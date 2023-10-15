الهند تعتزم تقديم عرض لاستضافة أولمبياد 2036

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الهند التقدم بعرض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036، حيث تسعى لاستقطاب أكبر حدث رياضي في العالم إلى البلاد لأول مرة.

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال جلسة عقدتها اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي أمس السبت، إن بلاده لن تدخر أي جهد في سعيها لتنظيم الحدث. أوضح مودي أن الهند أثبتت قدرتها على تنظيم فعاليات عالمية، بما في ذلك كأس العالم للهوكي وكأس العالم للكريكيت الذي تدور فعالياته حالياً.

تحرص الدولة صاحبة خامس أكبر اقتصاد في العالم، والتي تطمح لأن تصبح متقدمة بحلول عام 2047، على تسجيل حضورها على الساحة العالمية. سيتطلب تنظيم الحدث الضخم إنفاقاً عاماً بمليارات الدولارات، في حين تشمل الميزات الاقتصادية ارتفاع معدل الإنشاءات وزيادة الإنفاق من قبل الزوار الأجانب والطلب على المزيد من السلع والخدمات.

قال مودي إن الدولة البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة -وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم- حريصة أيضاً على استضافة أولمبياد الشباب 2029. كانت دورة ألعاب الكومنولث 2010 التي أُقيمت في نيودلهي واحدة من كبريات البطولات الرياضية التي نظمتها الهند حتى الآن.

ستُقام الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في باريس عام 2024، تليها لوس أنجلوس في 2028 وبريسبان في 2032. تُعد بولندا والمكسيك وإندونيسيا من بين الدول التي أبدت اهتمامها بتنظيم أولمبياد عام 2036.

اقتصاد الشرق