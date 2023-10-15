صندوق النقد يدعو دول المنطقة إلى رفع هيمنتها عن الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى رفع هيمنتها عن اقتصاداتها، مشيراً إلى ذلك سيعزز النمو المتباطئ في المنطقة.
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق اليوم الأحد في بيان:“تهيئة المنافسة بين الشركات العامة والخاصة هي أولوية رئيسية”. حثت أيضاً على تقديم مساعدة اجتماعية أكثر كفاءة واستهدافاً، فضلاً عن تجديد نظم التعليم والتدريب لتلبية احتياجات ما يقدر بنحو 100 مليون شاب في سن العمل خلال العقد المقبل.
جاءت تصريحات جورجيفا مع اقتراب نهاية اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، التي تستضيفها القارة الأفريقية لأول مرة منذ 50 عاماً، حيث أضافت:“لا تزال العديد من دول المنطقة تواجه تحديات لضمان فرص أكبر وأكثر مساواة للجميع”.
زيادة مشاركة المرأة
كان صندوق النقد الدولي عدّل تقديرات النمو الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2% من 3.1%، مشيراً إلى خفض إنتاج النفط أثر بشكل سلبي على أكبر اقتصادات المنطقة مثل السعودية.
كذلك دعت جورجيفا إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل واستخدام الاستثمارات الخضراء كمحرك لتوليد فرص العمل. قالت إن الأنظمة الضريبية بالمنطقة قد تحتاج أيضاً إلى إعادة تصميم لتوسيع قواعدها وتقليص أوجه الخلل.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي:“من خلال التعاون سوياً، يمكننا مواجهة التحديات القديمة والجديدة، وبناء مستقبل للمنطقة يرتكز على نموذج أكثر استدامة وشمولاً لتحقيق التنمية”.
اقتصاد الشرق
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