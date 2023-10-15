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كييف تواصل الضربات المضادة بطائرات دون طيار

10/15/2023 11:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أوكرانيا أطلقت 27 طائرة دون طيار في هجوم ليلًا على غرب روسيا، وقال مسؤولون إن 18 طائرة دون طيار تم إسقاطها فوق منطقة كورسك، مما أدى إلى تكهنات في الصحافة الروسية بأن الهجوم ربما كان يستهدف مطار خالينو العسكري القريب.
وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حطامًا محترقًا على بعد 1.5 كيلومتر فقط من القاعدة الجوية، التي تعرضت لهجوم سابق من قبل القوات الأوكرانية في نهاية سبتمبر.
وقال حاكم كورسك، رومان ستاروفويت، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحطام سقط في عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وفي قرية زورينو القريبة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ضربة ناجحة
وقال المسؤولون أيضًا إنه تم إسقاط طائرتين دون طيار أخريين فوق منطقة بيلغورود الروسية، لكنهم لم يؤكدوا مصير الطائرات السبع المتبقية. وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت لاحق إن القوات الأوكرانية نفذت ضربة ناجحة على محطة كهرباء كراسنايا ياروغا الفرعية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
واستشهدت التقارير بمصدر لم يذكر اسمه من داخل أجهزة الأمن الأوكرانية وتضمنت مقطع فيديو يبدو أنه يظهر غارة جوية على هدف مجهول.
وأعلنت موسكو أيضًا، الأحد، أنها اعترضت طائرة دون طيار من طراز جلوبال هوك بالقرب من حدود روسيا على البحر الأسود.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مقاتلة من طراز سو-27 سارعت لاعتراض الطائرة دون طيار، التي ابتعدت ولم تعبر المجال الجوي الروسي في نهاية المطاف.
مدينة خيرسون
وفي وقت لاحق، أصابت قنبلتان موجهتان البنية التحتية الرئيسية في مدينة خيرسون، مما أدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه في المنطقة، حسبما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، رومان مروتشكو.
وقال مسؤولون محليون، إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في منطقة دونيتسك، وأن رجلا يبلغ من العمر 57 عاما وامرأة تبلغ من العمر 54 عاما قتلا في غارة جوية دمرت منزلهما في منطقة خاركيف.
قُتل ستة أشخاص في الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفاد مسؤولون محليون يوم الأحد.

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