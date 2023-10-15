Monday, 16 October 2023 07:12 GMT

70 % من الجمعيات التعاونية زراعية

10/15/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت الجمعيات الزراعية في المملكة على الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث بلغت 5 أضعاف 4 جمعيات أخرى، في وقت انخفضت فيه أعداد التنظيمات لجمعيات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والتسويق إلى 356 تنظيما مقابل 397 تنظيما في العام الماضي، وارتفع عدد الأعضاء إلى 75.375 عضوا مقابل 65.650 عضوا العام الماضي. وتشمل مجالات أنشطة المهن: الزراعي، والتسويقي، وأسماك، ونحالين، ودواجن، وثروة حيوانية.
125 جمعية
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي 5 جمعيات تعاونية زراعية بالمملكة، وبلغ إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية 125 جمعية، وتصدرت الجمعيات الزراعية الجمعيات التعاونية، حيث بلغ إجمالي الجمعيات الزراعية 88 جمعية بـ70%، وحلت جمعية نحالين ثانيا بإجمالي 12 جمعية بـ10%، وجمعيات الثروة الحيوانية ثالثا بإجمالي 11 جمعية بـ9%، وجمعيات أسماك رابعا بإجمالي 10 جمعيات بـ8%، وجمعيات دواجن خامسا بإجمالي 4 جمعيات بـ3%.
جمعيات تعاونية
تصدرت الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق جمعيات تعاونية زراعية، حيث بلغ إجمالي الجمعيات التعاونية فيها 28 جمعية بـ22%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 21 جمعية بـ17%، ومكة المكرمة ثالثا بإجمالي 16 جمعية بـ13%، والشرقية رابعا بإجمالي 11 جمعية بـ9%، وتساوت الباحة وجازان خامسا بإجمالي 8 جمعيات بـ6%.
%27 الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الجمعيات الزراعية، حيث بلغ إجمالي الجمعيات الزراعية 24 جمعية بـ27%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 14 جمعية زراعية بـ16%، وتساوت مكة والقصيم ثالثا بإجمالي 9 جمعيات زراعية بـ10%، والباحة رابعا بإجمالي 7 جمعيات زراعية بـ8%، وجازان خامسا بإجمالي 6 جمعيات بـ7%. وحصدت الحدود الشمالية صفر جمعيات زراعية، وحلت نجران ثانيا بجمعية وحيدة، وتبوك ثالثا بجمعيتين، والجوف رابعا بـ3 جمعيات زراعية، وتساوت حائل والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 4 جمعيات زراعية.

MENAFN15102023000089011017ID1107244067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث