خطط جديدة للهلال
التاريخ
10/15/2023 11:14:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، لاعبيه لمناورة فنية، سعى من خلالها إلى الوقوف على مدى جهوزية لاعبيه قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق خلالها العديد من الخطط الفنية الجديدة التي ينوي استخدامها خلال الفترة المقبلة.
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