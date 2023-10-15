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أطفال يدفعون الثمن

10/15/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل هناك الكثير من الضحايا والخسائر، ولكن تظل أعظم الخسائر هم أولئك الأطفال الذيم يدفعون ثمنا غاليا؛ فقد حرمتهم الحرب حق الطفولة فلا ابتسامة بريئة ولا حياة فيها مرح وفرح ولا حقوق في التعليم وقبل ذلك لا وجود لحياة كريمة. لقد تأذى الأطفال كثيرا من هذا التصعيد العنيف وكثير منهم مات دون أن يعرف السبب في حرمانه من حقه في الحياة. في هذه الحرب بدلا من أن يمارس الأطفال حقوقهم في اللعب والمرح، كان كل صباح لهم يبدأ بأصوات الانفجارات ودوي القنابل وأصبح أكثر من نصف الأطفال في غزة مشردين بلا منزل أو مأوى، ولم يتوقف الأمر على ذلك فكثير من أولئك الأطفال الجرحى والمتضررين تم حرمانهم من الخدمات الصحية والعقلية بل ومنعهم من علاج الصدمات التي تعرضوا لها بسبب فقدانهم آباءهم وأمهاتهم في هذه الحرب المسعورة. ولنا أن نتخيل كيف أن طفلا يموت بسبب عدم قدرته على سد جوعه أو ظمئه. ورغم الجهود الكثيرة التي تبذلها الدول لمواجهة هذه المأساة إلا أن مأساة الأطفال ما زالت تحديا دون حلول. وتاريخيا ربما تكون هذه الحرب الخامسة التي يعيشها هؤلاء الأطفال في ظل عدم وجود مكان آمن يلجؤون إليه. تناولت اليونيسف في تقاريرها السابقة تقارير لأولئك الأطفال بدا من ذلك الطفل الذي يجلس في حضن والده شاردا أمام منزله الذي تم تدميره بالكامل فأصبح بلا مأوى أو قدرة على توفير أساسيات الحياة. وهناك صور الأطفال الضحايا الذين لقوا حتفهم ولم يتم استثناؤهم في هذه الحرب. وكانت القصة الأكثر إيلاما لذلك الطفل الذي يحمل عددا من الزجاجات الفارغة ويبحث عن مكان ليملأها بالماء ليستطيع هو وإخوته الشرب وسد الظمأ ولكن جهوده تبوء بالفشل فجميع شبكات المياه والآبار قد تم تدميرها. ثم كانت صور أولئك الأطفال والذين لجأوا إلى المدارس ليس طلبا للعلم ولكن بحثا عن مأوى يظلهم وربما يحميهم من تلك القنابل. وتطرق التقرير إلى صور لألعاب الطفولة والتي كانت مرمية بين حطام المباني وكانت الشاهد الوحيد على وجود حياة ربما دفنت بين هذه الأنقاض. هناك حاليا ما يزيد عن مليون شخص لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب ويعيشون دون كهرباء أو صرف صحي ولا يستطيعون الحصول على الرعاية والخدمات الصحية ولم تستطع كل التدخلات الإنسانية تخفيف هذه المأساة. ولنا أن نتخيل طفلا ينشأ في ظل هذه الظروف ويشعر بكل هذه المشاعر السيئة، فإن مستقبله لن يكون سوى الانضمام للمقاتلين واستمرار الحرب والكراهية. لقد حان الوقت لتعرف إسرائيل أن البحث عن السلام الحقيقي لن يكون بالقوة أو الدمار ولكن من خلال مبادرات السلام والتي ترى الحق في قيام دولتين لهما حرية التنمية والتطوير لمستقبل أفضل يكون فيه الأطفال في مأمن وقدرة على التمتع بجمال الطفولة وتحقيق الآمال والأحلام.

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