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93% من طلبات التركز الاقتصادي للاستحواذ

10/15/2023 11:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، نموا في معدل التغير في إجمالي الطلبات بـ17%، حيث بلغ إجمالي طلبات التركز 89 طلبا، مقابل 76 طلبا للربع المماثل للعام الماضي، في وقت حاز 39 طلبا على عدم ممانعة وعدم وجوب إبلاغ، و9 طلبات تحت الدراسة، والموافقة المشروطة لطلبين اثنين.
نسبة الاستحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الثالث من العام الحالي صدارة استحواذ لتصنيف طلبات التركز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي طلبات الاستحواذ 38 طلبا بـ93%، مقابل 3 طلبات مشروع مشترك بـ7%، واستحواذ تصنيف تركز أفقي على الطلبات بحسب العلاقة بين المنشآت بـ46%، وحلت تركز تكتلي ثانيا بـ39%، وتركز رأسي ثالثا بـ15%.
ارتفاع الطلبات
بلغ معدل التغير في إجمالي طلبات التركز الاقتصادي ارتفاعا بـ17% في الربع الثالث الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الطلبات 89 طلبا مقابل 76 طلبا العام الماضي، وارتفع معدل التغير في طلبات تحت الدراسة 12.5%، حيث بلغت 9 طلبات في الربع الحالي، مقابل 8 طلبات للربع المماثل العام الماضي، وارتفاع معدل التغير في طلبات عدم وجوب الإبلاغ 56%، حيث بلغت 39 طلبا مقابل 25 طلبا للفترة نفسها للعام الماضي، وارتفع معدل التغير في طلبات الموافقة المشروطة 200%، بطلبين مقابل صفر للربع الثالث من العام الماضي، فيما انخفض معدل التغير في طلبات عدم الممانعة 9%، حيث بلغت 39 طلبا، مقابل 43 طلبا للربع الثالث من العام الماضي.
صدارة القطاعات
استحوذ قطاعا الصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات، على النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ20%، وحلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي ثانيا بـ10%، وتساوت التعليم والتشييد ثالثا بـ8%، والأنشطة المالية والتأمين، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية رابعا بـ5%، والفنون والترفيه والتسلية، وأنشطة الخدمات الأخرى، وخدمات الإقامة والطعام، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك خامسا بـ4%، والنقل والتخزين، والتعدين واستغلال المحاجر سادسا بـ2%.
Asf:
%17 نمو طلبات التركز الاقتصادي
89 طلبات التركز الاقتصادي
%93 من طلبات التركز استحواذ
%7 طلبات مشروع مشترك
%9 انخفاض طلبات عدم الممانعة
%46 تركز أفقي
%39 تركز تكتلي
%15 تركز رأسي
أكثر القطاعات طلبات:
الصناعات التحويلية: 20%
المعلومات والاتصالات: 20%
صحة الإنسان والعمل الاجتماعي: 10%
التعليم: 8%
التشييد: 8%
المالية والتأمين: 5%
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار: 5%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: 5%
إصلاح المركبات والدراجات النارية: 5%
الفنون والترفيه والتسلية: 4%
أنشطة الخدمات: 4%
الإقامة والطعام: 4%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك: 4%
النقل والتخزين: 2%
التعدين واستغلال المحاجر: 2%

MENAFN15102023000089011017ID1107244053

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