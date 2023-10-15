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الإخلاء القسري لغزة بمثابة حكم الإعدام على مرضى المستشفيات

10/15/2023 11:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) رافقت نداءات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء وتهجير الفلسطينيين القسري تحذيرات المسعفين من أن الآلاف قد يموتون في المستشفيات، إما بسبب النقص الشديد في الوقود والإمدادات الأساسية في المستشفيات المكتظة بالجرحى أو بسبب حالاتهم الحرجة التي تفرض عليهم البقاء ورفض الإخلاء. وقالت منظمة الصحة العالمية إن عملية الإخلاء ((قد تكون بمثابة حكم بالإعدام)) لأكثر من 2000 مريض في المستشفيات الشمالية. واجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الرياض مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، وأكد ولي العهد ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وسعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم. وشدد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
كفاح فلسطيني
ويكافح الفلسطينيون في القطاع الساحلي المحاصر للعثور على الغذاء والماء والأمان قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع في الحرب التي أشعلتها هجوم حماس. وأجرى الاحتلال تدريبات استعدادًا لما قالت إسرائيل إنها حملة واسعة النطاق لتفكيك الجماعة المسلحة، حيث تمركزت قوات الاحتلال الإسرائيلية على طول حدود غزة بدعم من انتشار متزايد للسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 2329 فلسطينيًا قتلوا منذ اندلاع القتال، وهو عدد أكبر مما قُتل في حرب غزة عام 2014، والتي استمرت أكثر من ستة أسابيع، ما يجعل هذه الحرب هي الأكثر دموية من بين حروب غزة الخمس لكلا الجانبين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعود إلى إسرائيل بعد الانتهاء من جولة محمومة، شملت ست دول عبر دول عربية تهدف إلى منع القتال من إشعال صراع إقليمي أوسع.

جرحى الأطفال
في مستشفى ناصر، في مدينة خان يونس الجنوبية تمتلئ غرف العناية المركزة بالمرضى الجرحى، معظمهم من الأطفال دون سن الثالثة، وقد وصل مئات الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة نتيجة الانفجار إلى المستشفى، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل الوقود، وقال الدكتور محمد قنديل، استشاري مجمع الرعاية الحرجة، هناك 35 مريضًا في وحدة العناية المركزة يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي، و60 آخرين يحتاجون إلى غسيل الكلى، وأضاف أنه إذا نفد الوقود، ((فهذا يعني أن النظام الصحي بأكمله سيتم إغلاقه))، بينما كان الأطفال يئنون من الألم في الخلفية، و((جميع هؤلاء المرضى معرضون لخطر الموت إذا انقطعت الكهرباء)). وقال الدكتور حسام أبو صفية، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، إنه لم يتم إخلاء المستشفى رغم الأوامر الإسرائيلية، وقال إن هناك سبعة أطفال حديثي الولادة في وحدة العناية المركزة موصولين بأجهزة التنفس الصناعي، ((لا يمكننا الإخلاء، لأن هذا يعني الموت لهم وللمرضى الآخرين الذين تحت رعايتنا))، حيث يستمر وصول المرضى بأطراف مقطوعة وحروق شديدة وإصابات أخرى تهدد حياتهم.
غزة تجف
وقال مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو الأكبر في القطاع، إنه سيدفن 100 جثة في مقبرة جماعية كإجراء طارئ بعد أن امتلأت المشرحة، ولم يتمكن الأقارب من دفن أحبائهم، وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص الباحثين عن الأمان في مجمع المستشفى.وكانت غزة تعاني بالفعل من أزمة إنسانية بسبب النقص المتزايد في المياه والإمدادات الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي، ومع إغلاق بعض المخابز، قال السكان إنهم لم يتمكنوا من شراء الخبز، كما قامت إسرائيل بقطع المياه، مما أجبر الكثيرين على الاعتماد على الآبار قليلة الملوحة. وأمرت إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني -أي ما يقرب من نصف سكان المنطقة- بالتحرك جنوبًا، ويقول الجيش إنه يحاول إخلاء المدنيين قبل حملة كبيرة ضد حماس في الشمال، حيث يقول إن المسلحين لديهم شبكات واسعة من الأنفاق والمخابئ وقاذفات الصواريخ. وتقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن النزوح الجماعي داخل غزة، إلى جانب الحصار الإسرائيلي الكامل، سوف يسبب معاناة إنسانية لا توصف.

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