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خطط جديدة للهلال

10/15/2023 11:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، لاعبيه لمناورة فنية، سعى من خلالها إلى الوقوف على مدى جهوزية لاعبيه قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق خلالها العديد من الخطط الفنية الجديدة التي ينوي استخدامها خلال الفترة المقبلة.

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