صندوق النقد يدعو دول المنطقة إلى رفع هيمنتها عن الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى رفع هيمنتها عن اقتصاداتها، مشيراً إلى ذلك سيعزز النمو المتباطئ في المنطقة.

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق اليوم الأحد في بيان:“تهيئة المنافسة بين الشركات العامة والخاصة هي أولوية رئيسية”. حثت أيضاً على تقديم مساعدة اجتماعية أكثر كفاءة واستهدافاً، فضلاً عن تجديد نظم التعليم والتدريب لتلبية احتياجات ما يقدر بنحو 100 مليون شاب في سن العمل خلال العقد المقبل.

جاءت تصريحات جورجيفا مع اقتراب نهاية اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، التي تستضيفها القارة الأفريقية لأول مرة منذ 50 عاماً، حيث أضافت:“لا تزال العديد من دول المنطقة تواجه تحديات لضمان فرص أكبر وأكثر مساواة للجميع”.

زيادة مشاركة المرأة

كان صندوق النقد الدولي عدّل تقديرات النمو الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2% من 3.1%، مشيراً إلى خفض إنتاج النفط أثر بشكل سلبي على أكبر اقتصادات المنطقة مثل السعودية.

كذلك دعت جورجيفا إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل واستخدام الاستثمارات الخضراء كمحرك لتوليد فرص العمل. قالت إن الأنظمة الضريبية بالمنطقة قد تحتاج أيضاً إلى إعادة تصميم لتوسيع قواعدها وتقليص أوجه الخلل.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي:“من خلال التعاون سوياً، يمكننا مواجهة التحديات القديمة والجديدة، وبناء مستقبل للمنطقة يرتكز على نموذج أكثر استدامة وشمولاً لتحقيق التنمية”.

اقتصاد الشرق