تايلر كوين يكتب: كيف سيعيد الذكاء الاصطناعى صياغة قواعد التجارة العالمية؟

MENAFN - Al-Borsa News) حتماً سيكون ثمة فائزون وخاسرون في مجالات التجارة والاستثمار الدوليين بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي، وهذا أمر بين، لكن الجوانب الثانوية هي التي ستكون أكثر إثارة للاهتمام.

لفهم ذلك عليك أن تنطلق من فرضيتين، أولاهما أن خدمات الذكاء الاصطناعي ستستهلك قدراً كبيراً من الكهرباء ولن تكون متجددة المصدر دوماً، والفرضية الثانية هي أن دولاً كثيرة ستنظم إما استخدام الذكاء الاصطناعي، أو استخدام السلع والخدمات المشتقة منه، على سبيل المثال ابتكار الأدوية أو التقنيات التعليمية الجديدة.

دعونا نفكر في كل من هذا على حدة.

يستهلك استفسار عبر“تشات جي بي تي” كثيراً من الطاقة، بما يفوق حسب أحد التقديرات 10 أضعاف بحث عبر“جوجل”.

إن محدودية نماذج اللغات الكبيرة كافية كي لا يكون هذا الأمر عاملاً رئيسياً في إجمالي استهلاك الكهرباء حالياً، لكن زيادة استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي، سترفع العبء على الطاقة.

إن البلدان التي تباع الطاقة فيها بأسعار باهظة، أو التي لن تسمح بارتفاع كبير في استهلاكها لأسباب مناخية أو تنظيمية؛ ستتطلع لاستيراد خدمات الذكاء الاصطناعي من بلدان غنية بالطاقة.

تفوق بالطاقة



ربما تشمل المناطق الغنية بالطاقة في المستقبل إسبانيا والمغرب من حيث الطاقة الشمسية، وكوريا الجنوبية بسبب الطاقة النووية معقولة الأسعار، وكذلك أي دولة رائدة في مجال الانشطار النووي.

وقد ينتهي الأمر بأن تصبح هذه الدول مصدرةً رئيسيةً للبيانات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، وربما تستمد مدخلاتها في مجال الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة، لكن تتخصص في الحسابات الرخيصة ونقل المعلومات.

كما قد تنضم بعض مناطق أمريكا إلى هذه القائمة أيضاً، خاصة إذا كانت مناسبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والكهرومائية.

للإيضاح، ستصدر الولايات المتحدة كثيراً من خدمات الذكاء الاصطناعي، عبر شركات منها“أوبن إيه آي” و“جوجل” و“ميتا”، و“أنثروبيك”.

لكن الولايات المتحدة ليست بارعة في تشييد البنى التحتية بأسعار معقولة، وهذا من شأنه أن يجعلها في موقف غير مناسب في ثورة الذكاء الاصطناعي فتتوزع مكاسب عديدة على من سواها.

يبقى أن نرى فيما لو أن أرباح بيع كود المصدر الأصلي ستكون هي الأعلى أم حسابات الذكاء الاصطناعي القائمة على البنى التحتية والمعتمدة على الكهرباء.

مع ذلك؛ فإن هذا يشكل خطراً محتملاً على الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة، إذ قد ينتهي بها الأمر بتقدم قوي في منتج المصدر، لكن بتخلف شديد في تصنيع مخرجات الذكاء الاصطناعي النهائية.

مرونة ضرورية



إن سبيل تجنب هذه المشكلة المحتملة هو تسهيل ترخيص بناء محطات توليد الطاقة وتقليل تكاليفها، إن أي ولاية أمريكية تفعل ذلك، وقد يفعل بعضها، ربما تصبح قوة اقتصادية حقيقية.

وربما تفضل مؤسسات أمريكية كثيرة أن تشتري حسابات الذكاء الاصطناعي محلياً فيها وليس من قوة أجنبية، ولو كان سبب ذلك يقتصر على أمن البيانات.

عندما يتعلق الأمر بتشكيل التجارة الدولية؛ تجلب القواعد التنظيمية المحلية المتعلقة بالمنتجات المحتملة لخدمات الذكاء الاصطناعي عاملاً ثانياً مهماً.

لنتأمل هذا السيناريو: تقترح خدمات الذكاء الاصطناعي عدداً كبيراً من الأدوية التي قد تفلح لعلاج بعض الأمراض.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تفرض قيوداً صارمة إلى حد ما على الموافقة على مثل هذه المستحضرات الصيدلانية.

لذلك، ستنشأ فرصة تجارية، مع تخصص بعض الدول في اختبار منتجات خدمات الذكاء الاصطناعي.

في الوقت الحالي، ثمة شركات أدوية كبرى تقيم تجارب على أدوية في أفريقيا، إذ إن التكاليف أقل واللوائح التنظيمية أيسر.

سيتسع نطاق هذه المراجحة التنظيمية إلى حد كبير، وستكون النتيجة الصافية أن الدول التي تُقبل تنظيمياً على اغتنام الفرص ستجذب استثمارات أجنبية أكبر.

وماذا عن السيناريو التالي المتصل بذلك؟

يشير الذكاء الاصطناعي المتقدم تفوق بعض التقنيات التعليمية، وقد تكون دول كثيرة بيروقراطية بإفراط لدرجة أن لا تتمكن من الاستفادة من مثل هذه الخيارات بسرعة.

وليس من الصعب أن نتصور أن بعض الدول الأصغر، خاصة التي يحكمها قدر أقل من الضوابط والتوازنات، هي أسرع في تنفيذ التغييرات.

ماذا لو تبنت سنغافورة الابتكارات التعليمية الجديدة قبل أن تنتشر إلى أوروبا الغربية أو كاليفورنيا؟

لن يتحسن التعليم في سنغافورة فحسب، بل إنها قد تطور منتجات للتصدير من خلال تلك الابتكارات، مثل التعليم التفاعلي عبر الإنترنت.

كما أن الدول التي تطور أو تتسامح مع الابتكارات التي يولدها الذكاء الاصطناعي ستصبح مصدرة بشكل أكثر أهمية.

هل يمكنك أن تتخيل مستقبلاً تبقى فيه الولايات المتحدة رائدة في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي، فيما يعتمد العالم على سنغافورة أو الأوروغواي للحصول على كثير من المنتجات الفعلية ومصادر الطاقة؟

ماذا لو وجدت تلك الدول أن بناء مفاعلات نووية أسهل أو أن تجربة الابتكارات الاجتماعية والاقتصادية المستمدة من الذكاء الاصطناعي أيسر؟

بمرور الوقت، يمكن لهذه البلدان أن تصبح من الحلفاء الأكثر أهمية.

بشكل أكثر عمومية، ربما تتطلع عديد من الدول الكبرى إلى شركاء أصغر بمرونة مؤسسية أكبر كجزء من سلسلة جديدة من التحالفات الاقتصادية، وربما العسكرية أيضاً، مشتقة من الذكاء الاصطناعي، من الذي سينتهي به الأمر أشد وبالاعتماد على من؟

على أي حال، كما في العديد من المساعي البشرية الأخرى المتأثرة بالذكاء الاصطناعي، فإن التجارة الدولية لن تكون أبداً كما كانت.

بقلم: تايلر كوين

كاتب عمود في وكالة أنباء“بلومبرج”

المصدر: وكالة أنباء“بلومبرج”