اهتمام عالمي بقتالية الرياض 2023

(MENAFN
- Al Watan) يترقب محبو الرياضات القتالية العالمي انطلاق منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، التي تحظى باهتمام عالمي بارز تمثّل في إعلان قنوات تليفزيونية نقل منافسات الدورة إلى 115 دولة.
وتعتبر النسخة المقبلة الأكبر في تاريخ الدورة، من حيث أعداد المشاركين، والتي تجاوزت 1582 لاعبُا ولاعبة من نخبة الرياضيين لأكثر من 120 دولة، وسيتم بث منافسات الدورة التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من الـ20 وحتى الـ30 من أكتوبر الجاري إلى جميع أنحاء العالم.
اهتمام إعلامي
كشفت العديد من الشبكات التليفزيونية بثها لمباريات الدورة، منها (Arena Sport) و(CEEN) و(Combate) وLa) LigaTV) و(Olympic Channel) و(BeIN Sports)، وذلك للوصول إلى جماهير وعشاق الألعاب القتالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
وستتولى القنوات الرياضية السعودية النقل المباشر والحصري لمنافسات الدورة في المملكة، وستوفر تغطية خاصة طوال أيام الدورة على شبكة قنواتها، حيث ستقيم استوديوهات مصاحبة من قلب الحدث لجميع المنافسات مباشرةً طوال اليوم، بالإضافة إلى تواجد عدد من المراسلين لتغطية المنافسات التي ستقام في كافة الملاعب والأحداث، وفعاليات منطقة المشجعين، لضمان نقل الصورة للمشاهد بشكل شامل.
ويمكن أيضا لجمهور الرياضات القتالية متابعة المنافسات عبر الإنترنت، وذلك بزيارة الموقع الرسمي لدورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، حيث سيتم بث مباريات الدورة مباشرة.
الأولى بالشرق الأوسط
تعتبر الرياض هي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف الحدث العالمي الكبير، وستقام المنافسات في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود على مدار 11 يومًا في 16 رياضة هي: الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسنغ)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو.
- 1582 لاعبًا ولاعبة يشاركون في الحدث العالمي.
- 120 دولة يمثلها اللاعبون المشاركون.
- 16 لعبة قتالية يتنافس خلالها المشاركون.
- 11 يومًا تشهد التحديات الكبرى بالدورة.
- اهتمام عالمي بنقل أحداث الدورة.
- الرياض المدينة الأولى بالشرق الأوسط التي تستضيف الحدث.
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