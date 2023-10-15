انخفاض بأسعار ((السلع الأساسية)) تطبيقًا لمبادرة ((مجلس الوزراء))

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الجواد : طرح الأرز بسعر 23 جنيها للكيلو بالأسواق
سجلت أسعار السلع الأساسية تراجعًا ملحوظًا، فى أول أيام تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15% و25%.
قال مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشعبة اتفقت مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع موسع منذ أيام على خفض سعر الأرز إلى 23 جنيهًا للكيلو.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشعبة ستورد للوزارة مباشرة نحو 10 آلاف طن، سيتم توفيرها للمجمعات الاستهلاكية بسعر 21.5 جنيه للمستهلك، ويتم ضخها وفقًا للاحتياجات، مشيرًا إلى أن الوزير اتفق مع الشركات على استلام الأرز الشعير من المزارعين بأسعار تتراوح بين 13.2 جنيه و14 ألف جنيه للطن وذلك للحد من ارتفاع أسعار الأرز.
كانت وزارة التموين، أعلنت فى بيان لها أمس عن استيراد 250 ألف طن أرز أبيض بهدف زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز ليكفى أكثر من 6 شهور، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.
أشار عبد الجواد، إلى أن سعر الأرز المستورد يتراوح بين 16 و17 ألف جنيه للطن وأن الوزارة ستطرحه في المجمعات الاستهلاكية بعد تحديد هامش ربح مناسب لها.
وكان مجلس الوزراء أعلن عن مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية، لمدة 6 أشهر وأعلنت العديد من شركات الصناعات الغذائية بجانب بعض السلاسل التجارية عن مشاركتها فى المبادرة.
قال بسام السعدى، مدير سلسلة“هايبر وان” فرع العاشر من رمضان، إن السلسلة تشارك فى المبادرة وتقدم تخفيضات على أسعار السكر ويتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيه للكيلو مع تخفيضات على المكرونة 400 جرام لتباع بسعر 7.95 جنيه مقابل 10 جنيهات قبل التخفيض، ومكرونة“لمتنا” الواحد كيلو بسعر 18.75 جنيه، مقابل 24 جنيه، قبل التخفيض بجانب“الدجاج المجمد تمرى” 950 جراما بسعر 95.50 جنيه بدلًا من 110 جنيهات ودجاج الوطنية مجمد 1300 جرام بسعر 129 جنيها مقابل 139.95 جنيه قبل التخفيض. الدماطى: 3 آلاف جنيه انخفاضًا فى أسعار السكر على مدار يومين
أَضاف أحمد الدماطى، نائب رئيس مؤسسة الدماطى جروب للتجارة والتوزيع، إن أسعار السكر انخفضت بنحو 3 آلاف جنيه، منذ إطلاق مبادرة خفض الأسعار على نحو 7 سلع أساسية، هى الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار السكر السائب سجلت نحو 28 ألف جنيه للطن، مقابل 31 ألف جنيه للطن، وسجل المعبأ نحو 29 ألف جنيه للطن مقابل 32 ألف جنيه. فاروق: المبادرة دفعت التجار لضخ الكميات من المخزونات
وتوقع مصطفى فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة دهب لتعبئة المواد الغذائية، أن تستمر أسعار السكر فى الانخفاض خلال الفترة المقبلة لتلامس حاجز 25 ألف جنيه للطن.
أضاف لـ”البورصة”، أن لفة السكر 10 كيلو سجلت نحو 290 جنيها جملة، لتصل إلى المستهلك بنحو 30 جنيها للكيلو.
لفت إلى أن موجة الانخفاض التى ضربت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، دفعت التجار للتخلص من الكميات المخزنة وضخها فى السوق. عزيز: 20% انخفاضًا بأسعار الفول والعدس والأرز
فيما قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الفول والعدس والأرز تراجعت بنسبة 20%، تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار التى أطلقتها الحكومة.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر طن الفول انخفض بنحو 4 آلاف جنيه، لتسجل نحو 20 ألف جنيه، مقابل 24 ألف جنيه، كما انخفض طن العدس نحو 3 آلاف جنيه ليسجل 37 ألف جنيه.
لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض انخفضت بنحو 3 آلاف جنيه للطن، ليباع بنحو 21 ألف جنيه.
أوضح، أن المعروض من السلع الأساسية جيد، ويكفى لمتطلبات واحتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
وخفضت شركة دومتى أسعار منتجاتها من الألبان، لتسجل أسعار تتراباك الزرقاء 500جم نحو 27.5 جنيه، وتتراباك 250 جم نحو 15 جنيها، وتتراباك 500 جم بلس نحو 34 جنيها، وتتراباك 250 بلس 17 جنيها، وفقا لمنشور صادر عن الشركة.
كما خفضت شركة جهينة للصناعات الغذائية أسعار منتجاتها من ألبان بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة لدعم المواطن المصرى.
قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن ونائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن إن العديد من المنتجين والمزارع يمتثلون للمبادرة الصادرة من رئيس الوزراء بشأن تخفيض الأسعار بنسبة 15% سواء للدواجن أو بيض المائدة.
أضاف العبد، أن معظم المربين لديهم الدافع الأكبر للتغلب على معوقات استمرار المبادرة المتعلقة بالزيادات التسعيرية لخامات الأعلاف حرصًا على الامتثال لكافة القرارات التى تصب فى صالح المستهلك. السقا: هناك صعوبة بتثبيت الأسعار مع ارتفاع الأعلاف
وقال منير السقا، رئيس مؤسسة السقا للاستيراد والتصدير والتسويق الداجنى، إن السوق الداجنى يشهد ثباتا فى أسعار الدواجن عند 65 جنيها للكيلو من أرض المزرعة ونستطلع حاليًا مجريات السوق ونبض الأسعار على المنتجين وصغار المربين الذين لهم معدلات إنتاج محدودة.
أضاف أنه لا يجب غض الطرف عن صغار المربين الذين سكنوا دورات جديدة فى ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت لـ 30 جنيها والذين لابد أن يحققوا أرباحا فى هذه الدورة مؤكدًا أن السعر الأمن للدواجن من المزرعة للكيانات الكبرى عند 65 جنيها للكيلو محققًا هامش ربح.
توقع السقا عدم قدرة بعض المنتجين على تثبيت التسعير عند 65 جنيها بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الأعلاف حيث سجلت اليوم الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى والصويا 46% زيادات جديدة بالأسعار.
وقال عبدالمغيث حسن، رئيس شركة المنصورة للاستيراد والتصدير وتسويق الدواجن، إن أسعار الدواجن تشهد عدم استقرار مؤخرًا تحديدًا بأسعار الكتاكيت وخامات الأعلاف والتسكين ودخول دورات جديدة وخروج صغار المربين مما تسبب فى عزوف بعض المنتجين عن التسكين.
ولفت إلى أن القطاع الداجنى لم يحكمه منذ العديد من السنوات سعر ثابت خاصة أن الدواجن تخضع لنظرية العرض والطلب فقط وليس تسعيرة محددة خاصة أن الموضوع يتعلق بتسكين ودخول أفراد جديدة للمنظومة.
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