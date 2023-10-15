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أهم 15 اختراعا في القرن الحادي والعشرين

10/15/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقد بشر القرن الحادي والعشرون بعصر من التغير السريع والاتصال غير المسبوق. إنها فترة تلاشت فيها الحدود التقليدية للزمان والمكان تقريبا، وذلك بفضل الاختراقات المذهلة في التكنولوجيا.
يكمن في قلب هذا التحول دافع لا هوادة فيه لإيجاد حلول تجعل حياتنا أكثر ملاءمة واستدامة وترابطا.
ومع ذلك، يجب تسليط الضوء على أهم 3 اختراعات حتى الآن وهي المطبعة والهاتف والضوء الكهربائي، والتي قد لا تعتبر الأكثر كفاءة من الناحية التكنولوجية بين اختراعات اليوم.
الابتكارات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين
أولا، لا يمكن إنكار التأثير الكاسح للتكنولوجيا الرقمية، لقد لمست الثورة الرقمية كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا، بدءا من الطريقة التي نستهلك بها المعلومات والترفيه إلى الطريقة التي ندير بها أعمالنا.
وقد فتح هذا الاتجاه آفاقا جديدة للنمو في جميع الصناعات تقريبا، حيث قام بتبسيط معظم الإجراءات التقنية وغير التقنية. وهذا ما يفسر أيضا لماذا تعرف الثورة الرقمية بالثورة الصناعية الثالثة.
من ناحية أخرى، اتسم القرن الحادي والعشرون أيضا بالحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية، وبالتالي اكتسبت الابتكارات في التكنولوجيا المستدامة مكانة بارزة، حيث أدركت الشركات والمستهلكون على حد سواء أهمية حماية الكوكب.
منهجية التصنيف
٭ نظرا لطبيعة الابتكارات المهيمنة في القرن الحادي والعشرين، فإن معظم الاختراعات هي في الأساس تقنيات، وتم تصنيفها على أساس تأثيرها.
٭ تم ترتيب هذه الاختراعات بناء على المؤشرات التالية: التأثير الاجتماعي والتأثير الاقتصادي والتأثير البيئي.
٭ تم تعيين درجة لكل مؤشر من 0 إلى 20، وحددت النتيجة الإجمالية من أصل 60، من خلال إضافة الدرجات لجميع المؤشرات.
أهم الاختراعات في القرن الحادي والعشرين
1 ـ هندسة المحولات
٭ تعد هندسة المحولات، التي تم تقديمها في عام 2017، أهم اختراع في القرن الحادي والعشرين.
٭ بعد أن أحدثت ثورة في معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي.
٭ لقد مكنت من تحقيق اختراقات في الترجمة الآلية وروبوتات الدردشة والمركبات المستقلة، ما أدى إلى تغيير جذري في كيفية تواصلنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا.
٭ هذا هو السبب في أن الذكاء الاصطناعي اليوم قام بأتمتة عدد كبير من المهام البشرية وعزز الإنتاجية عبر الصناعات.
2 ـ الجوالات
٭ أحدثت الجوالات ثورة في عدد لا يحصى من الصناعات، من الرعاية الصحية مع التطبيب عن بعد إلى التمويل مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
٭ وأضفت الطابع الديموقراطي على الوصول إلى المعلومات، وسدت الفجوة الرقمية وسهلت التعلم والتواصل للجميع.
3 ـ وسائل التواصل الاجتماعي
٭ لقد غيرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها طريقة تفاعلنا مع العالم.
٭ وهي تؤثر بعمق على المجتمع من خلال تشكيل الآراء وتمكين النشر السريع للأخبار والمعلومات المضللة.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من المنصات الاجتماعية للتسويق وإشراك العملاء.
4 ـ بيانات الذكاء الاصطناعي للواقع المعزز والافتراضي
٭ الواقع المعزز والواقع الافتراضي مهمان للتجارب الغامرة، بدءا من الألعاب إلى التعليم عن بُعد.
٭ لقد فتحا إمكانيات جديدة للتدريب والترفيه والتصميم في جميع الصناعات تقريبا.
