خباش نجران محافظة خارج التغطية

يعاني أهالي وسكان عدد من المحافظات والقرى والأحياء التابعة لمنطقة نجران ومنها محافظة خباش ومركز الحصينية وما جاورها شمال وشرق المنطقة والتي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 30 ألف نسمة، من ضعف وغياب شبكة الإنترنت، حيث يضطرون للذهاب لأبعد مكان لالتقاط الشبكة، مطالبين بالنظر في مشكلتهم وإيجاد الحلول السريعة لإنهائها، فالكثير من المنازل خارج نطاق التغطية، وفي الوقت نفسه دعوا إلى أن تقدم لهم خدمات الإنترنت أسوة بالعديد من المحافظات الأخرى نظرا لأهميتها البالغة والتي كان لها التأثير الأكبر على أبنائهم الطلاب بجميع المراحل، وكذلك للتواصل مع ذويهم، ومعاناتهم من إنهاء معاملاتهم الإلكترونية، والتي أصبح النت هو العامل الرئيسي فيها.

حلول عاجلة

من جهتها أبدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ممثلة في خدمة العملاء، اعتذارها عن الصعوبات التي تواجه الأهالي والمقيمين، مبدين في الوقت نفسه حرصهم الكبير على تقديم كل ما يهمهم ويرضيهم، مؤكدين أن فريق الدعم لدى شركة الاتصالات سيقوم في أقرب وقت بحل تلك المشاكل التي يواجهونها.. وأكدت أنه في حال عدم التجاوب يسعدون دومًا بخدمتهم من خلال رفع طلب التصعيد عبر الموقع.

30 ألف نسمة

عبر المواطنان هادي ناصر آل رزق وسالم اليامي عن أمانيهم وأماني الأهالي جميعًا بأن تنتهي معاناتهم من الضعف الكبير لشبكة الإنترنت، وقالا هناك قرى تعاني من ضعف الإنترنت في منطقة نجران وخاصة محافظة خباش والحصينية والقرى المجاورة لها، ونحن ننقل معاناة أهالي هذه المحافظات التي يسكنها أكثر من 30 ألف مواطن ومقيم وتتبع لها عدة مراكز، ونتمنى أن تنتهي هذه المعاناة الدائمة لديهم فالخدمة متدنية ولا ترتقي للمأمول.