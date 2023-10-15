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تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

10/15/2023 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









خلال العقد الأخير من القرن الماضي وبتوقيع اتفاقية أوسلو وبعدها اتفاقية وادي عربة، تفاءل العالم وأبناء منطقة الشرق الأوسط بحلول مرحلة جديدة من الحياة التي ستؤدي الى استقرار وازدهار المنطقة، ونتيجة للتفاؤل السائد آنذاك فقد تم تجاوز مذبحة الحرم الابراهيمي عام 1994، تبعها عملية اغتيال رابين عام 1995، الامر الذي مهد الطريق لانتخاب حكومة إسرائيلية متطرفة برئاسة عام 1996 والتي تراجعت عن تنفيذ بنود الاتفاقيات والتي من المفروض ان تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، الامر الذي لم يحصل حتى تاريخه.
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) في أيلول عام 2000، وكنت وقتها اعمل باحثاً في (Woods Hole Oceanographic Institution ( ودائرة المساحة الجيولوجية الاميركية، والتقي بالكثير من الباحثين وأصحاب الفكر (اكن لهم الكثير من الاحترام والتقدير) ومنهم عدد كبير مطلعون على ما يدور في الشرق الأوسط، وكان الاجماع على الإشادة بدور الأردن وقيادته في حفظ التوازن والعمل للدفع بالسلام للوصول الى حالة الاستقرار، وأذكر في احدى حلقات النقاش والمخصص لتدهور الأوضاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استرسل أحدهم قائلاً على الشرق الأوسط ان يتخلص من عرفات وشارون في نفس الوقت للدفع بعملية السلام، وفعلاً هذا ما حصل، عرفات اصيب بمرض لم يمهله طويلاً ليغادر الحياة في تشرين الثاني 2004، وشارون يدخل في غيبوبة بعد عام تقريباً، واستمرت إسرائيل برفض الحلول السلمية، بما فيها المبادرة العربية للسلام المعلن عنها من قمة بيروت العربية 2002.
توقفت الانتفاضة في شباط 2005 تاركة خسائر بشرية كبيرة (4412 فقدوا حياتهم و48322 مصاباً من الفلسطينيين، و1069 قتيلاً و4500 مصاب اسرائيلي)، تبعها الكثير من اعمال الاجتياح للضفة الغربية والاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى، مروراً بعملية الرصاص المصبوب على غزة في كانون الأول 2008 وحصار القطاع بالكامل والذي ذهب ضحيته 1417 فلسطينياً و4336 مصاباً.
اندلع بعدها ما يسمى بالربيع العربي، وانشغل العرب بربيعهم، ونسوا القضية الفلسطينية، وبقي الأردن وشعبه بقيادة جلالة الملك، وهو الوحيد الذي يتحدث عنها في كافة المحافل الدولية، مذكراً العالم بالمشكلة الأساسية والسبب الرئيسي لعدم استقرار المنطقة، ومحذراً من الاستمرار في التوسع ببناء المستوطنات التي قطعت اراضي الضفة الغربية وأصبحت غير مترابطة، وفي نفس الوقت يقدم كل ما يستطيع تقديمه للأشقاء في فلسطين، كيف لا والأردن، هو الأكثر تضحية بالدماء على ارض فلسطين، والاردنيون يرون ان القضية الفلسطينية قضية مصيرية مشتركة (أقتبس من خطاب الملك" ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف).
بتاريخ 17/7/2014 اندلعت حرب غزة تحت مسمى الجرف الصامد، وسمي في غزة بالعصف المأكول او البنيان المرصوص، ذهب ضحيتها 1742 فلسطينياً وجرح 8710، وقتل من الإسرائيليين 70 وأصيب 720.
