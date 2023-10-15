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الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية

10/15/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








على مدى أكثر من سبعة عقود، ألقى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بظلاله القاتمة الطويلة على مسارات التنمية، ليس في فلسطين المحتلة فقط، وإنما في البلدان المجاورة لها، وبخاصة الأردن.
إن عواقب هذا الاحتلال، الذي طال أمده، عميقة الجذور وبعيدة المدى، وتؤثر على حياة الملايين من الفلسطينيين وتزرع بذور عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وأحد أبرز أشكال الظلم الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو حق مُنح لجميع الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
ومما يثير القلق بالقدر نفسه، الخسائر الفادحة في الأرواح والنزوح وسلب الأراضي والمنازل التي حدثت على مدى عقود وما تزال. لقد فقد عشرات الآلاف من الشباب الفلسطيني أرواحهم الى جانب عشرات الآلاف الآخرين من الأطفال والنساء وكبار السن، وشُرد الملايين، داخل وطنهم وخارجه، الى جانب اعتقال الملايين عبر سنوات الاحتلال الممتدة. إن الأضرار التي لحقت بالأسر والمجتمعات والنسيج العام للمجتمع الفلسطيني خطيرة جدا، وتشكل انتهاكات خطيرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني.
وبينما يستمر الفلسطينيون في تحمل حياة تشوبها القيود ونقاط التفتيش والاحتلال والطرد والتصفية، فإن تطلعاتهم إلى دولة ذات سيادة وذات حدود محددة تظل بعيدة المنال. ويجب على المجتمع الدولي أن يتذكر أن الشعب الفلسطيني، مثله مثل أي شعب آخر، يستحق الفرصة لصوغ مصيره وبناء دولته المستقلة.
لقد أدت سيطرة دولة الاحتلال الاسرائيلي على الموارد الحيوية، مثل الأراضي والمياه وغيرها، إلى عرقلة إمكانات نمو الاقتصاد الفلسطيني ومختلف مسارات التنمية. ويجد الفلسطينيون أنفسهم غير قادرين على استثمار مواردهم الطبيعية وتسخيرها لتعزيز اقتصادهم، الذي أصبح مقيداً بسبب هذا الحرمان من الموارد.
وأدت السيطرة على الموارد المائية في المنطقة إلى إعاقة تنمية القطاعات الحيوية، وبخاصة الزراعة؛ إذ تعد المياه موردا أساسيا للزراعة والتصنيع الزراعي، وعندما تُحرم البلدان المجاورة من الوصول إلى هذه الموارد، فإن ذلك يقوض بشدة استقرارها الاقتصادي. ويواجه الأردن، على وجه الخصوص، التحدي المتمثل في توفير المياه لمواطنيه والحفاظ على الإنتاجية الزراعية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الندرة الناجمة عن السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه المشتركة.
وتمتد التداعيات الاقتصادية إلى أبعد من ذلك؛ حيث تضطر الدول المجاورة إلى تخصيص أجزاء كبيرة من ميزانياتها للإنفاق العسكري بسبب التهديد المستمر الذي يشكله الاحتلال الإسرائيلي. وكان يمكن توجيه هذه الموارد نحو التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. إن العسكرة المستمرة تحوّل الأموال بعيدا عن القطاعات الحيوية التي يمكن أن تؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا وازدهارا.
وفي ضوء هذه المظالم والتأثير الذي لا يمكن إنكاره على التنمية المستدامة لمختلف دول المنطقة وشعوبها، فمن الضروري أن تتوقف الدول الغربية الكبرى عن رؤيتها وموقفها الداعم لدولة الاحتلال، وعليها أن تعرف أن مواقفها هذه لا يمكن تفسيرها إلا باعتبارها رؤية مستندة إلى تاريخها الاستعماري الطويل للشعوب الأخرى.
فمن غير المقبول القبول بأي موقف داعم للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة المتعددة، من دول تصدَع رؤوسنا يوميا وتتشدق بقضايا التنمية وحقوق الإنسان.
على هذه الدول أن تمارس ضغوطاً كبيرة على دولة الاحتلال الإسرائيلي. ويجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن الاحتلال المستمر والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. لقد حان الوقت لهذه البلدان للتخلي عن أي رؤية متحيزة ومتغطرسة والعمل على إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه.
علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث إن هذا الحق منصوص عليه في القانون الدولي والشرعية العالمية لحقوق الإنسان. وعندما يتعلق تطبيق المعايير المزدوجة بالنضال الفلسطيني، فإنه ليس أمرا غير عادل فحسب، بل يؤدي أيضا إلى إدامة دائرة العنف والقمع وتوسعها.
من حق الفلسطينيين، مثل أي شعب يواجه الاحتلال، أن يقاوموا الاحتلال والاستيطان الإحلالي وتصفية حقوقهم بكل الوسائل المتاحة لهم.

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