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محتوى بدون جدوى

10/15/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) صناعة المحتوى حول قضايا تمس المجتمع في التربية والأسرة، والحياة بصفة عامة، من مهام أصحاب الفكر والاختصاص في علم النفس والاجتماع والتنمية البشرية الذين يمتازون بالثقافة العالية، ومهارة اللغة والتواصل، وليست آراء سطحية، للبحث عن الشهرة، وتعبئة فراغ مواقع وصحف إلكترونية، كما نلمسه اليوم.
هذه الصناعة فن تنتجه عقول لديها القدرة على توليد الأفكار الإيجابية، والمعرفة الواسعة، وتقديم الحلول الصحيحة للمشكلات من واقع دراسات معمقة ونظريات، وخلاصة دورات وقراءات.
للأسف الشديد هناك بعض من دخلوا الميدان بالخطأ يبثون مقاطع، ويطرحون أسئلة مع أجوبتها الساذجة، وكأنهم النسخة المعدلة ممن طفحت بهم الشاشات في سنوات مضت، ومنحوا أنفسهم ألقابا ليست لهم، فهناك محلل إستراتيجي وآخر جيوسياسي، وثالث مطلع على الشأن الداخلي والخارجي، ورابع داعية ومفسر أحلام، وخامس خبير عسكري، وسادس متخصص في الكوارث، وسابع مستشار اقتصادي.
وفي كل مرة النتيجة كلام في الهواء، لافتقادهم دقة المعلومات والخبرات، إلى جانب مناقضتهم الواقع، فاختفوا ولم نعد نسمع عنهم.
يقول الدكتور نزار عبيد مدني في كتابه القيم ((من الجعبة)): ((تظل إحدى مشكلات المجتمع هي كثرة المنظرين في قضاياه، وكل مُنَظّر يزعم أنه قادر وحده على استيعاب تلك القضايا، وإيجاد الحلول المناسبة)).
ويطرح الدكتور مدني السؤال التالي: ((من منا يستطيع إذا سُئِلَ في مجلس من المجالس عن موضوع من الموضوعات أن يقول لا أدري؟)).
واعتبر أن انتشار هذه القُدرة ((لا أدري)) بين الناس تعود على الحياة العلمية والفكرية في المجتمع بكثير من المزايا والمحاسن.
وأضاف: ((لكن من المؤسف أن هذه الخلال والسمات والصفات الحميدة تعوز بعض الأشخاص الذين لا يملُّون من الإدلاء بدلوهم في قضايا تخرج عن إطار تخصصهم، ولا يكلُّون من التنظير في أمور تتعدى حدود علمهم، ولا يترددون في الإفتاء في مسائل تفوق فهمهم وتتجاوز إدراكهم)).
أعتقد أن الحال اليوم يحتاج إلى تحجيم أولئك، ونحن نشاهد عبث من نصبوا أنفسهم صناع محتوى، ذكورا وإناثا، يهرفون بما لا يعرفون، ويقدمون محتويات متناقضة وفارغة دون خجل، لأن هدفهم في المقام الأول كثرة متابعيهم.
لقد حان الوقت للناس أن يأخذوا المفيد من أهل الاختصاص في كل القضايا والمسائل التي تهمهم، بدلا من متابعة المفلسين والتافهين ممن يسعون للضرر بالمجتمعات.
عليهم، ومعهم بعض الصحف والمواقع الإلكترونية التي تسوق بضاعتهم الكاسدة، أن يتوقفوا عن إزعاج خلق الله، والخوض فيما لا يعنيهم ولا يفهمونه، وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: ((من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)).

MENAFN15102023000089011017ID1107244077

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