استمرت الاعتداءات المتكررة من المتطرفين اليهود، وبدعم من الحكومات المتطرفة والتي كانت في غالبيتها برئاسة نتينياهو خلال العقدين الماضيين، وعلى الرغم من الجهود الأردنية والتحذير المتواصل للمجتمع الدولي بضرورة التوصل للحل الشامل استناداً لقرارات مجلس الامن 242 و338 ضرورة لاستقرار المنطقة، إلا أن الحكومات الإسرائيلية انقلبت على ذلك في ظل الصمت الدولي المتواصل، إلى ان وصلنا الى ما حذر الأردن المجتمع الدولي منه مراراً، فكانت احداث 7/10/2023 "بطوفان الأقصى"، والتي دفعت الحكومة الاسرائيلية لإعلان حالة الحرب وإعلان عملية السيوف الحديدية، وتشكيل حكومة طوارئ، إلا أن السؤال هنا، اعلان الحرب ضد من؟ (المعروف دولياً الحروب تعلن بين الدول) وهل يعقل ان تعلن دولة الحرب على تنظيم، إلا إذا كان هذا اعترافا إسرائيليا بأن الحرب هي ضد الدولة الفلسطينية، الامر الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية ان تستغل هذا على الساحة الدولية، هذا مع العلم بان الحكومة الإسرائيلية كانت تعاني من ازمات داخلية حادة.
لم يفاجئنا موقف الدول الكبرى، بما فيها روسيا المشغولة في حربها في أوكرانيا (والتي لها مصلحة بانشغال دول الناتو في قضية صراع آخر بعيداً عن حدودها) مما يخفف من الدعم الذي تقدمه دول حلف الناتو الى اوكرانيا لوقف روسيا من التجاوز على القانون الدولي، وتوجيه الدعم بالكامل لإسرائيل، متناسين تجاوز الأخيرة على كل القوانين والقرارات الدولية.
نحن نفهم بأن أميركا لن تتخلى عن مصالحها في الشرق الأوسط، وخاصة إسرائيل، إلا أن عليها ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح حلفائها الآخرين، وأن تكون الأكثر استماعاً لصوت الحكمة والعقل في المنطقة، الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، بأن الوضع الراهن لا يمكن استمراره في المنطقة، ومن الضرورة القصوى اتحاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد والنزيف البشري (حيث بلغ عدد الضحايا من الفلسطينيين ما يتجاوز 1500 وجرح 6200 ومن الإسرائيليين حوالي 1300 واصابة 3300، حتى تاريخ إعداد هذا المقال مساء الخميس 12/10، وهذا الرقم مرشح للارتفاع لأرقام كبيرة اذا ما استمر الصراع لمدة زمنية طويلة او توسع) وتزويد اهل غزة بالماء والغذاء والدواء ومصادر الطاقة، ورفع الحصار عنهم والذي لم تعرف البشرية المتحضرة مثيلا له.
ان استمرار الصراع الحالي سيؤدي حتماً الى تدهور الوضع أكثر وقد يخرج عن السيطرة وتمتد اعمال العنف ومن المرجح انخراط دول أخرى فيه، مما سيمهد الطريق لحرب شاملة ستكون لها نتائج كارثية من حيث عدد الضحايا وازدياد التهجير التي تسعى لها إسرائيل، وتدمير البنى التحتية وخاصة الصحية والتعليمية منها (كنا وزملائي من الأكاديميين من الدول الأوروبية واميركا خلال العقود الماضية نجمع دائماً بأن توفر بيئة تعليمية وصحية جيدة ستنتج بالضرورة مواطنين مثقفين قادرين على التأثير في المجتمع والنهوض به للأفضل).
إننا امام مفترق طرق، حيث ان 7/10/2023 غير من قواعد الصراع ورسم مفهوم جديد وأسقط صفقات كثيرة ورشح المنطقة لإعادة التشكيل، كما سيؤدي الى استقطابات وتجاذبات دولية، والتباعد بين الكثير من التفاهمات بين الشعوب العالمية، إلا أننا ما نزال نأمل ان ينتصر صوت العقل الداعي لحقن دماء الأبرياء وفرض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة على الحكومات الإسرائيلية المتطرفة لنرى دولة فلسطينية بجناحيها الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية، وحرية الوصول الى الأماكن الدينية فيها وتحت الوصاية التاريخية للهاشميين عليها (كحل للمشكلة من جذورها)، وان تتحول الجهود الدولية في المنطقة من دعم الة التدمير الى البناء والتركيز على التعليم والصحة والمشاريع التي تنتج فرص العمل لتمكين دول المنطقة من تأمين متطلبات الحياة لا بناءها لينعموا كبقية شعوب العالم بالأمن والسلام.

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