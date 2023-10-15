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17.2 مليون مستخدم لتوكلنا في 14 شهرا

10/15/2023 11:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan)






بلغ أعداد المستخدمين الجدد لمنصة توكلنا 17.2 مليون مستخدم خلال 14 شهرا بين عامي 2022 و2023، حسب الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي (سدايا).
وأوضحت الهيئة أن عدد المستخدمين خلال عامين بلغ 17.274.318 مستخدما. بينما بلغ إجمالي العمليات التي أجريت 5.071.480.648 عملية.
وقدمت المنصة عددا من الخدمات، من بينها إصدار تصريح الحج، واستعراض الحالة الصحية، وتسجيل الزائرين، واستعراض المخالفات، والاستعلام عن مخالفات شخص آخر، ولقاح كورونا، واستعراض بيانات الوكالات، واستعراض بيانات الصكوك، وخدمة تعريف رقم الجوال، وخدمة العنوان الوطني، والجواز الصحي، والمحفظة الرقمية، والهوية الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة، والعنوان الوطني، وتصاريح اعتمرنا، وخدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات، وخدمة عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية، وخدمة عرض الحالة الدراسية للأبناء.
المستخدمون والعمليات 2022
أبريل
360.302 مستخدم
7.979.554 عملية
مايو
5.527.449 مستخدما
267.954.844 عملية
يونيو
2.774.374 مستخدما
325.149.123 عملية
يوليو
1.525.077 مستخدما
330.345.397 عملية
أغسطس
1.263.104 مستخدمين
378.752.848 عملية
سبتمبر
1.019.129 مستخدما
359.541.770 عملية
أكتوبر
718.353 مستخدما
295.866.670 عملية
نوفمبر
586.437 مستخدما
269.178.397 عملية
ديسمبر
730.606 مستخدمين
355.588.196 عملية
المستخدمون والعمليات 2023
يناير
802.549 مستخدما
276.516.436 عملية
فبراير
378.347 مستخدما
511.846.116 عملية
مارس
735.067 مستخدما
765.165.591 عملية
أبريل
603.020 مستخدما
564.735.286 عملية
مايو
250.557 مستخدما
358.859.820 عملية

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