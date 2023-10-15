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أفغانستان تستقبل المزيد من الزلازل المدمرة

10/15/2023 11:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض غرب أفغانستان مجددا لزلزال قوي ضرب بقوة 6.3 درجات، بعد ما يزيد قليلا على أسبوع من الزلازل القوية والهزات الارتدادية التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، وسوت قرى بأكملها بالأرض في المقاطعة نفسها.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الأخير كان على بُعد نحو 34 كيلومترا (21 ميلا) خارج هيرات، عاصمة الإقليم، وثمانية كيلومترات (خمسة أميال) تحت السطح.
وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأن مستشفى هيرات الإقليمي استقبل 153 جريحا، ((لقد انهار كل شيء في منطقة بلوش بمنطقة الرباط سنجي)). وأوضحت منظمة الإغاثة أن عدة قرى دمرت. بينما أعلنت السلطات أعدادا أقل من الضحايا.
الرعب
وقد أدى الزلزال الأول والعديد من الهزات الارتدادية، ثم زلزال ثان بقوة 6.3 درجات، الأربعاء، إلى تدمير قرى بالأرض، وتدمير مئات المنازل المبنية من الطوب اللبن التي لم تكن قادرة على تحمل مثل هذه القوة. كما انهارت المدارس والعيادات الصحية، وغيرها من مرافق القرية.
وإلى جانب الأنقاض والجنازات بعد ذلك الدمار، لم يتبق سوى القليل من القرى في تلال المنطقة المغبرة. ويكافح الناجون للتأقلم مع فقدان العديد من أفراد الأسرة. وفي العديد من الأماكن، يفوق عدد السكان الأحياء عدد المتطوعين الذين جاءوا لتفتيش الأنقاض وحفر المقابر الجماعية.
وقال سيد كاظم رفيقي، أحد سكان مدينة هرات، ذو الـ42 عاما، إنه لم ير مثل هذا الدمار من قبل، حيث تضررت غالبية المنازل، و((شعر الناس بالرعب)).
وأضاف: ((علينا أن نساعد بأي طريقة ممكنة)).
7 أكتوبر
سوت الزلازل قرى بأكملها بالأرض في هيرات.
أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة، الخميس، بأن أكثر من 90% من الأشخاص الذين قتلوا الأسبوع الماضي كانوا من النساء والأطفال.
قال مسؤولون من طالبان إن الزلازل السابقة أودت بحياة أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء الإقليم.
كان مركز الزلزال في منطقة زندا جان، حيث وقعت غالبية الضحايا والأضرار.
11 أكتوبر
أدى زلزال ثان بقوة 6.3 درجات إلى تدمير قرى بالأرض.
تم تدمير مئات المنازل المبنية من الطوب اللبن. كما انهارت المدارس والعيادات الصحية، وغيرها من مرافق القرية.
15 أكتوبر
تعرض غرب أفغانستان مجددا لزلزال قوي ضرب بقوة 6.3 درجات.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الأخير كان على بُعد نحو 34 كيلومترا (21 ميلا) خارج هيرات.
أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأن مستشفى هيرات الإقليمي استقبل 153 جريحا.
قالت منظمة الإغاثة إن عدة قرى دمرت.
أعلنت السلطات أعدادا أقل من الضحايا.

MENAFN15102023000089011017ID1107244057

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