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1.3 مليار ريال لمصانع البناء الحديث

10/15/2023 11:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن التوجه إلى تقنيات البناء الحديث يعزز من المحتوى المحلي من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، وتشجيع استخدام المواد الخام المحلية، حيث بلغ عدد مصانع البناء الحديث 22 مصنعا، ومبلغ التمويل لمصانع أساليب البناء الحديث 1.3مليار ريال، ويعتبر ذلك من أبرز 5 منجزات في مبادرة البناء الحديث.
جاء ذلك خلال ورشة عمل‬ بعنوان برنامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين والتعريف بأساليب البناء الحديث، استضافتها غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة منطقة المدينة المنورة، بحضور أحمد بن بكر زيدان وكيل شؤون الإسكان بأمانة منطقة المدينة المنورة.
وعدد مدير التمويل والاستثمار أحمد سعد الأحمري إنجازات المبادرة في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن مجموع الطاقات الإنتاجية المحفزة بلغ 27.582ـ وتم استقطاب 26 مستثمرا لإنشاء مصانع البناء الحديث، وبلغت نسبة تبني مشاريع الوزارة لأساليب البناء 60%.
وكان الأحمري قد تناول أهمية أساليب البناء الحديث وأثرها على قطاع اللإنشاءات والتحديات والوضع المستقبلي، مشيراً إلى أن مبادرة البناء الحديث المحرك الرئيسي لتحقيق التطلعات ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع ولدفع تحول القطاع وتحفيز وتبني أساليب البناء الحديث.

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