الأخضر يختبر البدلاء

(MENAFN
- Al Watan) بيّنت مصادر أن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، ينوي الدفع بالعناصر التي لم تشارك في المباراة الودية الأولى التي خاضها الأخضر أمام نيجيريا، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليا في البرتغال، وذلك خلال المواجهة الثانية للصقور في المعسكر الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من الإعداد لكأس آسيا التي ستنطلق في يناير المقبل بقطر، ويختتم غدا بلقاء مالي.
ويسعى مانشيني لتجربة كل العناصر، ليقف على مستويات اللاعبين، ولا سيما أن أيام FIFA المقبلة ستصادف بدء تصفيات كأس العالم 2026.
ميدانيا، ركز مدرب الأخضر، خلال مران أمس، على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل الفنية المختلفة.
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