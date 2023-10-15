خباش نجران محافظة خارج التغطية
التاريخ
10/15/2023 11:15:00 PM
| يعاني أهالي وسكان عدد من المحافظات والقرى والأحياء التابعة لمنطقة نجران ومنها محافظة خباش ومركز الحصينية وما جاورها شمال وشرق المنطقة والتي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 30 ألف نسمة، من ضعف وغياب شبكة الإنترنت، حيث يضطرون للذهاب لأبعد مكان لالتقاط الشبكة، مطالبين بالنظر في مشكلتهم وإيجاد الحلول السريعة لإنهائها، فالكثير من المنازل خارج نطاق التغطية، وفي الوقت نفسه دعوا إلى أن تقدم لهم خدمات الإنترنت أسوة بالعديد من المحافظات الأخرى نظرا لأهميتها البالغة والتي كان لها التأثير الأكبر على أبنائهم الطلاب بجميع المراحل، وكذلك للتواصل مع ذويهم، ومعاناتهم من إنهاء معاملاتهم الإلكترونية، والتي أصبح النت هو العامل الرئيسي فيها.
حلول عاجلة
من جهتها أبدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ممثلة في خدمة العملاء، اعتذارها عن الصعوبات التي تواجه الأهالي والمقيمين، مبدين في الوقت نفسه حرصهم الكبير على تقديم كل ما يهمهم ويرضيهم، مؤكدين أن فريق الدعم لدى شركة الاتصالات سيقوم في أقرب وقت بحل تلك المشاكل التي يواجهونها.. وأكدت أنه في حال عدم التجاوب يسعدون دومًا بخدمتهم من خلال رفع طلب التصعيد عبر الموقع.
30 ألف نسمة
عبر المواطنان هادي ناصر آل رزق وسالم اليامي عن أمانيهم وأماني الأهالي جميعًا بأن تنتهي معاناتهم من الضعف الكبير لشبكة الإنترنت، وقالا هناك قرى تعاني من ضعف الإنترنت في منطقة نجران وخاصة محافظة خباش والحصينية والقرى المجاورة لها، ونحن ننقل معاناة أهالي هذه المحافظات التي يسكنها أكثر من 30 ألف مواطن ومقيم وتتبع لها عدة مراكز، ونتمنى أن تنتهي هذه المعاناة الدائمة لديهم فالخدمة متدنية ولا ترتقي للمأمول.
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