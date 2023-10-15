ما الدول الأوروبية التى تفوز ببطولات اقتصادية؟

تواجه اقتصادات أوروبا بضع أعوام مثيرة للقلق، فربما تواجه ألمانيا ركودًا اقتصاديًا، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا نسبته 0.8% فقط لدول الاتحاد الأوروبي ككل خلال 2023، ونسبة أكثر قليلاً خلال 2024.

كما تنخفض معدلات التضخم ببطء، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه الذي عُقد في سبتمبر، فيما يستمر تدهور الثقة في الأعمال التجارية.

وطلبت المفوضية الأوروبية من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي ، وضع خطة لتعزيز الاقتصاد الأوروبي، والتي يمكن أن تطرح كتابًا بعنوان“كل ما يتطلبه الأمر (للنمو)”.

مع ذلك، لا تتأثر جميع الدول بنفس القدر، إذ تظهر حسابات مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية أن أداء هذه الاقتصادات سيكون مختلفًا فيما يتعلق بخمسة تحديات كبرى تواجه كافة الاقتصادات الأوروبية.

وأوضحت المجلة أنه من الضروري خفض الطلب لكبح التضخم، وستؤثر أسعار الفائدة المرتفعة الناتجة عن أكوام الديون على الإنفاق، كما أن المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان تفقد عمالها عند التقاعد بسرعة أكبر مما يدخل الشباب إلى سوق العمل.

في الوقت نفسه، تتطلب مكافحة تغير المناخ تحولاً جذرياً في الصناعة، وتشكل التجارة مع الأنظمة الاستبدادية خطرًا متزايدًا في العصر الجيوسياسي الجديد.

قدمت“ذا إيكونوميست” بنتاثلون (خماسي) اقتصادي أوروبي، تمنح على أساسه كل دولة ميدالية ذهبية أو فضية أو برونزية في كل من التخصصات الخمسة، وفقًا لتقييمات أداء تلك الدول.

المقياس الأول: الطلب



البنك المركزي الأوروبي مطالب برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكن هذا الأمر لا يسير دائمًا وفقًا للخطة.

في النمسا، مثلاً، لا يزال معدل التضخم السنوي عند 5.8%، بينما انخفض إلى 2.4% في اليونان، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بالتالي فإن سعر الفائدة ذاته قد يصبح قريباً منخفضاً للغاية بالنسبة لبعض الدول ومرتفعًا جدًا للبعض الآخر.

إضافة إلى ذلك، تميل البنوك المركزية لدول الاتحاد الأوروبي السبعة غير الأعضاء في منطقة اليورو إلى محاولة ضمان عدم انحراف اقتصاداتها كثيرًا عن منطقة اليورو.

في الواقع، يجب أن يكون التضخم في جميع دول الاتحاد الأوروبي قريبًا من المتوسط المتوقع في منطقة اليورو، حتى في الدول غير الأعضاء فيها، خاصة أن الدول التي تنحرف معدلات التضخم فيها كثيرًا عن المتوسط في المنطقة- الذي يبلغ حاليًا 4.3%- ستواجه فترة مكلفة من التكيف.

المقياس الثاني: الديون

أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر بشكل أكبر على الدول التي لديها بالفعل اقتراض عام أو خاص مرتفع.

ولإجراء مقارنة عادلة للإسراف النسبي، يمكن حساب تكاليف خدمة الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، على إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومات كما لو كانت أسعار الفائدة الحالية للقروض أو السندات الجديدة مطبقة على الإجمالي كله.

يكمن السبب في كون هذه المقارنة عادلة هو أنه مع استحقاق الديون القديمة، ستحتاج تلك الديون تجديدها وفقًا لأسعار الفائدة الجديدة.

يذكر أن الملاذات الضريبية مثل أيرلندا وقبرص ولوكسمبورغ تعاني من ارتفاع مستوى الديون التي تتكبدها الشركات دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي كثيراً، لكن في المجر والدول الاسكندنافية وهولندا ستشكل خدمة الديون الخاصة على الأرجح عائقًا أمام الاستهلاك والبناء والاستثمار.

وفي هولندا، سيفاقم انخفاض أصول التقاعد للأسر خلال الأعوام المشكلة، لكن الحكومات في إيطاليا واليونان ستضطر قريبًا لتخصيص أموال أكثر لخدمة الديون.

المقياس الثالث: الديموغرافيا

يعتبر التحدي مع الشيخوخة واحدًا من الاختبارات طويلة المدى في البنتاثلون الاقتصادي.

حقت الدول الناجحة في الماضي استقرارًا في معدل المواليد، وجلبت المهاجرين لإثراء اقتصاداتها، وشجعت العمال على البقاء في العمل حتى سن الستينات، وحثت الرجال على لعب دورًا في الأعمال المنزلية حتى تتمكن المرأة من استغلال إمكاناتها الاقتصادية الكاملة في سوق العمل.

ههذا المقياس يؤخذ بعين الاعتبار من خلال احتساب صافي الانكماش في قوة العمل المتاحة، دون الهجرة- أي من تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً الذين يقتربون من التقاعد- ناقص الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً الذين سيدخلون سوق العمل قريباً.

تأتي دول أوروبا الوسطى والشرقية في أسفل القائمة، إضافة إلى أنظمة الشيخوخة في الغرب، مثل ألمانيا وإيطاليا.

