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الأخضر يختبر البدلاء

10/15/2023 11:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت مصادر أن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، ينوي الدفع بالعناصر التي لم تشارك في المباراة الودية الأولى التي خاضها الأخضر أمام نيجيريا، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليا في البرتغال، وذلك خلال المواجهة الثانية للصقور في المعسكر الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من الإعداد لكأس آسيا التي ستنطلق في يناير المقبل بقطر، ويختتم غدا بلقاء مالي.
ويسعى مانشيني لتجربة كل العناصر، ليقف على مستويات اللاعبين، ولا سيما أن أيام FIFA المقبلة ستصادف بدء تصفيات كأس العالم 2026.
ميدانيا، ركز مدرب الأخضر، خلال مران أمس، على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل الفنية المختلفة.

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