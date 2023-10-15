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الكرك.. إنهاء قضية هدم منازل متصدعة يفتح ملف إزالة أنقاضها

10/15/2023 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك – فيما انتهت مؤخرا عمليات هدم وإزالة منازل متصدعة تشغل ما مساحته 60 دونما تقريبا، في أحد الأحياء الغربية لضاحية المرج بمدينة الكرك، ظهرت على سطح مشكلة جديدة، تتمثل بترك أطنان من الأنقاض بالمنطقة التي بدأت تتحول تدريجيا لمكب للنفايات والمخلفات.
خلو المنطقة من السكان وسط تراكم الردم، شجع العديد من سكان المدينة لاعتمادها مكبا للتخلص العشوائي من النفايات والأنقاض وأي شيء يريدون التخلص منه.
هذا الواقع أثار استياء سكان مجاورين للمنطقة قالوا لـ "الغد" "هناك بوادر لتحول المنطقة لمكب عشوائي وهو ما يعني تلوثا بيئيا جديدا من غير المعروف نتائجة السلبية".
عملية هدم المنازل المتصدعة بالحي، ملف ظل مفتوحا لسنوات طويلة، بذلت خلالها الجهات المعنية جهودا كبيرة من أجل عملية الإخلاء والهدم، لا سيما وأن بعض السكان رفضوا الإخلاء وآخرون لم يتقبلوا فكرة أن تكون عمليات الهدم وإزالة الأنقاض على حسابهم.
ومع إزالة آخر المنازل البالغ عددها 40 منزلا قبل أسبوع، تكون قد طويت صفحة لأحد أهم المشاكل التي واجهت السكان والأجهزة المعنية بالكرك لفترة طويلة واعتبرت مصدر خطر على السلامة العامة.
في المقابل، وبسبب غياب التنسيق بين الأجهزة المختلفة وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن إزالة بقايا الردم، تعود المنطقة لتشكل مشكلة جديدة تحتاج لحلول سريعة وفق العديد من السكان بالكرك.
ويرى أصحاب منازل تم هدمها، أن كلفة إزالة الأنقاض لا يمكن تحملها، خاصة وأن التعويض الذي حصلوا عليه أقل بكثير من القيمة الحقيقية للمنازل، وإذا ما تم إزالة الأنقاض على حسابهم فذلك يعني عدم تعويضهم بشيء.
وكانت الجهات المعنية وقبل 15 عاما، وعلى إثر قضية تصدع منازل بضاحية المرج شرق مدينة الكرك طالبت بإخلاء عشرات الأسر من منازلها حرصا على سلامتها، وتمت عملية إخلاء وترحيل السكان على فترات وفق حجم الضرر والخطورة.
فيما منحت تعويضات لجميع الأسر التي تم إخلاؤها وهدم منازلها لاحقا، في الوقت الذي يطالب جميع أصحاب المنازل بالتعويض عن أراضيهم التي بنيت عليها المنازل بموجب تراخيص رسمية من بلدية الكرك، وأصبحت وفق إجراءات الجهات الرسمية بلا قيمة او جدوى لإقامة أي مشاريع عليها بسبب طبيعتها.
وكان تقرير رسمي أعدته لجنة حكومية شكلتها رئاسة الوزراء بخصوص منازل متصدعة في منطقة ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، نسب بإخلاء ما مساحته 60 دونما من السكان من أراضي المنطقة الواقعة في سفح جبل، واعتبارها منطقة تشكل خطرا على حياة ساكنيها، وهي كامل مساحة الحي الذي يضم المنازل المتصدعة وغير المتصدعة وقتها.
وأشار تقرير اللجنة المكونة من أعضاء من سلطة المصادر الطبيعية وسلطة وادي الأردن وعدة جهات رسمية وأهلية، إلى أن المنطقة التي يقع ضمن حدودها أكثر من مائة منزل ومحل تجاري تقع على صدع صخري يؤدي الى تصدع وانهيار المنازل كما حدث لعشرات المنازل.
ومع انتهاء عمليات الإزالة بدت المنطقة وقد تراكمت فيها آلاف الأطنان من الردم من الحجارة والأسمنت والحديد وغيرها من مخلفات عملية هدم المنازل تنتظر من يزيلها عن وجه المدينة من الناحية الشرقية.
