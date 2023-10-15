البورصة تبدأ النصف الثانى من أكتوبر على صعود جماعى

توقع محللون فنيون، أن يواصل مؤشر السوق الرئيسى الصعود خلال الجلسات المتبقية من شهر أكتوبر، ليعاود الاقتراب من القمة التاريخية التى وصل إليها خلال شهر سبتمبر، عند 20531 نقطة، ليكون أقرب مستهدف له عند مستوى 21 ألف نقطة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 1.64%، ليصل إلى مستوى 20300 نقطة، وارتفع مؤشرEGX70 بنسبة 1.17% وصولًا إلى مستوى 3749 نقطة.

ذكر محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة، مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجارى يشير إلى وجود فرص لصعود بعض الأسهم.

لفت إلى أن أسهم قطاع البتروكيماويات شهدت أداء إيجابيا، مع ضخ معدلات سيولة مرتفعة، محذرًا المستثمرين من مخاطر الأسهم التى شهدت بالفعل حالة من الارتفاع فى الفترات الماضية.

رجح أن يخترق المؤشر الرئيسى حاجز 20500 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الجارى، وأن يفسح ذلك المجال للمؤشرات الأخرى، كما يتوقع أن يتخطى مؤشر EGX70 EWI مستوى 3900 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.67% ليستقر عند 5644.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.03% ليسجل مستوى 24592.27 نقطة.

وشهد السوق قيم تداوات 2.46 مليار جنيه، من خلال تداول 517.37 مليون سهم، بتنفيذ 90.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 199 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 87 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” بنسبة 16.67%، و”دلتا للطباعة والتغليف” بنسبة 14.80%.

قال هيثم عبد السميع، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن المؤشر الرئيسى للبورصة يقترب حاليًا من أعلى مستوياته تاريخيًا، بفضل أسهم الصناعة، والأسمدة والبتروكيماويات، متوقعًا أن يكون اختراقه لمستوى 20500 نقطة تأكيدًا لتحوله للصعود.

أضاف أن المستهدف التالى سيكون مستوى 21 ألف نقطة، موضحًا أنه يجب الحذر حال عدم صعود أسهم قطاعات البنوك والمالى غير المصرفى، حيث سيكون من ضمن علامات ضعف السوق، رغم تخطى صدمات الأخبار السلبية التى شهدها السوق منذ بداية الشهر الجارى.

وتراجعت أسعار 52 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مدينة نصر للإسكان والتعمير” بنسبة 3.30%، و”أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية” بنسبة 2.90%، فيما لم تتغير أسعار 60 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.138 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 16.4 مليون جنيه و7.8 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 1.24% و7.8% على التوالى ، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 24.29 مليون جنيه.

ونفذ الأفراد 75.40% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء العرب، إذ سجلوا صافى شراء23.7 مليون جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى بيع 10.6 مليون و1.6 مليون جنيه على الترتيب.

واقتنصت المؤسسات 24.95% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية، مسجلين صافى شراء بقيمة 18.1 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى تعاملات 13.6 مليون جنيه، و18.1 مليون جنيه على التوالى.