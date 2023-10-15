تدريبات منوعة بتحضيرات الأخدود

تدريبات منوعة بتحضيرات الأخدود
التاريخ
10/15/2023 11:14:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) نوع مدرب الأخدود، البرتغالي جورجي مندوسا، تحضيرات فريقه خلال فترة التوقف الحالية، ما بين اللياقية والتكتكية وتقوية العضلات، وذلك استعدادًا لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي.
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