أتون: نتائج مبشرة لتعدين ذهب عالى الجودة بمشروع سمنا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أتون” الكندية نتائج حفر مشروع“سمنا” الواقع بامتياز أبومروات والتى أسفرت عن وجود فرص لتعدين الذهب عالى الجودة، إذ أن الحفر فى العروق الرئيسية على عمق 12 مترًا كشف وجود 14.63 جرام فى الطن.
وقالت الشركة إنها حفرت 21 حفرة بمساحة إجمالية 3662 مترا، خلال برنامج دورة الحفر العكس وإن النتائج الأولية لأخذ عينات مركبة بطول 4 أمتار للحفر الـ 17 الأولى، أظهر وجود فرص لتعدين الذهب بدرجة متوسطة إلى عالية.
واتخذت أتون الخطوات الأولية نحو الحصول على ترخيص التعدين لامتياز أبو مروات الذى تمتلكه بنسبة 100% فى الصحراء الشرقية بمصر، حيث تم تحديد العديد من أهداف التنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية حتى الآن.
وكشفت الشركة أنها تقدمت بطلب إلى هيئة الثروة المعدنية المصرية يتضمن تفاصيل وتعريف“الاكتشافات التجارية” فى مشروعى حمامة غرب، ورودروين.
وتهدف شركة أتون إلى تطوير مناجم الذهب المصرية فى أبو مروات، التى تقع على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال منجم ذهب السكرى العالمى التابع لشركة سنتامين.
وبحسب الهيئة المصرية للثروة المعدنية يقع امتياز أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي ، وهو أحد آخر حدود تعدين الذهب على مستوى العالم على مستوى المناطق، ويمتاز امتياز أبو مروات بمساحة 447.7 كيلومتر مربع يحتوي على رواسب الحمامة وأبو مروات، بالإضافة إلى رودروين المكتشفة حديثًا ( ديسمبر 2017) مشروع استكشاف يقع في منطقة ذات بنية تحتية ممتازة.
وقالت الهيئة إن رواسب أبومروات عبارة عن رواسب عالية الجودة من الذهب والنحاس وتقع على بعد 35 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة الحمامة. يظل التمعدن مفتوحًا بشكل جانبى وفى العمق.
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