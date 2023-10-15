93% من طلبات التركز الاقتصادي للاستحواذ

(MENAFN
- Al Watan) سجلت طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، نموا في معدل التغير في إجمالي الطلبات بـ17%، حيث بلغ إجمالي طلبات التركز 89 طلبا، مقابل 76 طلبا للربع المماثل للعام الماضي، في وقت حاز 39 طلبا على عدم ممانعة وعدم وجوب إبلاغ، و9 طلبات تحت الدراسة، والموافقة المشروطة لطلبين اثنين. نسبة الاستحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الثالث من العام الحالي صدارة استحواذ لتصنيف طلبات التركز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي طلبات الاستحواذ 38 طلبا بـ93%، مقابل 3 طلبات مشروع مشترك بـ7%، واستحواذ تصنيف تركز أفقي على الطلبات بحسب العلاقة بين المنشآت بـ46%، وحلت تركز تكتلي ثانيا بـ39%، وتركز رأسي ثالثا بـ15%. ارتفاع الطلبات
بلغ معدل التغير في إجمالي طلبات التركز الاقتصادي ارتفاعا بـ17% في الربع الثالث الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الطلبات 89 طلبا مقابل 76 طلبا العام الماضي، وارتفع معدل التغير في طلبات تحت الدراسة 12.5%، حيث بلغت 9 طلبات في الربع الحالي، مقابل 8 طلبات للربع المماثل العام الماضي، وارتفاع معدل التغير في طلبات عدم وجوب الإبلاغ 56%، حيث بلغت 39 طلبا مقابل 25 طلبا للفترة نفسها للعام الماضي، وارتفع معدل التغير في طلبات الموافقة المشروطة 200%، بطلبين مقابل صفر للربع الثالث من العام الماضي، فيما انخفض معدل التغير في طلبات عدم الممانعة 9%، حيث بلغت 39 طلبا، مقابل 43 طلبا للربع الثالث من العام الماضي. صدارة القطاعات
استحوذ قطاعا الصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات، على النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ20%، وحلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي ثانيا بـ10%، وتساوت التعليم والتشييد ثالثا بـ8%، والأنشطة المالية والتأمين، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية رابعا بـ5%، والفنون والترفيه والتسلية، وأنشطة الخدمات الأخرى، وخدمات الإقامة والطعام، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك خامسا بـ4%، والنقل والتخزين، والتعدين واستغلال المحاجر سادسا بـ2%.
Asf:
%17 نمو طلبات التركز الاقتصادي
89 طلبات التركز الاقتصادي
%93 من طلبات التركز استحواذ
%7 طلبات مشروع مشترك
%9 انخفاض طلبات عدم الممانعة
%46 تركز أفقي
%39 تركز تكتلي
%15 تركز رأسي
أكثر القطاعات طلبات:
الصناعات التحويلية: 20%
المعلومات والاتصالات: 20%
صحة الإنسان والعمل الاجتماعي: 10%
التعليم: 8%
التشييد: 8%
المالية والتأمين: 5%
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار: 5%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: 5%
إصلاح المركبات والدراجات النارية: 5%
الفنون والترفيه والتسلية: 4%
أنشطة الخدمات: 4%
الإقامة والطعام: 4%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك: 4%
النقل والتخزين: 2%
التعدين واستغلال المحاجر: 2%
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