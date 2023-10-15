صافولا للأغذية تعلن عن الفائزين فى مسابقة تطوير بدائل مستدامة لزيوت الطعام

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة صافولا للأغذية، عن الفائزين فى مسابقتها“ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام”.

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع“منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو” و”البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية” بمشاركة 65 باحثاً من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف بدائل أكثر استدامة وتتمتع بالخصائص الفيزيائية والوظيفية للدهون التقليدية، وتترك أثراً أقل على البيئة.

وحاز فريق بحثى من الجامعة الأمريكية فى القاهرة على الجائزة الأولى عن إمكانية استخدام تقنية جديدة لإنتاج دهون مستدامة من الكائنات الحية الدقيقة، فيما حاز على الجائزة الثانية فريق بحثى من جامعة رواندا عن تقنية أخرى مركّبة لاستخراج كمية أكبر من الدهون من بذور اليقطين.

وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذى لشركة صافولا للأغذية:“تجسد المسابقة صورة واضحة لمدى استمرارية والتزام شركتنا بالبحث والتطوير وابتكار منتجات وعمليات تصنيع أكثر استدامة”.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى تقيم“صافولا” مسابقة عالمية للابتكار المفتوح، تسعى من خلالها نحو تفعيل دورها المجتمعى تجاه عملائها، من خلال تطوير صناعة المنتجات الغذائية لتكون صديقة للبيئة.

وأوضح حسن أن“صافولا للأغذية” بدأت بالفعل المناقشات مع الفريق الفائز بالمركز الأول من أجل بحث سبل تطوير المشروع وإمكانية تنفيذه على نطاق صناعى، لافتاً إلى الشركة ستقوم بتبنى تطوير الفكرة وستوفر كافة المتطلبات اللازمة لضمان نجاحها على أرض الواقع، حيث أن الشركة تعمل حاليا على العديد من الابتكارات والمنتجات المتعلقة بالاستدامة على أن يعلن عنها خلال الفترة القادمة.

وأكد ضياء رشوان، المدير العام الإقليمى للابتكار فى شركة صافولا للأغذية، أن المسابقة بمثابة بداية ناجحة لتحويل الأفكار والأبحاث الفائزة إلى واقع متحقق فى الأسواق على الصعيد الصناعى بما يحقق قيمة للأجيال المستقبلية.

ولفت رشوان إلى أن المسابقة تهدف إلى ربط البحث العلمى بالصناعة، كما تعمل على دعم الباحثين الشباب والاستفادة من أفكارهم المتميزة وتطويرها بطريقة عملية لتصل الأسواق.