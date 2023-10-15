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العقوبات المدرسـية هل من الضرورة فرضها

10/15/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت منعت فيه وزارة التعليم فرض مجموعة من العقوبات التي كانت تمارس بحق الطلاب في مدارسهم، عاد جدل جدوى العقوبات المدرسية وحدودها إلى الواجهة مع عودة المدارس، حيث انقسم المدرسون والمعنيون وأولياء الأمور وحتى الطلاب بين مؤيد ومعارض بشأن أشكال العقاب التي يجب استخدامها لردع بعض الطلبة عن السلوكيات المسيئة لمجتمع المدرسة وللمعلم بشكل شخصي.
ويشتكي كثير من المدرسين من عدم كفاية العقوبات الإدارية الخاصة للطلبة المسيئين، ويطالبون بإجراءات أكثر ردعاً، ويرون أن دور أولياء الأمور محوري في تقويم سلوكيات أبنائهم الطلبة، مشيرين إلى أن هناك من يتعاون منهم مع المدرسة، وهناك من لا يبالي.
وسائل عقاب ممنوعة
منعت وزارة التعليم بعض الممارسات كوسيلة عقابية للطلاب والطالبات حال المخالفات مثل الإيذاء الجسدي والنفسي، أو التهديد بحسم الدرجات، والحرمان من تناول الإفطار، والمنع من الذهاب إلى دورة المياه، والتكليف بنسخ الواجب، وعدم الطرد خارج الصف، مشددة في تعميمها لكافة المدارس على أنه في حال ارتكاب أي مشكلة سلوكية، فإنه يجب تطبيق قواعد السلوك والمواظبة في التعليم العام والأهلي.
تفادي المشكلات
أكدت المستشارة التربوية التعليمية حنان الغامدي أن العقاب قضية تربوية لا بد منها في حالات معينة، ولكن الإفراط فيه دون تمييز للأساليب ومدى مناسبتها للخطأ يحتاج كثيرا من النقاش لاختيار نوعية العقوبة الملائمة تفادياً لمشكلات أخرى.
وشددت على أن ((العقاب البدني والعنف الجسدي مرفوضان تماماً، ويتعارضان مع كرامة الإنسان، وهناك أبحاث ودراسات أوصت بعدم استعمال العقاب البدني إلا في حدود ضيقة للغاية، لأنها تؤدي إلى آثار سلبية منها العدوانية والعنف والهروب من المدرسة)).
وأشارت إلى أنه ((يمكن للمعلم التعامل باحترافية ومنهجية مع الطالب وفق مناهج ولوائح وأنظمة أقرتها الوزارة، مبنية على حاجات نفسية وتربوية تم تدريب المعلمين للتعامل معها في الصف وإكسابهم مهارات حلها، وغالباً يتم تحويل الطالب المسيء إلى قيادات مختصة بالمدرسة للتوجيه والإرشاد دون إشغال المعلم بذلك)).
مهارة حل المشكلات
ركزت الغامدي على أنه ((على المعلم أن يطور مهارة حل المشكلات والتواصل حتى يحقق أعلى اتصال)).
وتابعت ((أحياناً قد تكون أعباء المعلم المدرسية وضيق الوقت ضاغطين عليه ومانعين له من إدارك مكامن الخلل السلوكي للطالب ومن ثم تعديله، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من المعلم)).
وأضافت ((هدف العقوبات تصحيح المسار السلوكي تربوياً بما لا يشكل خطرا أو تهديدا لحياة وكرامة الطالب، ومن يخالف ذلك يمكن لولي أمر الطالب أن يشكوه إلى إدارة المدرسة، وإن تكرر الأمر ترد بحق المخالف من المعلمين والإداريين عقوبة رادعة)).
