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الخيانة العظمى تلاحق قيادات الحوثي

10/15/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه ما يسمى المجلس السياسي في صنعاء ومجلس النواب على حد سواء تهمة الخيانة العظمى، حيث اعتبر عدد من القيادات اليمنية في صنعاء اختراق القيادات الحوثية للدستور اليمني والقيام بالكثير من التعديلات عليه هو خيانة عظمى لليمن، وقال مصدر في العاصمة صنعاء إن مجلس النواب اليمني فقد سلطته التشريعية للدولة وحول مساره الصحيح لما يتوافق مع رغبات وغايات العصابات الحوثية الإرهابية، التي سحبت منه كافة القوانين والقرارات السياسية العامة للدولة والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح تابعا لسياسات وتوجيهات المجلس السياسي الحوثي، وهي خيانة عظمى من كافة أعضاء مجلس النواب الذين تحولوا لمجرد أتباع، وباعوا وطنهم وضميرهم وخانوا الأمانة وضيعوها.
العبث السياسي
وبين المصدر أن العبث السياسي في اليمن يتطور يوما بعد يوم، وما يقوم به المجلس السياسي جريمة خطيرة وانتهاك كبير ضد اليمن، ولم يتوقف الجرم والخيانة عن المجلس السياسي غير الشرعي، بل وصل الأمر إلى مجلس النواب الذي عبثوا به وغيروا اتجاهه وأهدافه وقراراته.
وإن الملاحظ والمتابع يعلم ويدرك دور وعمل وطبيعة مجلس النواب اليمني من سنين طويلة، ولكن من يشاهد الأوضاع اليوم يعلم أن المجلس أداة بيد الحوثيين، وفقد هيبته وسلطته وخان اليمن.
تغير أهدافه
وأكد المصدر أن مجلس النواب اليمني في صنعاء تحول دوره وأهدافه الحالية إلى العبث بالقوانين وتعديل المواد الدستورية، وخنوع البعض في مجلس النواب لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي، فيما تم رفض وطرد أعضاء وإغلاق جلسات مجلس النواب.
وأوضح أن مجلس النواب في صنعاء يشهد فعليا صراعات وخلافات واختلافات فهناك عدد قليل جدا، غير موافقين أو مباركين ارتكاب مخالفات في المجلس واختراق الدستور، وهؤلاء تم طرد بعضهم والبعض الآخر تم تهميشهم، فيما هناك أعضاء ينافقون ويتراقصون على ويلات وجراح اليمن، يبحثون عن مصالحهم ويواصلون خيانة اليمن.
يتعرض مجلس النواب اليمني لـ :
العبث بالقوانين وتعديل المواد الدستورية
خنوع مجلس النواب لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي
رفض وطرد أعضاء مجلس النواب المنتخبين غير الموافقين لسياسات الحوثي
إغلاق جلسات مجلس النواب

MENAFN15102023000089011017ID1107244049

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