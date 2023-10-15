نجران الأكثر إصابات بفاشيات الأمراض المنقولة

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- Al Watan) فاقت فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء من مصدر عام، الفاشيات المنزلية، حيث بلغ إجمالي الفاشيات من مصدر عام 121 فاشية بـ69%، مقابل 55 منزلية بـ31%، وبلغ إجمالي فاشيات الأمراض 176 فاشية، في وقت تصدرت حائل أكثر المناطق فاشيات أمراض منقولة بالغذاء بـ16%، ونجران أكثر المناطق المصابة بـ18%.
1188 مصابا
كشف تقرير وزارة الصحة عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء للعام الماضي، حيث سجلت 1188 حالة مصابة، منها 947 حالة في الفاشيات من مصدر عام بـ80%، و241 حالة مصابة في الفاشيات المنزلية بـ20%، وتصدر الذكور إصابات الفاشيات، بإجمالي 629 إصابة بـ53%، مقابل 559 إصابة للإناث بـ47%، وبلغ إجمالي السعوديين المصابين 880 مصابا بـ74%، مقابل 308 إصابات للأجانب بـ26%، واستحوذت الفئة العمرية من 20 - 49 سنة، على النصيب الأكبر من الإصابات، بإجمالي 513 إصابة بـ43%، والفئة العمرية من 5 - 19 سنة ثانيا، بإجمالي 501 إصابة بـ42%، وحلت الفئة العمرية من 1 - 4 سنوات ثالثا، بإجمالي 89 إصابة بـ7%، والفئة العمرية 5 سنوات رابعا، بإجمالي 83 إصابة بـ6.98%، والفئة العمرية سنة خامسا، بإصابتين بـ0.16%.
نجران تتصدر
تصدرت منطقة نجران مناطق المملكة، كأكثر المناطق حالات مصابة بفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي المصابين 213 مصابا بـ18%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 137 مصابا بـ12%، وجازان ثالثا، بإجمالي 135 مصابا بـ11%، والرياض رابعا، بإجمالي 119 مصابا بـ10%، وحائل خامسا، بإجمالي 105 مصابين بـ9%.
الأكثر فاشيات
تصدرت حائل أكثر المناطق فاشيات أمراض منقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي الفاشيات 28 فاشية بـ16%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 19 فاشية بـ11%، وتساوت الحدود الشمالية والأحساء ثالثا، بإجمالي 13 فاشية بـ7.38%، وتساوت جازان وعسير والعاصمة المقدسة رابعا، بإجمالي 12 فاشية بـ7%، والقصيم خامسا، بإجمالي 10 فاشيات بـ6%.
فاشيات منزلية
سيطرت حائل على الفاشيات المنزلية المنقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي الفاشيات المنزلية 14 فاشية بـ25%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 6 فاشيات بـ11%، وتساوت الأحساء وجازان ثالثا، بإجمالي 5 فاشيات بـ9%، وتساوت الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والباحة رابعا، بإجمالي 3 فاشيات بـ5%، والجوف، والعاصمة المقدسة، والقصيم، والحدود الشمالية خامسا، بإجمالي فاشياتين بـ4%.
%13 الرياض
استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من الفاشيات من مصدر عام، حيث سجلت 16 فاشية بـ13%، وحلت حائل ثانيا، بإجمالي 14 فاشية بـ12%، والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 11 فاشية بـ9%، والعاصمة المقدسة رابعا، بإجمالي 10 فاشيات بـ8%، وتساوت القصيم والشرقية والأحساء، خامسا بإجمالي 8 فاشيات بـ7%.
176 فاشية أمراض منقولة بالغذاء
%69 من الفاشيات من مصدر عام
%31 من الفاشيات منزلية
%53 إصابات الذكور
%47 إصابات الإناث
%74 إصابات السعوديين
%26 إصابات الأجانب
الأكثر فاشيات أمراض:
حائل: 16%
الرياض: 11%
الحدود الشمالية: 7.38%
الأحساء: 7.38%
جازان وعسير والعاصمة المقدسة: 7%
القصيم: 6%
الأكثر إصابات:
نجران: 18%
العاصمة المقدسة: 12%
جازان: 11%
الرياض: 10%
حائل: 9%
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