17.2 مليون مستخدم لتوكلنا في 14 شهرا

بلغ أعداد المستخدمين الجدد لمنصة توكلنا 17.2 مليون مستخدم خلال 14 شهرا بين عامي 2022 و2023، حسب الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأوضحت الهيئة أن عدد المستخدمين خلال عامين بلغ 17.274.318 مستخدما. بينما بلغ إجمالي العمليات التي أجريت 5.071.480.648 عملية.

وقدمت المنصة عددا من الخدمات، من بينها إصدار تصريح الحج، واستعراض الحالة الصحية، وتسجيل الزائرين، واستعراض المخالفات، والاستعلام عن مخالفات شخص آخر، ولقاح كورونا، واستعراض بيانات الوكالات، واستعراض بيانات الصكوك، وخدمة تعريف رقم الجوال، وخدمة العنوان الوطني، والجواز الصحي، والمحفظة الرقمية، والهوية الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة، والعنوان الوطني، وتصاريح اعتمرنا، وخدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات، وخدمة عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية، وخدمة عرض الحالة الدراسية للأبناء.

المستخدمون والعمليات 2022

أبريل

360.302 مستخدم

7.979.554 عملية

مايو

5.527.449 مستخدما

267.954.844 عملية

يونيو

2.774.374 مستخدما

325.149.123 عملية

يوليو

1.525.077 مستخدما

330.345.397 عملية

أغسطس

1.263.104 مستخدمين

378.752.848 عملية

سبتمبر

1.019.129 مستخدما

359.541.770 عملية

أكتوبر

718.353 مستخدما

295.866.670 عملية

نوفمبر

586.437 مستخدما

269.178.397 عملية

ديسمبر

730.606 مستخدمين

355.588.196 عملية

المستخدمون والعمليات 2023

يناير

802.549 مستخدما

276.516.436 عملية

فبراير

378.347 مستخدما

511.846.116 عملية

مارس

735.067 مستخدما

765.165.591 عملية

أبريل

603.020 مستخدما

564.735.286 عملية

مايو

250.557 مستخدما

358.859.820 عملية