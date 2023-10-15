أتون: نتائج مبشرة لتعدين ذهب عالى الجودة بمشروع سمنا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أتون” الكندية نتائج حفر مشروع“سمنا” الواقع بامتياز أبومروات والتى أسفرت عن وجود فرص لتعدين الذهب عالى الجودة، إذ أن الحفر فى العروق الرئيسية على عمق 12 مترًا كشف وجود 14.63 جرام فى الطن.

وقالت الشركة إنها حفرت 21 حفرة بمساحة إجمالية 3662 مترا، خلال برنامج دورة الحفر العكس وإن النتائج الأولية لأخذ عينات مركبة بطول 4 أمتار للحفر الـ 17 الأولى، أظهر وجود فرص لتعدين الذهب بدرجة متوسطة إلى عالية.

واتخذت أتون الخطوات الأولية نحو الحصول على ترخيص التعدين لامتياز أبو مروات الذى تمتلكه بنسبة 100% فى الصحراء الشرقية بمصر، حيث تم تحديد العديد من أهداف التنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية حتى الآن.

وكشفت الشركة أنها تقدمت بطلب إلى هيئة الثروة المعدنية المصرية يتضمن تفاصيل وتعريف“الاكتشافات التجارية” فى مشروعى حمامة غرب، ورودروين.

وتهدف شركة أتون إلى تطوير مناجم الذهب المصرية فى أبو مروات، التى تقع على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال منجم ذهب السكرى العالمى التابع لشركة سنتامين.

وبحسب الهيئة المصرية للثروة المعدنية يقع امتياز أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي ، وهو أحد آخر حدود تعدين الذهب على مستوى العالم على مستوى المناطق، ويمتاز امتياز أبو مروات بمساحة 447.7 كيلومتر مربع يحتوي على رواسب الحمامة وأبو مروات، بالإضافة إلى رودروين المكتشفة حديثًا ( ديسمبر 2017) مشروع استكشاف يقع في منطقة ذات بنية تحتية ممتازة.

وقالت الهيئة إن رواسب أبومروات عبارة عن رواسب عالية الجودة من الذهب والنحاس وتقع على بعد 35 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة الحمامة. يظل التمعدن مفتوحًا بشكل جانبى وفى العمق.