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الشباب يتصدر روشن

10/15/2023 11:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الشباب ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، لكن بعيدا عن صدارة الترتيب العام للمنافسة على اللقب، إنما جاءت صدارة الليث للدوري كونه أكثر الفرق الـ18 حصولا على البطاقات الملونة خلال الجولات الـ9 الماضية من عمر الدوري، بعدما خاضت الأندية لـ81 مباراة، التي شهدت إشهار قضاة الملاعب 307 بطاقات ما بين صفراء وحمراء، منها 292 بطاقة صفراء، بمعدل 32.44 بطاقة في الجولة الواحدة، و3.60 بطاقة في المباراة الواحدة، وشهدت الجولة السادسة إشهار 37 بطاقة صفراء كأعلى الجولات، و15 بطاقة حمراء بمعدل 1.66 بطاقة في الجولة الواحدة، و0.19 في المباراة الواحدة، وأيضا تصدرت الجولة السادسة الجولات التسع من حيث إشهار البطاقة الحمراء بعدما أشهر الحكام 6 بطاقات حمراء لـ6 لاعبين، ويتصدر الشباب قائمة أكثر الأندية نيلا للبطاقات الصفراء بواقع 23 بطاقة، وتصدر الشباب والأخدود والأهلي والرائد قائمة أكثر الأندية عرضة للبطاقات الحمراء بواقع بطاقتين لكل ناد، ويعتبر لاعب الأخدود عيد المولد، ولاعب الشباب، البرازيلي إياغو سانتوس، ولاعب الخليج، البرتغالي إيفو رودريجيز أكثر اللاعبين نيلا للبطاقات الصفراء بـ4 بطاقات، فيما تقاسم 15 لاعبا البطاقات الحمراء التي أشهرها قضاة الملاعب.

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