فيتش وستاندرد أند بورز يراجعان تصنيف مصر خلال أسبوعين

تعتزم وكالتا“فيتش” و”ستاندرد أند بورز” مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر خلال الأسبوعين المقبلين، بعد خفض وكالة التصنيف الائتمانى“موديز” للتصنيف فى 5 أكتوبر الماضى.

ومن المقرر أن تعلن وكالة“ستاندرد أند بورز” مراجعة تصنيف مصر يوم 20 من الشهر الحالى، بينما ستعلن فيتش تصنيفها يوم 5 نوفمبر.

وتوقع بنك ستاندرد أند تشارترد ألا يكون تخفيض موديز هو الأخير، وأن تتبعها المؤسسات الأخرى.

وتُصنف فيتش مصر عند الدرجة“B” مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد تخفيض التصنيف فى مايو الماضى، وهى الدرجة السادسة ضمن 11 درجة فى التصنيف، وتعكس وجود مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، إذ أن الالتزامات المالية يتم تلبيتها لكن القدرة على دوام السداد محل شك.

فيما تُصنف وكالة ستاندرد أند بورز مصر عن B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما خفضت التصنيف فى أبريل الماضى.

وبحسب بيانات البنك المركزى فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الإثنى عشر شهرًا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.

وقدًر محمد معيط، وزير المالية أن الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار بحسب تصريحات تلفزيونية كاشفًا أنه سيتم سدها بإصدارات سندات الباندا والساموراى، وقروض مضمونة من البنوك، بعضها بضمانة مؤسسة“ضمان”.

وتوسعت مصر فى الحصول على ضمانة مؤسسات دولية لتأمين سيولة خارجية، إذ حصلت على ضمانة البنك الأفريقى للتنمية لإصدار سندات الباندا الصينية، وتسعى للحصول على ضمانة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فيما تسعى للحصول على ضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل لإصدار سندات الباندا اليابانية.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار مؤسسة التمويل الدولية لسندات بالجنيه لصالح الحكومة المصرية فى الأسواق الدولية، وهى آلية تضمن فيها المؤسسة إصدارات الدولة بما يخفض هامش المخاطر.

وتعانى مصر من ضعف القدرة على الوصول للأسواق الدولية، فى ظل أزمة العملة التى تعيشها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالعملة الأجنبية، التى تراجعت بشكل كبير وكانت بين الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة بحسب تقرير حديث لمورجان ستانلى.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية فى العقود أجل 5 سنوات 17.9%، فيما يبلغ العائد على العقود أجل عام نحو 18.23%.

ويعكس منحنى العائد المعكوس أن السوق يصنف المخاطر على المدى القصير أنها أعلى من المخاطر على المدى الطويل، بحسب تقرير سابق لبنك جى بى مورجان، الذى ذكر أن السوق مازالت لا تسعر أن مصر قد تتخلف عن السداد.

وفى تقريرها مطلع الشهر الحالى، قالت وكالة موديز للتصنيف إن مصر لم يسبق لها التخلف عن السداد وفق السجلات المتاحة منذ ثمانينات القرن الماضى.