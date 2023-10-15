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بلدية الشونة الوسطى.. مسؤوليات متزايدة وإمكانات متواضعة

10/15/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






الأغوار– فيما يعلق أهالي مناطق تابعة لبلدية الشونة الوسطى آمالا كبيرة على المجلس البلدي من أجل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي، يؤكد مجلسها أن شح الموارد المالية يقف عائقا أمام الخطط والبرامج التي وضعها ضمن أولويات العمل منذ توليه مسؤولياته.
وكان عدد من سكان مناطق متفرقة من لواء الغور الجنوبي بشكل عام قد اشتكوا من تردي خدمات البنیة التحتیة، موضحين أن معظم شوارع البلدية الرئيسة والفرعية وخصوصا في مناطق الروضة والجوفة والنهضة متردیة وبحاجة ماسة للصيانة والتأهيل وإعادة التعبید.
ويشير محمد الجعارات إلى أنه ورغم المطالبات المتكررة بضرورة تأهيل الشوارع التي ألحقت بمركباتهم أضرارا بالغة، إلا أنه لم يتم إلى الآن الاستجابة لمطالبهم، لافتا إلى أنه يوجد نقص حاد بالآليات وخصوصا الضاغطات وآليات جمع النفايات التي تعمل ليل نهار دون فائدة، الأمر الذي يشجع المواطنين على التخلص من نفاياتهم بطرق غير سليمة ومضرة بالبیئة.
ويشدد محمد العجوري على ضرورة تأهيل الشوارع الفرعية التي باتت تشكل معاناة حقيقية لهم، لافتا إلى أن غياب مشاريع الصيانة والتأهيل زاد من حجم المشكلة خصوصا وأنه مضى على إنشائها مدة طويلة، ناهيك عن تردي واقع الخدمات بشكل عام.
ويؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد علي العدوان، أن العائق المادي هو السبب الرئيسي لعدم تنفيذ المشاريع التي تم إدراجها على موازنات البلدية للعامين الماضي والحالي خاصة وأن موازنة البلدية تقارب من 5 ملايين دينار يذهب حوالي نصفها كرواتب للعاملين، موضحا أن عدم صرف المستحقات الحكومية خلال جائحة كورونا ضاعف من حجم التحديات التي تواجه البلدية.
ويضيف أن كوادر البلدية عملت خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين والتجار، إذ ارتفعت نسبة التحصيلات إلى حوالي 45 % من الموازنة، لافتا إلى أن مجموع المصاريف قاربت من 40 % من إجمالي الموازنة لغاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويوضح أن المجلس البلدي وضع خطة عمل تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية عدة لخدمة أبناء المنطقة كمشاريع الفتح والتعبيد وتأهيل الطرق وشراء الآليات والمعدات وبناء مبان بلدية وقاعات متعددة الأغراض، إلا أن عدم وجود مخصصات كافية حال دون تنفيذ بعضها خاصة وأن البلدية لم تحصل على كامل مستحقاتها من الحكومة التي تقارب من مليون دينار.
ويقول: "رغم محدودية الموارد المالية، إلا أن البلدية قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مشاريع خدمية في عدد من المناطق الأكثر حاجة"، مقرا بأن غالبية الشوارع التابعة للبلدية متهالكة وبحاجة ماسة للصيانة إلا أن كلفة صيانتها كبيرة إذ تحتاج إلى ما يزيد على خمسة ملايين دينار.
وينوه إلى أن البلدية تضع في سلم أولوياتها تنفيذ المشاريع للنهوض بواقع خدمات البنية التحتية والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تعاني منهما المنطقة، مشيرا إلى أنه وفي ظل التزايد السكاني واتساع الرقعة الجغرافية، فإن إدامة عمل البلدية وتوفير مصادر دخل جديدة إحدى أهم أولويات العمل للمرحلة المقبلة إذ سيتم خلال العام الحالي العمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين شبكة الطرق من خلال فتح وتعبيد وصيانة الشوارع وتقديم خدمات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين.
ويبين العدوان أنه تم طرح عطاء خلطة إسفلتية لتعبيد الشوارع الرئيسة والأكثر حاجة بكلفة 170 ألف دينار، إضافة إلى مبلغ 760 ألف دينار لتحديث آليات النقل بما فيها الضاغطات والجرافات والآليات التي تحتاجها البلدية لإدامة الأعمال، لافتا إلى أنه جرى رصد مبلغ 200 ألف دينار لبناء مبنى متعدد الأغراض في منطقة النهضة وسيتم بناء مبنيين آخرين في منطقتي الكفرين والروضة على موازنة العام المقبل.
وبين أن البلدية باشرت بطرح عطاء تصريف مياه الأمطار لمنطقتين بكلفة 200 ألف دينار، ومشروع التسمية والترقيم والذي بوشر العمل به، إضافة إلى العمل على حوسبة المخططات الهندسية لكافة مناطق البلدية.
يذكر أن بلدية الشونة الوسطة تضم ثماني مناطق وهي الكرامة والشونة الجديدة والشونة الجنوبية والجوفة والكفرين والروضة والرامة والنهضة، ويزيد عدد سكان هذه المناطق على 70 ألف نسمة.

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