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ماحص.. خيبة أمل شبابية مع استمرار تعثر إنشاء الصالة الرياضية

10/15/2023 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






البلقاء - تخيم حالة من الإحباط على العديد من الشباب في منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، جراء تعثر إقامة صالة رياضية متعددة الأغراض، بعد أن مضت فكرة إنشائها في العام 2018 في الإجراءات الرسمية، قبل أن تصطدم بعقبات ما تزال قائمة.
ووفق ما ذكر لـ"الغد"، عدد من هؤلاء الشباب، فإن منطقة ماحص بأمس الحاجة لتفعيل القطاع الشبابي فيها، والاهتمام أكثر فيه، ودعم النادي والمركز الشبابيين، لافتين إلى أن الصالة الرياضية المتعثرة، كان من المفترض إقامتها على قطعة أرض ملاصقة للمركز.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث وفق الشباب الذين أشاروا إلى أن ضعف الإمكانيات المالية وقلة الدعم المادي، تحول دون تنفيذ العديد من النشاطات التي يمكن إقامتها سواء في النادي أو المركز، مشددين على أن المركز تحديدا يحرص على تنفيذ نشاطات بشكل مستمر، ضمن ما يتوفر من إمكانات متواضعة، إلا أن دعمه بمختلف الإمكانات سيمكنه من وجهة نظرهم من توسيع نشاطاته وتطويرها كما ونوعا.
الشاب علي العبادي، يستهجن ما سماه "الإهمال والتهميش" للقطاع الشبابي في ماحص، رغم أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والأساسي في مختلف القطاعات الأخرى، فضلا عن دوره في نهضة الدولة وتقدمها.
وقال العبادي، إن إيجاد بيئة آمنة وفاعلة، من شأنها أن تستقطب فئة الشباب وتدفعهم إلى أن يكونوا جزءا إيجابيا في مجتمعهم ووطنهم، وتحميهم كذلك من خطر المخدرات على سبيل المثال أو أي شكل من أشكال الانحراف أو الجريمة، مؤكدا أن تنفيذ الصالة الرياضية سيكون له انعكاس إيجابي كبير في هذا الإطار.
ويتفق الشاب رائد سمير مع العبادي، مضيفا أن غالبية سكان منطقة ماحص الذين يتجاوز عددهم الـ30 ألف نسمة، هم من فئة الشباب، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشبان والفتيات، يتوقون إلى تفعيل القطاع وتنشيطه بحيث ينخرطون فيه ويكونوا فاعلين ومؤثرين.
لكن الأوضاع الحالية على وصف سمير، ليست مشجعة ولا جاذبة، وتحتاج إلى خطط وبرامج إستراتيجية تستطيع مع مرور الوقت كسب ثقة الشباب وجذبهم إلى الانخراط في الأنشطة والفعاليات على اختلافها، مشيرا إلى "ضرورة إيجاد حل في الوقت الحالي لما يعيق إنشاء الصالة الرياضية على الأقل".
وحاولت "الغد" التواصل مع مديرية شباب البلقاء، إلا أنها لم تُجب على الاتصالات، إلا أن عضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة ماحص، عبد المجيد العيسى الشبلي، قال، إن فكرة الصالة بدأت بالتوجه لإنشاء أسوار خارجية في محيط مركز الشباب وتكون الساحات مكشوفة، فتبين أن كلفة إنشاء تلك الأسوار وفق دراسات وزارة الأشغال العامة والإسكان، تبلغ 320 ألف دينار، فتم تعديل الفكرة بسبب الكلفة العالية لبناء أسوار فقط، لتصبح الفكرة إقامة صالة متعددة الأغراض وتكون مغلقة، لكن المفاجأة كانت أنه لا يجوز إقامة منشأتين حكوميتين على قطعة أرض واحدة، فضلا عن اشتراط إقامة مواقف سيارات.
وأضاف الشبلي لـ"الغد"، أن ما يزيد المشكلة تعقيدا، هو عدم توفر أراض تابعة لخزينة الدولة في منطقة ماحص، وعدم القدرة في المقابل على شراء قطعة أرض، لذلك أصبح من الصعب إيجاد مخرج قانوني للأمر، رغم المحاولة بأن يتم اعتبار مبنى الصالة الرياضية جزءا يتبع إداريا لمركز الشباب، وليس مبنى منفصلا، لافتا إلى أن مساحة الأرض الملاصقة للمركز تبلغ 6 دونمات.
بعد ذلك، يقول الشبلي، إن الدراسات المتعلقة بالتطورات التي حصلت على ملف الصالة الرياضية لم تستكمل، وسط استمرار المساعي لإيجاد حل من خلال وزارة الشباب.
وشدد الشبلي على "ضرورة أن تتكاتف مختلف الجهات المعنية بالقطاع الشبابي، للعمل على دعم هذا القطاع في منطقة ماحص"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من شبان وفتيات المنطقة متعلمون ومثقفون، ولهم بصمات وإنجازات محط فخر واعتزاز، وهو جيل يواصل سلسلة عطاء وتفاني الأجيال السابقة في ماحص".

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