الاتحاد يجهز كادش
التاريخ
10/15/2023 11:18:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي خاض فيه الاتحاد مواجهة ودية أمام الوحدة، ضمن برنامجي الناديين خلال فترة التوقف الحالية، خضع اللاعب الدولي حسن كادش لجلسات علاجية مكثفة على موضع إصابته في العضلة الضامة بعيادة النادي، بعد عودته من معسكر الأخضر المقام حاليا في البرتغال. ويسعى الجهاز الطبي في النادي إلى تجهيز اللاعب بأسرع وقت ممكن، ليكون جاهزا للجولات المقبلة.
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