تدرج في العقاب
توضح الغامدي أن ((العقوبات التي يفرضها المعلمون تتدرج من التنبيه الشفوي للطالب، وإشعاره أن هناك عقوبة إذا لم يرتدع عن سلوكه الخاطئ، ثم سحب بعض الامتيازات منه مثل منعه من المشاركة في نشاط ما كالإذاعة المدرسية، أو اللعب في حصة الرياضة، وإذا استمر بسلوكه المخالف يعاقب بدنياً (بتنظيف غرفة الصف بجمع القمامة في سلة المهملات)، بعد ذلك يحق للمعلم سحب بعض العلامات منه وخاصة علامة المشاركة لأن الأدب والاحترام جزءان من هذه العلامة، وإن استمر في السلوك الخاطئ يستحق الحرمان من المشاركة أثناء الحصة إلى حين تعديل سلوكه، وكذلك يمكن إيقافه أمام التلاميذ لفترة مناسبة من الوقت أثناء الحصة، وعزله عن أصحابه داخل غرفة الصف إن أساء مجدداً، وأخيراً تحويله إلى مدير المدرسة لأخذ الإجراء المناسب بحقه، ومن الأفضل أن يعقد المعلم مع طلابه عقدا له بنود واضحة يسمى (عقد سلوكي) يفيد بالاحترام وعدم تكرار المخالفات، ويوقع عليه المعلم والطلاب ويحفظ بملف وتعلق نسخة منه على لوحة الحائط، مع ترك مساحة لكتابة المخالفات وقوانينها الجديدة من قبل الطلاب بعد ذلك)).
انفعالات
بيّن الباحث الاجتماعي المتخصص في القضايا الاجتماعية خالد الدوس أن المدرسة بيئة اجتماعية مليئة بالانفعالات والمثيرات والضغوط والتفاعلات، وقد يتعرض الطالب لبعض الصعوبات والمشكلات التي تؤثر على تفاعله وقدرته على التكيف داخل المناخ التعليمي. وقال ((من أهم الظواهر السلبية التي تهدد النظام التربوي، العقاب البدني والعنف اللفظي لتعديل سلوك الطالب، وهذا قد يجلب آثارا عكسية بنفور الطالب وكثرة غيابه وانخفاض تحصيله العلمي، وهناك أساليب يمكن للمعلم اللجوء إليها لكسب الطالب وتشجيعه ببدائل تربوية تؤدي إلى نتيجة أفضل، مع احترام الضوابط السلوكية التي وضعتها الوزارة، وللمعلم فرض شخصيته ليس باستخدام العقاب البدني أو اللفظي ولكن بأسلوب تربوي أبوي يعزز دافعية الطالب، لأن المدرسة التربوية الناجحة حسب معطيات علم الاجتماع المدرسي تعتمد على التشجيع والتحفيز)).
تخفيف
بدورها، بينت مسؤولة نظام ومخالفات الطالبات في إحدى المدارس (فضلت الاحتفاظ باسمها) أن الوزارة أصبحت مع الطالب في كل شيء، وهي تخفف العقوبات تجاهه، وفي حال مقابلة سلوك سيئ من الطالب تجاه المعلم وإحالته للإدارة والإرشاد لا نجد منه أي احترام للقوانين أو تقدير للإدارة، وحتى هناك بعض الأسر التي لا تتعاون مع المدرسة بل تلجأ لشكوى المدرسة والموظف.
حجج المعلمين
تقول الكاتبة السعودية الحاصلة على ماجستير الآداب في الطفولة المبكرة حصة مطر الغامدي: مللنا من سماع عبارة ((نحن انضربنا وما صار فينا شي)).
وأضافت ((الجيل الحالي مختلف عن سابقه، والعقوبات البدينة بالإجمال غير صحية وغير مجدية لأنها لا تحل المشكلة، فإخراج الطالب من غرفة الصف أو إرساله للمدير أو إهانته أمام الطلاب أو ضربه لعدم حل الواجب أو لتعديل السلوك كلها ممارسات تصب في العقاب الذي منعته الوزارة، وفي حال احتاج المعلم لتوجيه الطالب سلوكياً فهناك طرق فعالة تقوم على الحزم والحرمان وتعديل السلوك يشترك فيها المعلم والأسرة والإدارة)).
وتابعت ((أما حجة المعلمين بأنهم يريدون إرجاع هيبة المعلم ويمارسون لذلك إيذاء الطالب بدنياً ونفسياً فإنها مغالطة كبيرة، فالمعلم يفرض احترامه عبر ضبط النفس والحزم وتبادل الاحترام مع الطلاب، كما أن الوزارة وضعت لائحة جديدة ومفصلة العام الماضي تخص ضبط الطلاب وتضمن حقوق المعلم والطالب، وضحت من خلالها قواعد السلوك والانضباط، وطالبت الجميع بالتقيد بها)).

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