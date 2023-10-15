صافولا للأغذية تعلن عن الفائزين فى مسابقة تطوير بدائل مستدامة لزيوت الطعام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة صافولا للأغذية، عن الفائزين فى مسابقتها“ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام”.
وأقيمت المسابقة بالتعاون مع“منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو” و”البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية” بمشاركة 65 باحثاً من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف بدائل أكثر استدامة وتتمتع بالخصائص الفيزيائية والوظيفية للدهون التقليدية، وتترك أثراً أقل على البيئة.
وحاز فريق بحثى من الجامعة الأمريكية فى القاهرة على الجائزة الأولى عن إمكانية استخدام تقنية جديدة لإنتاج دهون مستدامة من الكائنات الحية الدقيقة، فيما حاز على الجائزة الثانية فريق بحثى من جامعة رواندا عن تقنية أخرى مركّبة لاستخراج كمية أكبر من الدهون من بذور اليقطين.
وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذى لشركة صافولا للأغذية:“تجسد المسابقة صورة واضحة لمدى استمرارية والتزام شركتنا بالبحث والتطوير وابتكار منتجات وعمليات تصنيع أكثر استدامة”.
ولفت إلى أنه للمرة الأولى تقيم“صافولا” مسابقة عالمية للابتكار المفتوح، تسعى من خلالها نحو تفعيل دورها المجتمعى تجاه عملائها، من خلال تطوير صناعة المنتجات الغذائية لتكون صديقة للبيئة.
وأوضح حسن أن“صافولا للأغذية” بدأت بالفعل المناقشات مع الفريق الفائز بالمركز الأول من أجل بحث سبل تطوير المشروع وإمكانية تنفيذه على نطاق صناعى، لافتاً إلى الشركة ستقوم بتبنى تطوير الفكرة وستوفر كافة المتطلبات اللازمة لضمان نجاحها على أرض الواقع، حيث أن الشركة تعمل حاليا على العديد من الابتكارات والمنتجات المتعلقة بالاستدامة على أن يعلن عنها خلال الفترة القادمة.
وأكد ضياء رشوان، المدير العام الإقليمى للابتكار فى شركة صافولا للأغذية، أن المسابقة بمثابة بداية ناجحة لتحويل الأفكار والأبحاث الفائزة إلى واقع متحقق فى الأسواق على الصعيد الصناعى بما يحقق قيمة للأجيال المستقبلية.
ولفت رشوان إلى أن المسابقة تهدف إلى ربط البحث العلمى بالصناعة، كما تعمل على دعم الباحثين الشباب والاستفادة من أفكارهم المتميزة وتطويرها بطريقة عملية لتصل الأسواق.
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