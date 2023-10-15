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شركتان كورية ومصرية تتنافسان على برج جدة

10/15/2023 11:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدت مجموعة من الشركات المحلية والعالمية رغبتها في الدخول في المنافسة لاستكمال أعمال مشروع برج جدة، الذي سيكون الأطول في العالم، وذلك بحسب مصادر خاصة بالـ((الوطن)).
في مقدمة هذه الشركات تأتي شركة (Daewoo) من كوريا الجنوبية، وشركة (Orascom) المصرية المساهمة بنسبة 50% في مجموعة (Besix) البلجيكية، التي كانت جزءًا من تحالف يضم ثلاث شركات قامت ببناء برج خليفة.
يبنى البرج على مساحة 100 ألف متر مربع في المرحلة الأولى من المشروع من عموم المساحة الإجمالية المقدرة بـ 5.3 ملايين متر مربع، ويأتي ضمن مشروع جدة الاقتصادية العملاق، وتقدر تكلفة المشروع حسب المصادر بحوالي 75 مليار ريال، على امتداد البحر الأحمر في الجهة الشمالية لمدينة جدة.
ويتميز البرج بموقعه الإستراتيجي، وسيكون البرج شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات يضم (سكن، مكاتب، فندق خمسة نجوم، مركز للتسوق، وأعلى برج مراقبة).
كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة إجمالية قدرها مليونان ونصف متر مربع، ومناطق إضافية للتسوق بمساحة 470 ألف متر مربع، ومنطقة تعليمية بمساحة تقدر بـ150 ألف متر مربع، ومناطق للمكاتب التجارية تقدر بـ800 ألف متر مربع، أما ما تبقى من الأرض فسيشمل مناطق للترفيه والسياحة والفنادق الأربعة نجوم، إضافة إلى منتجع سياحي راقٍ، ويمر المشروع بـ3 مراحل أولها إنشاء البنية التحتية والثاني إنشاء أطول برج، والثالث إنشاء المرافق للمشروع العالمي.
وتتمثل أبرز مكونات للبرج 59 مصعدًا و12 سلمًا متحركًا وجدرانًا خارجية عالية وزجاجًا بقدرة حرارية منخفضة و80.000 طن فولاذ وطبقات سميكة من الخرسانة.
ويعد برج جدة جزءًا من رؤية المملكة 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، فضلا عن دوره في رفع مكانة المدينة بين دول العالم.

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