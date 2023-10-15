1.3 مليار ريال لمصانع البناء الحديث

(MENAFN
- Al Watan) أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن التوجه إلى تقنيات البناء الحديث يعزز من المحتوى المحلي من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، وتشجيع استخدام المواد الخام المحلية، حيث بلغ عدد مصانع البناء الحديث 22 مصنعا، ومبلغ التمويل لمصانع أساليب البناء الحديث 1.3مليار ريال، ويعتبر ذلك من أبرز 5 منجزات في مبادرة البناء الحديث.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان برنامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين والتعريف بأساليب البناء الحديث، استضافتها غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة منطقة المدينة المنورة، بحضور أحمد بن بكر زيدان وكيل شؤون الإسكان بأمانة منطقة المدينة المنورة.
وعدد مدير التمويل والاستثمار أحمد سعد الأحمري إنجازات المبادرة في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن مجموع الطاقات الإنتاجية المحفزة بلغ 27.582ـ وتم استقطاب 26 مستثمرا لإنشاء مصانع البناء الحديث، وبلغت نسبة تبني مشاريع الوزارة لأساليب البناء 60%.
وكان الأحمري قد تناول أهمية أساليب البناء الحديث وأثرها على قطاع اللإنشاءات والتحديات والوضع المستقبلي، مشيراً إلى أن مبادرة البناء الحديث المحرك الرئيسي لتحقيق التطلعات ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع ولدفع تحول القطاع وتحفيز وتبني أساليب البناء الحديث.
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