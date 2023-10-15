الصليهم يعود للجماعية

(MENAFN
- Al Watan) عاد لاعب النصر، عبدالمجيد الصليهم، للتدريبات الجماعية بعد أن تم حل الخلاف الحاصل بينه وبين مدرب العالمي، البرتغالي لويس كاسترو، الذي أحال اللاعب لتدريبات انفرادية لعدم انضباطيته في التدريبات خلال الفترة الماضية، وعلى إثر ذلك غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية ومباريات العالمي قبل التوقف.
ميدانيًا، نوع كاسترو من تحضيرات فريقه لمواجهة ضمك السبت المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي.
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