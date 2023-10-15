البورصة تبدأ النصف الثانى من أكتوبر على صعود جماعى

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: الأسهم التى صعدت بالفعل تمثل مخاطر عالية للمستثمرين
توقع محللون فنيون، أن يواصل مؤشر السوق الرئيسى الصعود خلال الجلسات المتبقية من شهر أكتوبر، ليعاود الاقتراب من القمة التاريخية التى وصل إليها خلال شهر سبتمبر، عند 20531 نقطة، ليكون أقرب مستهدف له عند مستوى 21 ألف نقطة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 1.64%، ليصل إلى مستوى 20300 نقطة، وارتفع مؤشرEGX70 بنسبة 1.17% وصولًا إلى مستوى 3749 نقطة.
ذكر محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة، مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجارى يشير إلى وجود فرص لصعود بعض الأسهم.
لفت إلى أن أسهم قطاع البتروكيماويات شهدت أداء إيجابيا، مع ضخ معدلات سيولة مرتفعة، محذرًا المستثمرين من مخاطر الأسهم التى شهدت بالفعل حالة من الارتفاع فى الفترات الماضية.
رجح أن يخترق المؤشر الرئيسى حاجز 20500 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الجارى، وأن يفسح ذلك المجال للمؤشرات الأخرى، كما يتوقع أن يتخطى مؤشر EGX70 EWI مستوى 3900 نقطة.
وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.67% ليستقر عند 5644.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.03% ليسجل مستوى 24592.27 نقطة.
وشهد السوق قيم تداوات 2.46 مليار جنيه، من خلال تداول 517.37 مليون سهم، بتنفيذ 90.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 199 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 87 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” بنسبة 16.67%، و”دلتا للطباعة والتغليف” بنسبة 14.80%. عبد السميع: توقعات بوصول المؤشر الرئيسى لمستوى 20500 نقطة
قال هيثم عبد السميع، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن المؤشر الرئيسى للبورصة يقترب حاليًا من أعلى مستوياته تاريخيًا، بفضل أسهم الصناعة، والأسمدة والبتروكيماويات، متوقعًا أن يكون اختراقه لمستوى 20500 نقطة تأكيدًا لتحوله للصعود.
أضاف أن المستهدف التالى سيكون مستوى 21 ألف نقطة، موضحًا أنه يجب الحذر حال عدم صعود أسهم قطاعات البنوك والمالى غير المصرفى، حيث سيكون من ضمن علامات ضعف السوق، رغم تخطى صدمات الأخبار السلبية التى شهدها السوق منذ بداية الشهر الجارى.
وتراجعت أسعار 52 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مدينة نصر للإسكان والتعمير” بنسبة 3.30%، و”أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية” بنسبة 2.90%، فيما لم تتغير أسعار 60 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.138 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 16.4 مليون جنيه و7.8 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 1.24% و7.8% على التوالى ، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 24.29 مليون جنيه.
ونفذ الأفراد 75.40% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء العرب، إذ سجلوا صافى شراء23.7 مليون جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى بيع 10.6 مليون و1.6 مليون جنيه على الترتيب.
واقتنصت المؤسسات 24.95% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية، مسجلين صافى شراء بقيمة 18.1 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى تعاملات 13.6 مليون جنيه، و18.1 مليون جنيه على التوالى.
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