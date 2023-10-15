قرار منتظر في الليث ومفاوضات متعثرة

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر أن يعلن الشباب عن تعيين عبدالله الأسطاء، مديرا تنفيذيا لكرة القدم خلفا لطلال آل الشيخ، بعدما اعتمدت وزارة الرياضة تعيين محمد الناصر نائبا للرئيس، الذي تم تعيينه لرغبة الإدارة التي يترأسها محمد المنجم، في انتقال الأسطاء من منصب نائب الرئيس إلى مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم.
من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن مفاوضات الإدارة الشبابية مع المدرب البلجيكي فيليب كليمينت، لقيادة الليث تمر بمرحلة تأخر وفتور مما قد يلغي فكرة التعاقد مع المدرب والبحث عن مدرب آخر.
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