واقعا بمهنية إعلامية.
أرى كما هم الأكثرية أن الإعلام يستوجب أن يكون نبض الشعوب وصوتها الحر، طاقة التوجيه وعنوان سلامة الدولة، سلطة الإرادة الحرة الرابعة كما يصنفوها، ماكينة القوة والتغيير والتوجيه، تجمع العيون وتسرق القلوب، تأسر النفوس نحوها وتخلق حالة وموقفا وقرارا لمتابعيها، ترتقي بالدول وتعزز نماءها، تشير للواقع وتتحقق من الحدث وتحلل الحالة وتستشرق المستقبل، وكل ذلك لا يكون ما لم يكن بمستوى غاية التأسيس الصادقة لإنشائه، وبمهنية واحترافية الفريق العامل فيه، وارتقاء ووعي مستوى القائمين على إدارته.
ما نراه اليوم أن الإعلام ليس موقعا أو صفحة أو شاشة أو منصبا وزاريا، ولا حتى هيئة ومُشرّعا، الإعلام اليوم يتمثل برسالة مقروءة أو مسموعة أو حتى صورة مطبوعة أو مشاهدة حية من الجميع، أحيانا لا نعلم مصدرها ولا مبتغاها ولا سياسة وأهداف انتشارها، إعلام وخبر وموقف وصورة لم تصدر برخصة أو ببطاقة عضوية أو بمنهجية رسمية لتصل لغايتها، وهذا يوقع المحظور في مضمونه، ويشتت الرؤية في مساره، ويجلب الفوضى في غالبه، وقد يرى الكثيرون غير ذلك وهم في أغلبهم باتجاهين، إما متكسب في عمله أو حالم ذو مبدأ في فكره وفي الثانية حق ومعنى أقدره وفي الأولى فساد وهيمنة يستوجب إقصاءه وشطبه.
في الحالة الأردنية نعيش شيئا من كل ما سبق، مما استوجب مسارا جديدا صُنّف رسميا تحت هدف ضبط الإيقاع بما لا يمنع الحرية، إن كانت تحيز ما هو موثق يدعمها ويسند ما تقدمه، مسار دخل في نقاش وتجاذب مطول بين قبول ورفض، حسمه قانون أصبح ساريا - وأراه شخصيا - منعة وصونا في ضمان مصداقية الخبر والصورة المنشورة، قانون نأمل أن يسير على الجميع، ينفذ بوعي، يستند لروح حماية الفرد والمؤسسة من التشويه، قانون نأمل أن يكون ميزان صياغة الخبر والغاية من النشر لدى صاحبه، فنكون عندها أقرب إلى اكتمال الغاية.
ولنشر في الحالة الأردنية أيضا إلى ظهور تميز كبير لشاشة إخبارية، استطاعت توجيه بوصلة المشاهد الأردني والمحلي والعربي نحوها كمصدر عاجل متطور، ينقل بمهنية ويتحدث بواقع ويصور حالة متكاملة، ليسبق مؤسسات وشاشات عربية إعلامية كانوا يرون أنفسهم شاشات لا بديل لها، لتتمكن هذه الشاشة اليوم من جعل الحدث أقرب إليك، ومن الكلمة معنى ومن الصورة خبرا ومن التحليل دراسة ومن اللقاء حوارا هادفا، وتمثل كل ذلك بشاشة "قناة المملكة" التي تؤكد أن الإعلام وعي محسوب بدقة قبل أن يكون خبرا للنشر.

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