5 ـ إنترنت الأشياء
٭ يربط إنترنت الأشياء (IoT) الأشياء اليومية بالإنترنت، ويمكن من جمع البيانات وأتمتتها.
٭ وهو ذو تأثير كبير لأنه يعزز الكفاءة من خلال خفض التكاليف وتحسين عملية صنع القرار في صناعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.
6 ـ السيارات الكهربائية
٭ السيارات الكهربائية هي خطوة مهمة نحو الاستدامة البيئية، إذ تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتساعد في التخفيف من تغير المناخ.
٭ وهي تعزز كفاءة الطاقة، وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزز جودة الهواء في المناطق الحضرية.
7 ـ التكنولوجيا البيومترية
٭ أدت التكنولوجيا البيومترية إلى تبسيط الأمن والتحقق من الهوية عبر الصناعات.
٭ في مجال التمويل، يضمن المعاملات الآمنة باستخدام بصمات الأصابع والتعرف على الوجه.
٭ تستخدمه المطارات لمراقبة جوازات السفر، وتستخدم الهواتف الذكية التكنولوجيا لفتح الهواتف.
8 ـ الحوسبة السحابية
٭ توفر الحوسبة السحابية موارد تقنية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.
٭ وهي تمكن الشركات من إدارة البيانات بكفاءة وتشغيل التطبيقات والابتكار دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق داخل المباني.
9 ـ نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)
٭ أثبت التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) انه مغير كامل لقواعد اللعبة لخدمات السفر والخدمات اللوجستية والخدمات القائمة على الموقع.
٭ وهو حجر الزاوية في الاتصالات الحديثة التي أثرت على كل شيء بدءا من الهواتف الذكية إلى خدمات الطوارئ.
10 ـ صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
٭ هذه الصواريخ لديها القدرة على إحداث ثورة في استكشاف الفضاء وجعله أكثر سهولة وبأسعار معقولة.
٭ من خلال إعادة استخدام أغلى جزء من الصاروخ، المرحلة الأولى، يمكن للشركات تقليل تكلفة الإطلاق بشكل كبير.
٭ وهذا يفتح المجال لإمكانيات جديدة للبحث العلمي، ونشر الأقمار الصناعية، وحتى رحلات الفضاء البشرية.
11 ـ رسم خرائط الجينوم البشري
٭ رسم خرائط الجينوم البشري هو دراسة مفصلة لجميع الجينات في الحمض النووي لدينا.
٭ إنه اختراع بالغ الأهمية، لأنه يساعدنا على فهم تركيبنا الجيني، الذي يؤثر على صفاتنا البيولوجية وصحتنا.
٭ هذه المعرفة حيوية في مجال الطب، حيث يمكن تصميم العلاجات وفقا للملف الجيني للفرد.
٭ كما أنه يساعد في العثور على أسباب الأمراض الموروثة ويدفع عجلة التقدم في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية.
12 ـ المركبات ذاتية القيادة
٭ تتمتع المركبات ذاتية القيادة، بالقدرة على تحسين السلامة من خلال تقليل الازدحام المروري وتحسين التنقل.
٭ ومن المعروف أن «تسلا» هي في طليعة تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.
13- الطائرات من دون طيار
٭ لقد أثبتت الطائرات من دون طيار أنها واحدة من أكثر الاختراعات تأثيرا على الإطلاق.
٭ حيث تستخدم في الزراعة والتصوير الجوي والمراقبة والخدمات اللوجستية إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف إلى صناعة الأفلام.
14 ـ خلايا وقود الهيدروجين
٭ تنتج خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء مع بخار الماء فقط كمنتج ثانوي، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على الوقود الأحفوري.
15 ـ تقنيات الجيل الخامس
٭ من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات في العالم تقدما مذهلا في الأعوام القادمة.
٭ توفر تقنية الجيل الخامس سرعات بيانات تتيح الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتصنيع والمركبات ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء.
٭ أحد الأمثلة على ذلك هو استخدامه في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

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