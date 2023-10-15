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530 مليونا مبيعات تمور المدينة

10/15/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة فعاليات موسم التمور تحت شعار ((من المدينة إلى العالم)) بهدف إثراء تجربة الزوار، وتقديم أجود أصناف التمور، بتواجد نخبة من الخبراء وكبار المزارعين؛ لشرح أنواعها وإبراز قيمتها الغذائية والاقتصادية، وتأصيل تأريخها العريق الممتد منذ القرون الإسلامية الأولى.
ويصاحب الموسم منذ بدايته 5 معارض ثقافية في فنادق المنطقة المركزية والمراكز التجارية الكبرى، تقدم القهوة السعودية بجانب أشهر أنواع تمور المنطقة مع توصيفها للمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التخصصية في المجال الزراعي، وشرح طرق الوقاية السليمة من سوسة النخيل الحمراء.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أيمن السيد أن الموسم يشهد تواجد خيمة للخدمات الزراعية بجوار المزاد الرئيسي في سوق التمور؛ لتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، وشرح الاستخدام الأمثل للمبيدات الحشرية، والطرق الحديثة للري، بجانب ركن خاص لبرنامج الزراعة العضوية، حيث تشتهر المنطقة بالمزارع العضوية.
وأبان أن كميات إنتاج التمور بالمنطقة خلال ثلاثة الأشهر الماضية بلغت 42 مليون كجم، بقيمة تتجاوز 530 مليون ريال، مشيرًا خلال الفترة إلى إصدار أذونات لـ 314 إرسالية تمور عن طريق محجر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بقيمة قاربت 30 مليون ريال، وحجم يتجاوز 8.7 ملايون كجم.

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