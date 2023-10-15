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خيمة إرشادية لتمور المدينة

10/15/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة فعاليات موسم التمور لهذا العام بصورة مغايرة عن الاحتفالات والمهرجانات السابقة من خلال المعارض الثقافية، والخيمة الإرشادية بوجود مختصين وخبراء.
ويواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة فعاليات موسم التمور تحت شعار ((من المدينة إلى العالم))، بهدف إثراء تجربة الزوار، وتقديم أجود أصناف التمور، بوجود نخبة من الخبراء وكبار المزارعين؛ لشرح أنواعها وإبراز قيمتها الغذائية والاقتصادية، وتأصيل تأريخها العريق الممتد منذ القرون الإسلامية الأولى.
ورش عمل
وتصاحب الموسم منذ بدايته 5 معارض ثقافية في فنادق المنطقة المركزية والمراكز التجارية الكبرى، بالإضافة إلى تقديم القهوة السعودية بجانب أشهر أنواع تمور المنطقة، مع توصيفها للمعتمرين والزوار، وكذلك عقد ورش عمل تخصصية في المجال الزراعي، وشرح طرق الوقاية السليمة من سوسة النخيل الحمراء.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس أيمن السيد، أن الموسم يشهد خيمة للخدمات الزراعية بجوار المزاد الرئيسي في سوق التمور؛ لتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، وشرح الاستخدام الأمثل للمبيدات الحشرية، والطرق الحديثة للري، بجانب ركن خاص لبرنامج الزراعة العضوية، حيث تشتهر المنطقة بالمزارع العضوية، بالإضافة إلى شرح برنامج الممارسات الزراعية الجيدة (سعودي قاب)، بوجود المختصين الزراعيين.
برامج الدعم
أشار السيد إلى أن الخيمة تقدم خدمات العمالة والتراخيص والسجلات الزراعية، واستعراض برامج الدعم التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للمزارعين، وآلية التقديم والاستفادة منها، بالإضافة إلى وجود المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، وشرح خدماته الزراعية والتوعوية.
وأبان أن كميات إنتاج التمور بالمنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 42 مليون كيلوجرام بقيمة تتجاوز 530 مليون ريال، مشيرا خلال تلك الفترة إلى إصدار أذون لـ314 إرسالية تمور عن طريق محجر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بقيمة قاربت 30 مليون ريال، وحجم يتجاوز 8.7 ملايين كيلوجرام، وتنظيم دخول ما يزيد على 79 ألف سيارة مورّدة لسوق التمور من مزارع المنطقة، ووجود الفرق الرقابية ميدانيا على مدى الساعة؛ للكشف على المنتجات الواردة، والتأكد من سلامتها، وتنفيذ الجولات الرقابية والإرشادية.

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