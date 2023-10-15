شركتان كورية ومصرية تتنافسان على برج جدة

(MENAFN
- Al Watan) أبدت مجموعة من الشركات المحلية والعالمية رغبتها في الدخول في المنافسة لاستكمال أعمال مشروع برج جدة، الذي سيكون الأطول في العالم، وذلك بحسب مصادر خاصة بالـ((الوطن)).
في مقدمة هذه الشركات تأتي شركة (Daewoo) من كوريا الجنوبية، وشركة (Orascom) المصرية المساهمة بنسبة 50% في مجموعة (Besix) البلجيكية، التي كانت جزءًا من تحالف يضم ثلاث شركات قامت ببناء برج خليفة.
يبنى البرج على مساحة 100 ألف متر مربع في المرحلة الأولى من المشروع من عموم المساحة الإجمالية المقدرة بـ 5.3 ملايين متر مربع، ويأتي ضمن مشروع جدة الاقتصادية العملاق، وتقدر تكلفة المشروع حسب المصادر بحوالي 75 مليار ريال، على امتداد البحر الأحمر في الجهة الشمالية لمدينة جدة.
ويتميز البرج بموقعه الإستراتيجي، وسيكون البرج شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات يضم (سكن، مكاتب، فندق خمسة نجوم، مركز للتسوق، وأعلى برج مراقبة).
كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة إجمالية قدرها مليونان ونصف متر مربع، ومناطق إضافية للتسوق بمساحة 470 ألف متر مربع، ومنطقة تعليمية بمساحة تقدر بـ150 ألف متر مربع، ومناطق للمكاتب التجارية تقدر بـ800 ألف متر مربع، أما ما تبقى من الأرض فسيشمل مناطق للترفيه والسياحة والفنادق الأربعة نجوم، إضافة إلى منتجع سياحي راقٍ، ويمر المشروع بـ3 مراحل أولها إنشاء البنية التحتية والثاني إنشاء أطول برج، والثالث إنشاء المرافق للمشروع العالمي.
وتتمثل أبرز مكونات للبرج 59 مصعدًا و12 سلمًا متحركًا وجدرانًا خارجية عالية وزجاجًا بقدرة حرارية منخفضة و80.000 طن فولاذ وطبقات سميكة من الخرسانة.
ويعد برج جدة جزءًا من رؤية المملكة 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، فضلا عن دوره في رفع مكانة المدينة بين دول العالم.
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