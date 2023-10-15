استنفار بلدي لاحتواء الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

فيما تواصل أمس هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والتي أدت إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، استنفرت العديد من أمانات المناطق لاحتواء الحالات المطرية، وفعلت خطط الطوارئ، ومشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

تجمُّع السيـول

شهدت مرتفعات منطقة جازان أمطارا غزيرة شملت محافظة العارضة وقراها، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.

بداية الوسم

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إنه مع نهاية هذا الأسبوع تشهد المنطقتان الوسطى والشرقية انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، كما حدث في شمال المملكة خلال الأيام الماضية.

وتوقع الحصيني بدءا من الثلاثاء وبالتزامن مع بداية الوسم تحسنا تدريجيا وملموسا في الحرارة، حيث يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية على الوسطى والشرقية، لتصبح الأجواء لطيفة أول الليل تميل للبرودة نسبيا ليلا وفي ساعات الفجر الأولى، وتميل نهارا إلى الحرارة المرتفعة.

وأضاف أن المنطقة الشمالية والمرتفعات الجبلية ستكون باردة ليلا ومعتدلة نهارا، ويمتد تحسن الحرارة إلى الغربية، وإن كان بشكل أقل، فيما تميل الحرارة في الغربية للارتفاع نهارا نسبيا وتكون لطيفة فجرا.

طول الليل والنهار

11.41|12.19|مكة

11.37|12.23|المدينة

11.36|12.24|الرياض

11.41|12.19|جدة

11.34|12.26|الدمام

11.34|12.26|بريدة

11.45|12.15|أبها

11.32|12.28|حائل

11.31|12.29|تبوك

11.43|12.17|الباحة

11.47|12.13|جازان

11.46|12.14|نجران