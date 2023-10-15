الترفيه ومسارات الطرق الوعرة

(MENAFN
- Al Watan) تعد مسارات الطرق الوعرة من الوجهات السياحية الشائعة في العديد من الولايات الأمريكية، حيث تجذب عشاق القيادة في سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية. ومن أشهر هذه المسارات مسار سيارات الجيب ريبيكون في ولاية كاليفورنيا، والذي يمتد لمسافة 35 كيلومترًا ويمر عبر مناطق جبلية وعرة.
تربح حكومة الولاية من مسارات الطرق الوعرة من خلال فرض رسوم دخول على السائقين. كما تفرض بعض الولايات غرامات على السائقين الذين يقومون بأنشطة ضارة بالبيئة، مثل حرق الإطارات أو إلقاء النفايات. وتضع الولاية ضوابط لحماية البيئة ومنها فرض قيود على عدد السيارات المسموح لها بالقيادة في المسار في نفس الوقت وتحديد مسارات معينة للقيادة في المناطق الحساسة بيئيًا وعدم الإضرار بالطابع البيئي العام للمنطقة.
تعد مسارات الطرق الوعرة مصدر دخل مهم لكثير من الولايات الأمريكية. كما أنها تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
يمكن تطبيق ذلك في بيئة المملكة الغنية بالتضاريس المتنوعة ويمكن تنفيذ هذه الفكرة دون أن تدفع هيئة الترفيه أي مبلغ مالي مقابلها، خصوصا عندما يربط اسم المسار الوعر باسم منتج سيارات مشهور للدفع الرباعي، وعندها يسمى المسار باسم الشركة وتستفيد تغطية تسويقية كبيرة.. إلخ من العوائد. ولعل هذه الفكرة قد تخلق سوقا ترفيهية جديدة بمنتجات متعددة مما يدعم الاقتصاد ويوفر جودة الحياة.
MENAFN15102023000089011017ID1107244070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.