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الجماهير تجتاح تذاكر الأهلي والوحدة

10/15/2023 11:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت إدارة النادي الأهلي تذاكر مواجهة الأهلي والوحدة، التي ستقام السبت المقبل، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي المحترفين.
وشهد الموقع المخصص لبيع التذاكر إقبالا جماهيريًا كبيرًا، لاسيما في ظل المستويات والنتائج الجيدة التي قدمها قلعة الكؤوس خلال الجولات المقبلة، ودومًا ما تحظى مواجهات الراقي وفرسان مكة بالكثافة الجماهيرية، لما يتمتعان به من شعبية كبيرة وتنافس كبير بين الناديين العريقين.

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