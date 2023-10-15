Monday, 16 October 2023 07:13 GMT

نجران الأكثر إصابات بفاشيات الأمراض المنقولة

10/15/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء من مصدر عام، الفاشيات المنزلية، حيث بلغ إجمالي الفاشيات من مصدر عام 121 فاشية بـ69%، مقابل 55 منزلية بـ31%، وبلغ إجمالي فاشيات الأمراض 176 فاشية، في وقت تصدرت حائل أكثر المناطق فاشيات أمراض منقولة بالغذاء بـ16%، ونجران أكثر المناطق المصابة بـ18%.
1188 مصابا
كشف تقرير وزارة الصحة عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء للعام الماضي، حيث سجلت 1188 حالة مصابة، منها 947 حالة في الفاشيات من مصدر عام بـ80%، و241 حالة مصابة في الفاشيات المنزلية بـ20%، وتصدر الذكور إصابات الفاشيات، بإجمالي 629 إصابة بـ53%، مقابل 559 إصابة للإناث بـ47%، وبلغ إجمالي السعوديين المصابين 880 مصابا بـ74%، مقابل 308 إصابات للأجانب بـ26%، واستحوذت الفئة العمرية من 20 - 49 سنة، على النصيب الأكبر من الإصابات، بإجمالي 513 إصابة بـ43%، والفئة العمرية من 5 - 19 سنة ثانيا، بإجمالي 501 إصابة بـ42%، وحلت الفئة العمرية من 1 - 4 سنوات ثالثا، بإجمالي 89 إصابة بـ7%، والفئة العمرية 5 سنوات رابعا، بإجمالي 83 إصابة بـ6.98%، والفئة العمرية سنة خامسا، بإصابتين بـ0.16%.
نجران تتصدر
تصدرت منطقة نجران مناطق المملكة، كأكثر المناطق حالات مصابة بفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي المصابين 213 مصابا بـ18%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 137 مصابا بـ12%، وجازان ثالثا، بإجمالي 135 مصابا بـ11%، والرياض رابعا، بإجمالي 119 مصابا بـ10%، وحائل خامسا، بإجمالي 105 مصابين بـ9%.
الأكثر فاشيات
تصدرت حائل أكثر المناطق فاشيات أمراض منقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي الفاشيات 28 فاشية بـ16%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 19 فاشية بـ11%، وتساوت الحدود الشمالية والأحساء ثالثا، بإجمالي 13 فاشية بـ7.38%، وتساوت جازان وعسير والعاصمة المقدسة رابعا، بإجمالي 12 فاشية بـ7%، والقصيم خامسا، بإجمالي 10 فاشيات بـ6%.
فاشيات منزلية
سيطرت حائل على الفاشيات المنزلية المنقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي الفاشيات المنزلية 14 فاشية بـ25%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 6 فاشيات بـ11%، وتساوت الأحساء وجازان ثالثا، بإجمالي 5 فاشيات بـ9%، وتساوت الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والباحة رابعا، بإجمالي 3 فاشيات بـ5%، والجوف، والعاصمة المقدسة، والقصيم، والحدود الشمالية خامسا، بإجمالي فاشياتين بـ4%.
%13 الرياض
استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من الفاشيات من مصدر عام، حيث سجلت 16 فاشية بـ13%، وحلت حائل ثانيا، بإجمالي 14 فاشية بـ12%، والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 11 فاشية بـ9%، والعاصمة المقدسة رابعا، بإجمالي 10 فاشيات بـ8%، وتساوت القصيم والشرقية والأحساء، خامسا بإجمالي 8 فاشيات بـ7%.
176 فاشية أمراض منقولة بالغذاء
%69 من الفاشيات من مصدر عام
%31 من الفاشيات منزلية
%53 إصابات الذكور
%47 إصابات الإناث
%74 إصابات السعوديين
%26 إصابات الأجانب
الأكثر فاشيات أمراض:
حائل: 16%
الرياض: 11%
الحدود الشمالية: 7.38%
الأحساء: 7.38%
جازان وعسير والعاصمة المقدسة: 7%
القصيم: 6%
الأكثر إصابات:
نجران: 18%
العاصمة المقدسة: 12%
جازان: 11%
الرياض: 10%
حائل: 9%

MENAFN15102023000089011017ID1107244073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث