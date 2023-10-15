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الترفيه ومسارات الطرق الوعرة

10/15/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد مسارات الطرق الوعرة من الوجهات السياحية الشائعة في العديد من الولايات الأمريكية، حيث تجذب عشاق القيادة في سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية. ومن أشهر هذه المسارات مسار سيارات الجيب ريبيكون في ولاية كاليفورنيا، والذي يمتد لمسافة 35 كيلومترًا ويمر عبر مناطق جبلية وعرة.
تربح حكومة الولاية من مسارات الطرق الوعرة من خلال فرض رسوم دخول على السائقين. كما تفرض بعض الولايات غرامات على السائقين الذين يقومون بأنشطة ضارة بالبيئة، مثل حرق الإطارات أو إلقاء النفايات. وتضع الولاية ضوابط لحماية البيئة ومنها فرض قيود على عدد السيارات المسموح لها بالقيادة في المسار في نفس الوقت وتحديد مسارات معينة للقيادة في المناطق الحساسة بيئيًا وعدم الإضرار بالطابع البيئي العام للمنطقة.
تعد مسارات الطرق الوعرة مصدر دخل مهم لكثير من الولايات الأمريكية. كما أنها تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
يمكن تطبيق ذلك في بيئة المملكة الغنية بالتضاريس المتنوعة ويمكن تنفيذ هذه الفكرة دون أن تدفع هيئة الترفيه أي مبلغ مالي مقابلها، خصوصا عندما يربط اسم المسار الوعر باسم منتج سيارات مشهور للدفع الرباعي، وعندها يسمى المسار باسم الشركة وتستفيد تغطية تسويقية كبيرة.. إلخ من العوائد. ولعل هذه الفكرة قد تخلق سوقا ترفيهية جديدة بمنتجات متعددة مما يدعم الاقتصاد ويوفر جودة الحياة.

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