انخفاض بأسعار ((السلع الأساسية)) تطبيقًا لمبادرة ((مجلس الوزراء))

سجلت أسعار السلع الأساسية تراجعًا ملحوظًا، فى أول أيام تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15% و25%.

قال مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشعبة اتفقت مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع موسع منذ أيام على خفض سعر الأرز إلى 23 جنيهًا للكيلو.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشعبة ستورد للوزارة مباشرة نحو 10 آلاف طن، سيتم توفيرها للمجمعات الاستهلاكية بسعر 21.5 جنيه للمستهلك، ويتم ضخها وفقًا للاحتياجات، مشيرًا إلى أن الوزير اتفق مع الشركات على استلام الأرز الشعير من المزارعين بأسعار تتراوح بين 13.2 جنيه و14 ألف جنيه للطن وذلك للحد من ارتفاع أسعار الأرز.

كانت وزارة التموين، أعلنت فى بيان لها أمس عن استيراد 250 ألف طن أرز أبيض بهدف زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز ليكفى أكثر من 6 شهور، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

أشار عبد الجواد، إلى أن سعر الأرز المستورد يتراوح بين 16 و17 ألف جنيه للطن وأن الوزارة ستطرحه في المجمعات الاستهلاكية بعد تحديد هامش ربح مناسب لها.

وكان مجلس الوزراء أعلن عن مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية، لمدة 6 أشهر وأعلنت العديد من شركات الصناعات الغذائية بجانب بعض السلاسل التجارية عن مشاركتها فى المبادرة.

قال بسام السعدى، مدير سلسلة“هايبر وان” فرع العاشر من رمضان، إن السلسلة تشارك فى المبادرة وتقدم تخفيضات على أسعار السكر ويتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيه للكيلو مع تخفيضات على المكرونة 400 جرام لتباع بسعر 7.95 جنيه مقابل 10 جنيهات قبل التخفيض، ومكرونة“لمتنا” الواحد كيلو بسعر 18.75 جنيه، مقابل 24 جنيه، قبل التخفيض بجانب“الدجاج المجمد تمرى” 950 جراما بسعر 95.50 جنيه بدلًا من 110 جنيهات ودجاج الوطنية مجمد 1300 جرام بسعر 129 جنيها مقابل 139.95 جنيه قبل التخفيض.

أَضاف أحمد الدماطى، نائب رئيس مؤسسة الدماطى جروب للتجارة والتوزيع، إن أسعار السكر انخفضت بنحو 3 آلاف جنيه، منذ إطلاق مبادرة خفض الأسعار على نحو 7 سلع أساسية، هى الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار السكر السائب سجلت نحو 28 ألف جنيه للطن، مقابل 31 ألف جنيه للطن، وسجل المعبأ نحو 29 ألف جنيه للطن مقابل 32 ألف جنيه.

وتوقع مصطفى فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة دهب لتعبئة المواد الغذائية، أن تستمر أسعار السكر فى الانخفاض خلال الفترة المقبلة لتلامس حاجز 25 ألف جنيه للطن.

أضاف لـ”البورصة”، أن لفة السكر 10 كيلو سجلت نحو 290 جنيها جملة، لتصل إلى المستهلك بنحو 30 جنيها للكيلو.

لفت إلى أن موجة الانخفاض التى ضربت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، دفعت التجار للتخلص من الكميات المخزنة وضخها فى السوق.

فيما قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الفول والعدس والأرز تراجعت بنسبة 20%، تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار التى أطلقتها الحكومة.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر طن الفول انخفض بنحو 4 آلاف جنيه، لتسجل نحو 20 ألف جنيه، مقابل 24 ألف جنيه، كما انخفض طن العدس نحو 3 آلاف جنيه ليسجل 37 ألف جنيه.

لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض انخفضت بنحو 3 آلاف جنيه للطن، ليباع بنحو 21 ألف جنيه.

أوضح، أن المعروض من السلع الأساسية جيد، ويكفى لمتطلبات واحتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

وخفضت شركة دومتى أسعار منتجاتها من الألبان، لتسجل أسعار تتراباك الزرقاء 500جم نحو 27.5 جنيه، وتتراباك 250 جم نحو 15 جنيها، وتتراباك 500 جم بلس نحو 34 جنيها، وتتراباك 250 بلس 17 جنيها، وفقا لمنشور صادر عن الشركة.

كما خفضت شركة جهينة للصناعات الغذائية أسعار منتجاتها من ألبان بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة لدعم المواطن المصرى.

قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن ونائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن إن العديد من المنتجين والمزارع يمتثلون للمبادرة الصادرة من رئيس الوزراء بشأن تخفيض الأسعار بنسبة 15% سواء للدواجن أو بيض المائدة.

أضاف العبد، أن معظم المربين لديهم الدافع الأكبر للتغلب على معوقات استمرار المبادرة المتعلقة بالزيادات التسعيرية لخامات الأعلاف حرصًا على الامتثال لكافة القرارات التى تصب فى صالح المستهلك.

وقال منير السقا، رئيس مؤسسة السقا للاستيراد والتصدير والتسويق الداجنى، إن السوق الداجنى يشهد ثباتا فى أسعار الدواجن عند 65 جنيها للكيلو من أرض المزرعة ونستطلع حاليًا مجريات السوق ونبض الأسعار على المنتجين وصغار المربين الذين لهم معدلات إنتاج محدودة.

أضاف أنه لا يجب غض الطرف عن صغار المربين الذين سكنوا دورات جديدة فى ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت لـ 30 جنيها والذين لابد أن يحققوا أرباحا فى هذه الدورة مؤكدًا أن السعر الأمن للدواجن من المزرعة للكيانات الكبرى عند 65 جنيها للكيلو محققًا هامش ربح.

توقع السقا عدم قدرة بعض المنتجين على تثبيت التسعير عند 65 جنيها بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الأعلاف حيث سجلت اليوم الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى والصويا 46% زيادات جديدة بالأسعار.

وقال عبدالمغيث حسن، رئيس شركة المنصورة للاستيراد والتصدير وتسويق الدواجن، إن أسعار الدواجن تشهد عدم استقرار مؤخرًا تحديدًا بأسعار الكتاكيت وخامات الأعلاف والتسكين ودخول دورات جديدة وخروج صغار المربين مما تسبب فى عزوف بعض المنتجين عن التسكين.

ولفت إلى أن القطاع الداجنى لم يحكمه منذ العديد من السنوات سعر ثابت خاصة أن الدواجن تخضع لنظرية العرض والطلب فقط وليس تسعيرة محددة خاصة أن الموضوع يتعلق بتسكين ودخول أفراد جديدة للمنظومة.