وقال أحمد السحيمات من سكان المنطقة إن عمليات الإزالة والهدم قد انتهت مؤخرا وبدأت تظهر مشكلة جديدة بالمنطقة وهي وجود كميات هائلة من الأنقاض والحجارة والأسمنت والحديد وهي مواد تشكل تشوها للمنطقة وبيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض وتواجد أصحاب الأسبقيات ليلا فيها، إضافة إلى كونها أصبحت منطقة مناسبة للتخلص من النفايات من قبل السكان.
ولفت إلى أن المنطقة ستبقى على هذه الحال بسبب غياب التخطيط السليم من قبل الأجهزة الرسمية لمستقبلها بعد عمليات الإزالة والهدم التي نفذت على فترات حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا بلدية الكرك والأجهزة المعنية بإزالة الأنقاض وتقديم مقترحات وعمل دراسات لما يمكن أن تكون عليه المنطقة في المستقبل.
ويرفض أصحاب المنازل إزالة الأنقاض على نفقتهم، مؤكدين أن كلفة إزالة الأنقاض تعادل ما حصلوا عليه من تعويض، ما يعني خسارة المنزل والأرض معا، مطالبين بأن تقوم الجهات المعنية ببلدية الكرك بعملية الإزالة.
وأكدوا أنهم حصلوا في أغلبهم على تعويضات عن المنازل المتضررة والتي قاموا بهدمها، رغم تدني قيمة التعويض إلا أنهم قبلوا بها.
وأشار أحمد زغيلات أحد السكان المتضررين إلى أن تلك القيمة من التعويض لا تكفي لهدم المنازل على نفقتهم وإزالة أنقاضها، مطالبا بالحصول على تعويضات عن قيمة الأراضي التي يملكونها وأصبحت الآن غير ذات قيمة ولا يمكن البناء عليها مجددا أو استخدامها لأي أغراض.
وأكد أن السكان حصلوا على تعويض عن المنازل المتصدعة التي قاموا بهدمها على نفقتهم لكنهم لم يحصلوا على تعويض عن الأراضي، رغم أن المنازل وعددها كبير بالإضافة الى عدد من المحال التجارية، بنيت بموجب تراخيص رسمية من بلدية الكرك وتمت وفقا للإجراءات الرسمية.
ولفت إلى أن توفير تعويض مناسب عن المنزل والأرض يمكن أن يسهم في إزالة الردم ونقله على نفقة السكان إلى مكان آخر بموجب اتفاق مع البلدية التي يجب أن توفر مكانا للتخلص من كميات كبيرة من الردم، لافتا إلى أن السكان ما زالوا يملكون الأرض.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن المنطقة التي أزيلت منازلها بسبب التصدع تمت بدون معرفة واستشارة البلدية، مشيرا إلى استعداد البلدية لإنشاء حديقة عامة في المنطقة بعد الانتهاء من إجراءات تعويض وإزالة كافة المنازل والكميات الكبيرة من الردم.
وشدد على أنه لا يمكن للبلدية أن تنقل كميات الردم وبقايا عملية الإزالة على نفقتها بسبب كلفتها العالية، مؤكدا على أن البلدية طالبت أكثر من مرة بإزالة بقايا الهدم كونها أصبحت تشكل تشوها بصريا ومصدر خطر على المجاورين.
ولفت إلى أن المنطقة لا يمكن السكن أو البناء فيها بسبب طبيعتها الخطرة، مشيرا إلى أن البلدية ليس لديها القدرة المالية لاستملاك تلك الأراضي التي أزيلت المنازل المبنية عليها وفق إجراءات رسمية، مشددا على أن هناك مخاطبات رسمية حديثة بخصوص توفير التعويض المالي من الحكومة للمواطنين وبانتظار الموافقة.
ولفت إلى أن البلدية ستمنع أي عمليات تخلص للطمم والنفايات في المنطقة التي هدمت منازلها وباتت مكانا يمكن أن يتم استخدامه بأي طريقة من أشخاص غير ملتزمين وخصوصا في عمليات التخلص العشوائي للنفايات.

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