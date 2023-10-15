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موسم الرياض يطلق الفيديو الترويجي لفعاليات نسخته الرابعة

10/15/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق موسم الرياض اليوم "wish” الفيديو الترويجي لفعاليات نسخته الرابعة بعدد من المشاهد التي توثق مناطقه وفعالياته، إضافة إلى النزال العالمي المرتقب ضمن فعاليات حفل افتتاحه في 28 أكتوبر الجاري.
وتبدأ أحداث الفيديو بعائلة أمريكية دفعها الملل في أحد المنتجعات عن الرغبة في التغيير والبحث عن بدائل مناسبة، قبل أن يفاجئهم البطل العالمي مايك تايسون ويقترح عليهم مرافقته في رحلة إلى موسم الرياض؛ لتبدأ سلسلة الأنشطة الترفيهية للعائلة حتى الوصول إلى حلبة نزال أشرس رجل في العالم.
ويتميز الفيديو الترويجي لموسم الرياض بعالميته في الإنتاج الذي استغرق قرابة شهرين ونصف في لوس أنجلوس، وإنتاجه من قبل شركة Droga5، إحدى الوكالات الإبداعية الرائدة في الإنتاج بأماكن متعددة من العالم، إضافة إلى استخدامه عناصر الرسم المعتمدة على تقنيات CGI لمحاكاة مناطق الموسم التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن، ومشاركة أيقونة الملاكمة العالمية مايك تايسون الذي يعد شريكا في أول نادٍ متخصص للملاكمة في بوليفارد سيتي.
ويكتسب الفيديو الترويجي للموسم قيمة إضافية عالمية باعتماده على خبرة إيان بونس جيويل، مخرج الدعايات والموسيقي العالمي الذي شاركت أعماله في UKVMAS، وجوائز MOBO، ومهرجان Camerimage، وجوائز BRIT، وجوائز الفيديو الموسيقية الدولية، ومهرجان لندن للأفلام القصيرة.
ويسهم فيديو الموسم في إظهار التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة، وعالمية موسم الرياض، وتنوع الفعاليات والأحداث التي يستضيفها، إضافة إلى نقل المشاهدين إلى الخيارات الترفيهية التي يتيحها الموسم للزوار من داخل المملكة وخارجها.
ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري تحت شعار Big time، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

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