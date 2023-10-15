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قرار منتظر في الليث ومفاوضات متعثرة

10/15/2023 11:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر أن يعلن الشباب عن تعيين عبدالله الأسطاء، مديرا تنفيذيا لكرة القدم خلفا لطلال آل الشيخ، بعدما اعتمدت وزارة الرياضة تعيين محمد الناصر نائبا للرئيس، الذي تم تعيينه لرغبة الإدارة التي يترأسها محمد المنجم، في انتقال الأسطاء من منصب نائب الرئيس إلى مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم.
من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن مفاوضات الإدارة الشبابية مع المدرب البلجيكي فيليب كليمينت، لقيادة الليث تمر بمرحلة تأخر وفتور مما قد يلغي فكرة التعاقد مع المدرب والبحث عن مدرب آخر.

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