في الوقت نفسه، سيظل عدد العمال الأصليين في السويد وفرنسا والدنمارك وفيرا بنفس القدر في الأعوام القليلة المقبلة.

يذكر أيضًا أن المجر وجمهورية التشيك ورومانيا جاءوا ضمن أعضاء الاتحاد الأوروبي الشرقيين الذين حققوا أداء أفضل على هذا المقياس مقارنة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي الغربية.

المقياس الرابع: خفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد الأوروبي

لا شك أن تحويل النقل والتدفئة لتصبح صديقة البيئة بحاجة إلى استثمارات هائلة، ومن المفترض أن تعزز هذه الخطوة النمو في الأمد القريب، حيث تتكبد الأسر والحكومات ديونًا لتمويل أدوات جديدة، وسيكون للاستثمار في توليد الطاقة المتجددة تأثير مماثل.

ومع ذلك، فإن خفض الإنبعاثات الكربونية سيكون أكثر صعوبة، إذ تواجه الشركات منافسة داخلية وخارجية.

وإلى أن تصبح الكهرباء الصديقة للبيئة وفيرة ورخيصة، فإن تكاليفها ستظل مرتفعة، وهذا صحيح حتى في الدول التي تمتلك الطاقة النووية أو الكثير من مصادر الطاقة المتجددة، لأن أسواق الطاقة في أوروبا مرتبطة بشكل متزايد، وتميل الأسعار للتحرك بشكل متوافق.

ويختلف الاستهلاك الإجمالي للغاز والكهرباء حسب الصناعة بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

تبرز فنلندا وبلجيكا كأكبر مستهلكي الطاقة الصناعية بين مجموعة الدول الغنية، كما تعتبر إسبانيا وألمانيا ضمن المجموعة المستهلكة للطاقة بشكل مرتفع، فيما تأتي بولندا وفرنسا في مرتبة أدنى في هذا المجال.

المقياس الخامس: الانفصال عن ديكتاتوريات العالم

أخيرًا، ستواجه كافة البلدان ضغوطاً لحملها على الانفصال عن الأنظمة الديكتاتورية في العالم، كما ستحتاج العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل خاص إلى إعادة تعديل دقيقة لجعل القارة العجوز أقل عرضة للابتزاز الاقتصادي.

وإذا أدى التصعيد السياسي إلى تقليل التجارة والانتقام الصيني، فإن ألمانيا وشركاتها الصناعية الكبرى، خاصة شركات صناعة السيارات، التي تمتلك فروعًا كبيرة في الصين، ستكون الأكثر تضررًا على الأرجح، لكن استيراد السلع من الأنظمة الديكتاتورية الأخرى يحمل أيضًا مخاطر على سلاسل التوريد.

تحسب“ذا إيكونوميست” إجمالي التجارة مع تلك الدول التي تعتبرها وحدة الاستخبارات الاقتصادية أنظمة ديكتاتورية، ثم يتم قسمها على الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لهذا المقياس، فإن أداء بعض دول الاتحاد الأوروبي الأصغر حجمًا هو الأسوأ.

كما تتنافس ألمانيا وهولندا في هذه المنافسة كفريق واحد، لأن ميناء روتردام يخدم كطريق استيراد للعديد من العملاء الألمان أيضًا، وتميل البيانات التجارية لهولندا إلى المبالغة، وهذان البلدين يحتلان المرتبة الأعلى بين الدول الكبيرة، وسط اقتراب فرنسا من الطرف الأدنى من التصنيف.

النتيجة النهائية

عند وضع كل هذه المقاييس سويًا، ما الذي سنحصل عليه في النهاية؟

تعتبر أيرلندا فائز واضح في بطولة الدول الاقتصادية الأوروبية، حيث فازت بأربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية، تليها جزيرتان في البحر الأبيض المتوسط، وملاذ ضريبي آخر والدنمارك.

ومن الواضح أن كون الدنمارك بلداً صغيراً له مزاياه، على الرغم من أنها النموذج الاقتصادي الوحيد الذي يمكن أن يقتدي به الآخرون.

كما أن المشاكل الديموغرافية تخيم على مكانة كرواتيا الرفيعة، فيما تعد فرنسا أفضل اقتصاد كبير حيث حازت بميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات.

في الوقت نفسه، تأتي المجر في أدنى التصنيف، بينما تتفوق إيطاليا قليلاً، بالرغم من معاناة كلا البلدين من مشاكل الديون أو صعوبات في الطلب على المدى القريب.

وبالنسبة لألمانيا، فهي الأكثر حظا فقد حازت على ميدالية ذهبية واحدة في مجال التضخم، وتخفي ميدالياتها البرونزية الثلاث في الديموغرافيا السكانية والفصل عن القوى الديكتاتورية والتخلص من الانبعاثات الكربونية.

أما بولندا، التي ظلت ذات أداء اقتصادي قوي على مدى أعوام، فلم تحصل إلا على ميداليات برونزية فيما يتعلق بمعدلات التضخم والديموغرافيا، الأمر الذي أدى إلى تراجع مكانتها في قائمة“ذا إيكونوميست”.

وكما هي الحال في ألمانيا، فإن الفوز بجوائز اقتصادية في الماضي لا ينبأ بشئ عن الفائزين في الأعوام القليلة المقبلة.