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الاتحاد يجهز كادش

10/15/2023 11:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي خاض فيه الاتحاد مواجهة ودية أمام الوحدة، ضمن برنامجي الناديين خلال فترة التوقف الحالية، خضع اللاعب الدولي حسن كادش لجلسات علاجية مكثفة على موضع إصابته في العضلة الضامة بعيادة النادي، بعد عودته من معسكر الأخضر المقام حاليا في البرتغال. ويسعى الجهاز الطبي في النادي إلى تجهيز اللاعب بأسرع وقت ممكن، ليكون جاهزا للجولات المقبلة.

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