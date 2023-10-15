الجماهير تجتاح تذاكر الأهلي والوحدة

(MENAFN
- Al Watan) طرحت إدارة النادي الأهلي تذاكر مواجهة الأهلي والوحدة، التي ستقام السبت المقبل، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي المحترفين.
وشهد الموقع المخصص لبيع التذاكر إقبالا جماهيريًا كبيرًا، لاسيما في ظل المستويات والنتائج الجيدة التي قدمها قلعة الكؤوس خلال الجولات المقبلة، ودومًا ما تحظى مواجهات الراقي وفرسان مكة بالكثافة الجماهيرية، لما يتمتعان به من شعبية كبيرة وتنافس كبير بين الناديين العريقين.
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