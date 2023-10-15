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اهتمام عالمي بقتالية الرياض 2023

10/15/2023 11:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب محبو الرياضات القتالية العالمي انطلاق منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، التي تحظى باهتمام عالمي بارز تمثّل في إعلان قنوات تليفزيونية نقل منافسات الدورة إلى 115 دولة.
وتعتبر النسخة المقبلة الأكبر في تاريخ الدورة، من حيث أعداد المشاركين، والتي تجاوزت 1582 لاعبُا ولاعبة من نخبة الرياضيين لأكثر من 120 دولة، وسيتم بث منافسات الدورة التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من الـ20 وحتى الـ30 من أكتوبر الجاري إلى جميع أنحاء العالم.
اهتمام إعلامي
كشفت العديد من الشبكات التليفزيونية بثها لمباريات الدورة، منها (Arena Sport) و(CEEN) و(Combate) وLa) LigaTV) و(Olympic Channel) و(BeIN Sports)، وذلك للوصول إلى جماهير وعشاق الألعاب القتالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
وستتولى القنوات الرياضية السعودية النقل المباشر والحصري لمنافسات الدورة في المملكة، وستوفر تغطية خاصة طوال أيام الدورة على شبكة قنواتها، حيث ستقيم استوديوهات مصاحبة من قلب الحدث لجميع المنافسات مباشرةً طوال اليوم، بالإضافة إلى تواجد عدد من المراسلين لتغطية المنافسات التي ستقام في كافة الملاعب والأحداث، وفعاليات منطقة المشجعين، لضمان نقل الصورة للمشاهد بشكل شامل.
ويمكن أيضا لجمهور الرياضات القتالية متابعة المنافسات عبر الإنترنت، وذلك بزيارة الموقع الرسمي لدورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، حيث سيتم بث مباريات الدورة مباشرة.
الأولى بالشرق الأوسط
تعتبر الرياض هي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف الحدث العالمي الكبير، وستقام المنافسات في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود على مدار 11 يومًا في 16 رياضة هي: الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسنغ)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو.
- 1582 لاعبًا ولاعبة يشاركون في الحدث العالمي.
- 120 دولة يمثلها اللاعبون المشاركون.
- 16 لعبة قتالية يتنافس خلالها المشاركون.
- 11 يومًا تشهد التحديات الكبرى بالدورة.
- اهتمام عالمي بنقل أحداث الدورة.
- الرياض المدينة الأولى بالشرق الأوسط التي تستضيف الحدث.

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