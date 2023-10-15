الهند تعتزم تقديم عرض لاستضافة أولمبياد 2036

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الهند التقدم بعرض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036، حيث تسعى لاستقطاب أكبر حدث رياضي في العالم إلى البلاد لأول مرة.
قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال جلسة عقدتها اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي أمس السبت، إن بلاده لن تدخر أي جهد في سعيها لتنظيم الحدث. أوضح مودي أن الهند أثبتت قدرتها على تنظيم فعاليات عالمية، بما في ذلك كأس العالم للهوكي وكأس العالم للكريكيت الذي تدور فعالياته حالياً.
تحرص الدولة صاحبة خامس أكبر اقتصاد في العالم، والتي تطمح لأن تصبح متقدمة بحلول عام 2047، على تسجيل حضورها على الساحة العالمية. سيتطلب تنظيم الحدث الضخم إنفاقاً عاماً بمليارات الدولارات، في حين تشمل الميزات الاقتصادية ارتفاع معدل الإنشاءات وزيادة الإنفاق من قبل الزوار الأجانب والطلب على المزيد من السلع والخدمات.
قال مودي إن الدولة البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة -وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم- حريصة أيضاً على استضافة أولمبياد الشباب 2029. كانت دورة ألعاب الكومنولث 2010 التي أُقيمت في نيودلهي واحدة من كبريات البطولات الرياضية التي نظمتها الهند حتى الآن.
ستُقام الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في باريس عام 2024، تليها لوس أنجلوس في 2028 وبريسبان في 2032. تُعد بولندا والمكسيك وإندونيسيا من بين الدول التي أبدت اهتمامها بتنظيم أولمبياد عام 2036.
اقتصاد الشرق
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