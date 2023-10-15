حصتان تدريبيتان للبرتقالي
التاريخ
10/15/2023 11:14:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الفيحاء، الصربي فوك رازوفيتش، لاعبيه لتدريبات صباحية ومسائية، وتركزت التدريبات الصباحية على تمارين القوة والتحمل والتمارين العضلية، وخصصت الحصة المسائية للنواحي الفنية واللياقية، استعدادًا لاستئناف دوري روشن.
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