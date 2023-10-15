الشباب يتصدر روشن

(MENAFN
- Al Watan) تصدر الشباب ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، لكن بعيدا عن صدارة الترتيب العام للمنافسة على اللقب، إنما جاءت صدارة الليث للدوري كونه أكثر الفرق الـ18 حصولا على البطاقات الملونة خلال الجولات الـ9 الماضية من عمر الدوري، بعدما خاضت الأندية لـ81 مباراة، التي شهدت إشهار قضاة الملاعب 307 بطاقات ما بين صفراء وحمراء، منها 292 بطاقة صفراء، بمعدل 32.44 بطاقة في الجولة الواحدة، و3.60 بطاقة في المباراة الواحدة، وشهدت الجولة السادسة إشهار 37 بطاقة صفراء كأعلى الجولات، و15 بطاقة حمراء بمعدل 1.66 بطاقة في الجولة الواحدة، و0.19 في المباراة الواحدة، وأيضا تصدرت الجولة السادسة الجولات التسع من حيث إشهار البطاقة الحمراء بعدما أشهر الحكام 6 بطاقات حمراء لـ6 لاعبين، ويتصدر الشباب قائمة أكثر الأندية نيلا للبطاقات الصفراء بواقع 23 بطاقة، وتصدر الشباب والأخدود والأهلي والرائد قائمة أكثر الأندية عرضة للبطاقات الحمراء بواقع بطاقتين لكل ناد، ويعتبر لاعب الأخدود عيد المولد، ولاعب الشباب، البرازيلي إياغو سانتوس، ولاعب الخليج، البرتغالي إيفو رودريجيز أكثر اللاعبين نيلا للبطاقات الصفراء بـ4 بطاقات، فيما تقاسم 15 لاعبا البطاقات الحمراء التي أشهرها قضاة الملاعب.
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